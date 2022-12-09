Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 10 российских производителей электроники и комплектующих, которые, по мнению американского правительства, действуют вопреки интересам нацбезопасности и внешней политики страны. В черном списке оказались холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), производитель компьютерного оборудования Kraftway, производитель электросчетчиков ООО «Милур ИС», производитель микросхем АО «ПКК Миландр», а также связанные с ним юрлица. В марте под экспортные ограничения попали АО «Байкал электроникс», АО МЦСТ, АО «НТЦ «Модуль» и АО «НПЦ Элвис». В сентябре «Байкал электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис» были внесены уже в SDN-лист, подразумевающий блокировку любых активов и полный запрет на сделки.

«Продукция микроэлектроники, радиоэлектронная продукция и так под санкциями, и вендоры разбежались, так что для нас ничего не поменялось», – сказал «Ведомостям» старший вице-президент «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» Ренат Юсупов. После того как тайваньская TSMC прекратила сотрудничество с российскими разработчиками после начала СВО, Kraftway заключила контракт с китайской YMTC и перенесла производство контроллеров на другую фабрику.