Швейцарское юрлицо Яндекса зарегистрировало товарный знак «TADA». Под новым брендом можно передавать сообщения и изображения, консультировать клиентов в области телекоммуникационных технологий; предоставлять доступ к Картам, выявлять мошенничество через интернет. распространять умные часы и VR-гарнитуры.

Среди классов в которых Yandex Services AG намерены работать под новым брендом практически «бесконечный» список функций, как свойственных сегодняшнему Яндексу, так и непривычных для поисковика:

аренда автотранспорта; упаковка товаров; сопровождение путешествия; услуги шофера; предоставление информации в коммерческих целях; услуги рекламного агентства; аренда рекламных пространств; организация работы; управление файлами с помощью компьютера; бухгалтерский учет; показ товаров в рекламных целях; исследование мнений и рынка; услуги в отношении загружаемой, записанной музыки и фильмов; онлайн торговля рингтонами; услуг в области цифровой музыки, загружаемой из Интернета; организация выставок и мероприятий для коммерческих и рекламных целей; магнитные карты памяти; электронные номерные знаки; электронные интерактивные доски; звуковые интерфейсы; тренажеры для управления и управления транспортными средствами; измерительные приборы; бортовые компьютеры); спутниковые навигационные приборы; лабораторные роботы; обучающие роботы и многое другое.

В России под названием «Tada» развивается мессенджер для командных коммуникаций с функцией управления задачами. Проект принадлежит ООО «Умные коммуникационные технологии», а не Яндексу.