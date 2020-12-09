Центробанк не смог продать «Открытие» Яндексу; возможно, выведет банк на IPO


Российский центральный банк пытается хотя бы частично возместить расходы на санацию банка «Открытие». В 2017 году на оздоровление самого крупного частного банка он потратил почти полтриллиона рублей (456,2 млрд руб), что составило рекордную сумму.

Два сотрудника ЦБ рассказали Reuters, что ЦБ хочет продать «Открытие», целиком или по частям, или отправить его на биржу в 2021—2022 году. Переговоры о продаже банка велись и с Яндексом, но сделка не состоялась, сам Яндекс не подтвердил изданию факт переговоров. В компании после срыва покупки банка «Тинькофф» собрались развивать направление финтеха самостоятельно и готовятся к получению банковской лицензии.

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