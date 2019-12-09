Я уволился из Яндекса. Это было настоящее приключение — долго, поучительно, c сильным образовательным аспектом и совершенно неожиданно почти все время. И как это бывает по итогам каждого настоящего приключения — я завел новых друзей и, мне кажется, стал даже лучше.

Еще, все это было даже контрастнее, чем повседневная жизнь, потому что, например, прямо сейчас я интенсивно скучаю по целой череде людей, начинаю понимать, что «быть не связи» и «ежедневно видеться» совсем не одно и тоже, но при этом голос в голове отчетливо и пугающе настойчиво повторяет — «в следующий раз живым точно не дамся».

И это голос который обычно напевает Ву Танг Клан — то есть, мы говорим про совсем другую атмосферу в голове. Мне стыдно от того, как я доволен.

Дорогие Митя и Витя! Спасибо вам большое за ничем не оправданное доверие. Дорогие Степыч и Серега! Спасибо за кунг фу. Ну и, конечно, Таня Крапивина, единственный человек на свете, который по-настоящему придет и скажет «слышь, че, подружке привет передать руки отсохнут?» Привет, Таня! Не ругайся.

Дорогие коллеги и весь Дзен, спасибо вам за все-все.

Теперь я собираюсь жениться, пойти в отпуск и начать кое что совсем новое. Плюс или минус в этом порядке — буду держать в курсе ;)

И кстати, — я пришел в Яндекс с неизлечимой автоимунной болезнью, а ухожу почти что здоровым, что абсолютно, совершенно невероятно. И в этом, наверно, глупо видеть заслугу Яндекса, но факт остается фактом. — with Stepan Khramov.