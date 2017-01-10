Желаю всем когда-нибудь стать постоянными клиентами сегодняшнего стартапа. Это jetsmarter — мобильный маркетплейс бизнес-джетов. Вернее, это даже несколько маркетплейсов существенно разных услуг в одном приложении.

Во-первых, обычный «PrivateCharter» — Uber для бизнес-авиации. Выбираем маршрут и время, заказ роутится авиакомпаниям, они его подтверждают и исполняют, всё ровно как в такси, только цена транзакции в сотни-тысячи раз выше. Само по себе это не очень интересно, большой дополнительной ценности посредник не дает, в принципе можно и напрямую работать.

Во-вторых, опять-таки более-менее обычный и ожидаемый «SharedCharter» — аналог UberPOOL. При заказе можно указать, что вы не против других пассажиров в своем джете, что естественно заметно снижает цену. Тут уже посредник необходим — если пользователей мало, то модель просто не работает, желающие лететь в одно время и в одно место просто никогда не встретятся.

В-третьих, JetDeals. Предположим, нужно кому-то богатому слетать с комфортом из Питера в Лондон, он заказывает PrivateCharter и ему в нужное время подгоняют в Пулково джет. Олигарх остается отдыхать или работать в Лондоне, а джет летит обратно в Санкт-Петербург. Пустой. Бесплатно. Т. е., конечно, в стоимость первого полета этот перегон был заложен, но те деньги уже получены, теперь за полет новых денег хочется. А их нет. А в некоторых случаях, джет ещё и в начальную точку маршрута из аэропорта базирования летел. Опять же пустой и бесплатно. Чувствуете трагедию? Вот JetDeals эту трагедию и решают. В приложении возникает объявление, пользователям приходит Push — не хотите ли послезавтра из Лондона в Питер сгонять? Цена кардинально дешевле обычной, естественно. В JetDeals же попадают и нераспроданные места из SharedCharter, и пустые самолеты независимых операторов.

В-четвертых, самый удивительный JetShuttle. На популярных направлениях (их уже около сорока) они запускают джеты по расписанию, на которые можно купить билеты по стандартной схеме эконом-класса. Никакой свободы и самостоятельности, разница с Аэрофлотом только в цене, обслуживании и комфорте, но не в организации процесса.

Ну и наконец, в-пятых — на все это можно купить подписку. После этого многое становится дешевле, а часть JetDeals для членов клуба просто бесплатны.

Кажется, с точки зрения идеального продукта, это должно было быть 2−3 разных стартапа с разными приложениями, но рынок уж больно узкий, хоть и денежный, вот и родился комбо. Самому мне о жизнеспособности модели (моделей?) судить тяжело, но хороший знак, что инвесторы — как раз те люди, кто хорошо понимают в бизнес-джетах: королевская семья Саудовской Аравии и Jay Z. Последняя оценка проекта уже $1.5 миллиарда, работает он в США и Европе. Россия в Европу входит как-то странно — с одной стороны, несколько маршрутов JetShuttle в нашей стране уже есть, а с другой — моя регистрационная смс-ка ни на Мегафон, ни на МТС так и не пришла.

Ну и последнее, что надо написать о jetsmarter. Основатель этого единорога — наш соотечественник, пустячок, а приятно.

#стартапдня

Posted by Alexander Gornyi on Monday, 9 January 2017