Маркетплейс Яндекс.Маркет не смог заставить классических участников рынка, работающих в плотной связке с производителями и/или дистрибуторами товаров, выставлять свои товары на площадке c выплатой им комиссий за листинг.
Основная причина: величина требуемой комиссии составляет существенную часть если не итоговой цены товара, то как минимум маржи, которую получает ритейлер.
В результате, например, вы не можете найти магазин с самыми дешёвыми iPhone на Яндекс.Маркете, они стоят как минимум на несколько тысяч рублей дороже рекомендованной цены (при этом по рекомендованным ценам телефоны есть в наличии, например, у сотовых операторов, а ниже рекомендованной — на потерявшем популярность Price.ru).
На Яндекс.Маркет iPhone 13 pro начинается от 102 тысяч рублей.
В Video-shopper.ru устройство предлагается за 102 490 рублей
На Price.ru та же модель, в том же Video-shopper.ru, предлагается за 93 000 рублей.
Это не единичный пример. Роутер Honor 3 с Wi-Fi 6 обойдётся вам на Яндекс.Маркете дороже чем в магазине DNS на 30%, а ноутбук того же Honor есть на рынке по цене на несколько тысяч ниже чем на Яндекс.Маркете.
Отсутствие на маркетплейсе самых низких цен на рынке может сильно испортить его репутацию в глазах потребителей: чувствительность россиян к уровню ценового предложения за последние годы выросла. Поиск наиболее выгодных или «окэшбеченных» предложений превратился в популярное интернет-развлечение и маркетплейсы со своей наценкой в этом развлечении на текущий момент не выдержат конкуренции. Перенос всех материальных хотелок маркетплейса на пользователя едва ли будет ими расценен иначе как предательство интересов покупателей: далеко не каждый потребитель согласится с тем, что Я.Маркет обеспечивает ему value на десятки тысяч рублей.
По сути, на рынке маркетплейсов наступил момент, когда покупателю предлагается оплатить все маркетинговые расходы понесённые компаниями на собственное продвижение в расчёте на то, что покупатель не заметит изменившегося уровня ценового предложения по предлагаемым товарам. При этом рыночное предложение маркетплейсов «всё, сразу, и не надо никуда ходить» работает лишь при закупке большого количества товаров, как в супермаркете, но может не сработать на товарах, где разница в стоимости «маркетплейс/немаркетплейс» может составлять несколько тысяч рублей, что, всё же, является существенной суммой для большого количества российских пользователей.
В такой ситуации кинувшиеся зарабатывать маркетплейсы, помимо маркетинга, может выручить разве что неразвитость поисковых инструментов по разным магазинам: Tiu.ru больше известен среди мелких оптовиков, Google Shopping откровенно кривоват, старинный поисковик по прайс-листам Tyndex.ru окончательно умер, а продвижением Price.ru внутри Рамблера/Сбера никто заниматься не хотел и проект был продан.
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Где же тот Альтер, что бил себя пяткой в грудь и рассказывал, как «монополист» Яндекс.Маркет всех порвёт к концу года? Добавить к отвратительному сервису конский ценник — это успех окончательный! Фактический! Броня, а не успех!
Нас тут, кстати, слегка кинули именно на Маркете, привезли не то. Но гоняться за ним себе дороже, мы не стали.
Это у них отдельный прикол. Не то доставили, брак — «сами отвозите и бодайтесь с продавцом». Это особенно прекрасно, когда стоимость товара 500 рэ, а продавец где-нибудь в Новосибирске.
У Я такси такая же логика: возит и деньги берет Я, а попадают в аварии и пытаются изнасиловать — таксопарки.
Там если за листинг берут 10% от цены, это в некоторых случаях, подозреваю, до трети-четверти маржи
Не обманешь — не проживёшь в таких условиях
Но обманывают-то продавцы, причём тут «Яндекс»?
Тут с PR-возгласами бьётся боевой SMM-бот c адресом «Marketplace-Beru@yandex.ru»
Я его сюда пропускать не буду, уж извините
Во-первых, любой может сидеть на этом адресе
Во-вторых, бот общающийся по скрипту нам здесь не нужен, тут живые люди.
