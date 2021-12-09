Маркетплейс Яндекс.Маркет не смог заставить классических участников рынка, работающих в плотной связке с производителями и/или дистрибуторами товаров, выставлять свои товары на площадке c выплатой им комиссий за листинг.

Основная причина: величина требуемой комиссии составляет существенную часть если не итоговой цены товара, то как минимум маржи, которую получает ритейлер.

В результате, например, вы не можете найти магазин с самыми дешёвыми iPhone на Яндекс.Маркете, они стоят как минимум на несколько тысяч рублей дороже рекомендованной цены (при этом по рекомендованным ценам телефоны есть в наличии, например, у сотовых операторов, а ниже рекомендованной — на потерявшем популярность Price.ru).



На Яндекс.Маркет iPhone 13 pro начинается от 102 тысяч рублей.

В Video-shopper.ru устройство предлагается за 102 490 рублей





На Price.ru та же модель, в том же Video-shopper.ru, предлагается за 93 000 рублей.

Это не единичный пример. Роутер Honor 3 с Wi-Fi 6 обойдётся вам на Яндекс.Маркете дороже чем в магазине DNS на 30%, а ноутбук того же Honor есть на рынке по цене на несколько тысяч ниже чем на Яндекс.Маркете.

Отсутствие на маркетплейсе самых низких цен на рынке может сильно испортить его репутацию в глазах потребителей: чувствительность россиян к уровню ценового предложения за последние годы выросла. Поиск наиболее выгодных или «окэшбеченных» предложений превратился в популярное интернет-развлечение и маркетплейсы со своей наценкой в этом развлечении на текущий момент не выдержат конкуренции. Перенос всех материальных хотелок маркетплейса на пользователя едва ли будет ими расценен иначе как предательство интересов покупателей: далеко не каждый потребитель согласится с тем, что Я.Маркет обеспечивает ему value на десятки тысяч рублей.

По сути, на рынке маркетплейсов наступил момент, когда покупателю предлагается оплатить все маркетинговые расходы понесённые компаниями на собственное продвижение в расчёте на то, что покупатель не заметит изменившегося уровня ценового предложения по предлагаемым товарам. При этом рыночное предложение маркетплейсов «всё, сразу, и не надо никуда ходить» работает лишь при закупке большого количества товаров, как в супермаркете, но может не сработать на товарах, где разница в стоимости «маркетплейс/немаркетплейс» может составлять несколько тысяч рублей, что, всё же, является существенной суммой для большого количества российских пользователей.

В такой ситуации кинувшиеся зарабатывать маркетплейсы, помимо маркетинга, может выручить разве что неразвитость поисковых инструментов по разным магазинам: Tiu.ru больше известен среди мелких оптовиков, Google Shopping откровенно кривоват, старинный поисковик по прайс-листам Tyndex.ru окончательно умер, а продвижением Price.ru внутри Рамблера/Сбера никто заниматься не хотел и проект был продан.