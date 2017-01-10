После завершения сделки по слиянию с американским оператором связи Verizon Yahoo будет переименована в Altaba и сосредоточится на инвестиционной деятельности, следует из документов SEC. Как пишет издание The Verge, новое название будет относиться только к холдингу, а бренд компании Yahoo сохранится.

Компания поменяет не только название, но и руководство. Свои посты покинут шесть членов совета директоров компании, в том числе — сооснователь компании Дэвид Фило и Марисса Майер. Присоединится ли Майер к Verizon после завершения сделки, до сих пор неизвестно. По прогнозу газеты The Wall Street Journal, гендиректор, скорее всего, не займет «значительную» должность в Verizon. Сама Майер летом писала в блоге, что планирует остаться в компании.

Verizon согласился купить основную часть Yahoo, включая сервис электронной почты, сервис видеорекламы BrightRoll, рекламный сервис Gemini и сервис аналитики приложений Flurry, еще в июле 2016 года за $4,83 млрд. В дальнейшем все активы будут интегрированы c бизнесом компании AOL, которую приобрела Verizon весной 2015 года за $4,4 млрд. В будущем компания Altaba может избавиться от всех активов и исчезнуть. Пока в управлении Yahoo будет 15% китайской Alibaba Group и контрольный пакет Yahoo Japan, все доли в сумме оцениваются в $40 млрд.

The Verge отмечает, что всего этого не произойдет, если сделка не состоится. За прошлый год Yahoo рассказала о двух крупных хакерских атаках (1, 2), в результате которых было скомпрометировано более миллиарда аккаунтов. Из-за этого Verizon может попытаться сбить цену или вовсе отказаться от покупки.