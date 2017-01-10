Облачное подразделение американской e-commerce компании Amazon Web Services покупает стартап Harvest.ai, сообщили источники, знакомые с подробностями сделки. Harvest.ai специализируется на решениях в области искусственного интеллекта в кибербезопасности. Технологии компании позволяют анализировать поведение пользователей, выявлять возможные попытки проведения китбератаки и блокировать активность хакеров до того, как они успеют нанести какой-то ущерб. Сумма сделки составила $19 млн. В Harvest.ai работает всего 12 сотрудников, ранее компания привлекла для развития $2,3 млн инвестиций.