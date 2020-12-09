BlaBlaCar приступила к монетизации карпулинга в России -- комиссия за бронирование поездки составит около 20% её стоимости. Пока это актуально только для длинных поездок на маршруты в несколько сотен километров, и первое бронирование в рамках новой системы будет бесплатным. Компания утверждает, что это нововведение призвано «повысить ответственность пассажиров», так как на 40% сокращает количество отказов от поездок.
О переходе на платную систему бронирований в России компания объявила ещё в 2016 году, тогда фигурировали те же 20% (но чем длиннее маршрут, тем меньше процент). 4 года назад руководство BlaBlaCar сообщало, что платные бронирования позволят внедрить страховку для пассажиров.
До настоящего момента на российском рынке компания не зарабатывает на поездках с попутчиками. Расчёты производились наличными между пассажиром и водителем.
Новая система онлайн-бронирований дает пассажирам больше гибкости при выборе водителя, потому что оплаченный доступ к бронированиям действует в течение 24 часов. В этом временном интервале пассажир может сделать несколько попыток найти подходящего водителя, а в случае неуспеха BlaBlaCar вернет деньги.
Стоимость доступа к бронированиям будет зависеть от длины маршрута и числа бронируемых мест.
BlaBlaCar планирует запустить полезные функции, которые будут показывать пассажирам надежность водителя, процент отмененных бронирований и отказов от поездок.
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