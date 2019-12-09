Осенью «Новое время» и Андрей Лошак выпустили сериал «Холивар» о многих знаковых событиях в истории Рунета. «Русский репортер» расспросил документалиста о том «что будет дальше?», роли Путина и зарегулированной сети.

Лошак не собирался включать в сценарий Путина , но написать о нём пришлось , с 6-й серии он , благодаря подписанным законам об интернете , стал главным героем. Андрей называет последствия от принятия законов необратимыми.

но написать о нём пришлось с 6-й серии он благодаря подписанным законам об интернете стал главным героем. Андрей называет последствия от принятия законов необратимыми. В самом конце 90-х Владимиру Владимировичу изменила чуйка , считает Лошак — премьер , затем президент просто проморгал развитие Рунета , потому не успел зарегулировать его раньше.

считает Лошак — премьер затем президент просто проморгал развитие Рунета потому не успел зарегулировать его раньше. Интернет стал настолько могущественным , что власти его испугались в 2012 году.

что власти его испугались в 2012 году. Путину совсем не хочется выглядеть Ким Чен Ыном , но при этом нужно что-то делать с YouTube. Перед ним сейчас стоит такая вот непростая дилемма.

но при этом нужно что-то делать с YouTube. Перед ним сейчас стоит такая вот непростая дилемма. Через 10−15 лет , когда « поколение зуммеров» вступит в силу , страна изменится , и это неизбежно. Тогда Рунету полегчает. А пока холивар будет продолжаться.