Осенью «Новое время» и Андрей Лошак выпустили сериал «Холивар» о многих знаковых событиях в истории Рунета. «Русский репортер» расспросил документалиста о том «что будет дальше?», роли Путина и зарегулированной сети.
- Лошак не собирался включать в сценарий Путина, но написать о нём пришлось, с 6-й серии он, благодаря подписанным законам об интернете, стал главным героем. Андрей называет последствия от принятия законов необратимыми.
- В самом конце 90-х Владимиру Владимировичу изменила чуйка, считает Лошак — премьер, затем президент просто проморгал развитие Рунета, потому не успел зарегулировать его раньше.
- Интернет стал настолько могущественным, что власти его испугались в 2012 году.
- Путину совсем не хочется выглядеть Ким Чен Ыном, но при этом нужно что-то делать с YouTube. Перед ним сейчас стоит такая вот непростая дилемма.
- Через 10−15 лет, когда «поколение зуммеров» вступит в силу, страна изменится, и это неизбежно. Тогда Рунету полегчает. А пока холивар будет продолжаться.
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