При попытке подойти к ним с мыслью «если проблема решается за 300 рублей на SMM, то это не проблема, ща всё быстро разрулим» я плюну в рожу, уж извините ещё раз.
Психотерапией у себя в офисе занимайтесь, не здесь.
> старинный поисковик по прайс-листам Tyndex.ru окончательно умер
Чегой-то? Не дождетесь!
Лично для меня трансформация я.маркета в маркетплэйс крупнейшая потеря рунета в сфере екомерс, Price умер ещё в позапрошлом десятилетии, а е-каталог, мало вероятно что сможет дорасти до бывшего маркета.
Утром заходил: не отдавал ничего.
И в целом выдачу заспамило CPA-партнёрками сильно.
Интересно, как, в итоге, Wildberries справится со своей оцифровкой офлайнеров пришедших в интернет за покупками.
Может получиться неожиданно, если грамотно распорядятся имеющимся заделом
Ozon тоже неплох: деньги инвесторов не просто потрачены: есть приличная инфраструктура, хорошая логистическая сеть, большой выбор и бытовых товаров, и электроники
Но айфонный тест ни WB, ни Ozon.ru не проходят. Там нету полного ассортимента.
Почему-то люди не считают проблемой полноту линейки продукции Apple у себя.
А «айфон-полнота» — это такой теперь критерий оценки качественного развития ecom-площадки?
Логичным этапом конкурентной борьбы маркетплейсов и фирменных интернет-магазинов станет введение нормативного регулирования электронной торговли и появление определенных требований к самими сайтам и технологиям.
и т. п.
Первой такой ласточкой был переход на электронные чеки (ну может еще персональные данные), но эту трудность научились проходить, и сейчас любой бренд может без особых хлопот торговать своей продукцией непосредственно со своей площадки. Можно предположить, что маркетплейсы будут продвигать идеи ужесточения регулирования таким образом, чтобы резко увеличивались накладные расходы на содержание и обслуживание ecom-площадок. А может у них ума на это просто не хватит.
Вот, например, даже требование «айфон-полноты» можно завернуть в нормативку и наказывать тех, у кого нет полного ассортимента. А есть еще сроки доставки, возврата, наличие сервисного центра
Такие мои измышления выглядят сейчас довольно нереалистично, но для маркетплейсов не наблюдается иного пути, который бы не вел к постепенной потере клиентов в пользу собственных магазинов поставщиков и брендов.
Ну не знаю — в отличие от «дорогущего» озона, у которого кэш бек днем с огнем не сыщешь (даже по подписке) - на Ямаркете это все есть: например сейчас кэшбек на все по покупке с Яплюсом — 10%.
Плюс не забывайте в большинстве случаев экспресс-доставку
Ну, а сравнивать «серый» и «офиц» iphone как-то не комильфо
А вы как думаете, за кэшбэк кто платит? Как минимум в конечном итоге? Зубная фея?
Вот за все кэшбеки пришла пора расплаты.
Разница в цене одного и того же магазина на маркете и при прямой продаже — 103 000 и 93 000. Это больше 10%.
Серость айфона, подозреваю, одна и та же.
В чём плюс-то?
Ну я не знаю. Но это простой и доступный способ понять:
а) какие отношения у площадки с селлерами
б) как они вообще следят за товарным предложением
Мне кажется, не иметь линейку Apple при торговле БТиЭ это как не иметь у себя Samsung при торговле телевизорами или Lenovo при торговле ноутбуками
Алё, тут вообще кто-нибудь торгует через маркетплейсы товарами хоть в каких-то масштабах или все теоретики, да ларечник Нагорный? скучно… Только фрилансер дело пишет, факты, а не кисель.
О, альтернативный эксперт в тредике. Ну, давай нам, ларечникам, (у тебя же все вокруг ларечники или через одного?), расскажи, как жизнь устроена, как торговать тысячами sku через маркетплейсы и как Я опять всех порвет. Сделай нам весело, добавь экспертности.
Кстати, я — теоретик продавец и практик покупатель. Так что можешь считать, что у меня столик на рынке, где покупаю исключительно БУ айфоны. То есть начинай эспертизировать прямо с азов, совсем для дебилов.