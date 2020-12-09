BlaBlaCar приступила к монетизации карпулинга в России -- комиссия за бронирование поездки составит около 20% её стоимости. Пока это актуально только для длинных поездок на маршруты в несколько сотен километров, и первое бронирование в рамках новой системы будет бесплатным. Компания утверждает, что это нововведение призвано «повысить ответственность пассажиров», так как на 40% сокращает количество отказов от поездок.

О переходе на платную систему бронирований в России компания объявила ещё в 2016 году, тогда фигурировали те же 20% (но чем длиннее маршрут, тем меньше процент). 4 года назад руководство BlaBlaCar сообщало, что платные бронирования позволят внедрить страховку для пассажиров.

До настоящего момента на российском рынке компания не зарабатывает на поездках с попутчиками. Расчёты производились наличными между пассажиром и водителем.