Управляющий партнер фонда Starta Capital Алексей Гирин, а также СЕО корпорации Qiwi Сергей Солонин и бизнес-ангелы Евгений Медведников, Николай Белых, Владислав Емельянов, Александр Тараканов подали в суд города Сан-Матео, Калифорния, стартап с российскими корнями iBuildApp и ее гендиректора Рафаэля Султанова.

Конструктор мобильных приложений iBuildApp был создан в 2010 году уроженцем Уфы Рафаэлем Султановым. В марте 2014 года он привлек $525 тысяч от неназванных частных инвесторов из России и США. В 2014 году в проект инвестировали Сергей Солонин, СЕО QIWI, а также частный инвестор Николай Белых и ряд других российских бизнесменов. Совокупный объем вложений превысил $1,5 млн. Солонин инвестировал около $400 000.

Весной 2016 года часть инвесторов потребовала от Султанова снизить оценку компании с $7−9 млн до $2,3 млн и продлить срок действия займа еще на 6 месяцев, с тем, чтобы потом иметь возможность конвертировать его в акции и, таким образом, получить полный контроль над компанией. Средства инвесторов были привлечены iBuildApp по модели конвертируемого займа (convertible note).

Convertible note — достаточно распространенная форма посевного финансирования в США. Компания в рамках сделки получает средства от инвесторов, формально — это займ под номинальную процентную ставку. В обмен инвестор получает право конвертировать заемные средства в акции компании во время очередного раунда инвестиций.

При этом оценка бизнеса в момент получения convertible note не делается, но инвестор получает скидку на покупку акций в качестве компенсации за риск. Самый неприятный для фаундера нюанс состоит в том, что, как правило, в контракте прописывается, что инвестор не может получить меньше определенной доли в компании, чтобы не размывать его пакет в новом раунде финансирования, но максимальный размер пакета обычно не оговаривается.

Как пояснил «Роем!» Рафаэль Султанов, изначально на снижении оценки компании настаивал Алексей Гирин, а потом к нему присоединилась часть других инвесторов. По словам основателя проекта, Гирин потребовал снизить оценку компании в 2−3 раза, то есть по сути передать контроль ему и другим инвесторам, либо вернуть заем, угрожая в противном случае объявить дефолт. К примеру в июле 2016 года он пишет Султанову:

Через 2 дня у тебя наступает очередной дефолт на $100 тысяч. Ты спрашиваешь, какую тактику избрать в фандрайзинге и что делать. Но, я не могу тебе ничего сказать.

Позднее:

К сожалению от тебя ничего не слышно последнее время. В том числе по реализации наших договоренностей по реструктуризации нот. Во вложении ты найдешь требования по погашению от ряда твоих инвесторов. Прими, пожалуйста, действия по погашению нот.

Султанов говорит, что он выполнял все основные KPI, принятые для стартапов, в частности за 2015 год увеличил выручку компании в два раза и т. д, но по понятным причинам не может в настоящий момент ни вернуть инвесторам занятую сумму, ни привлечь новые вложения чтобы расплатиться:

Мы говорили о конверсии в акции при подписании договора и оставили им опцию выйти когда будут новые инвестиции чтобы они могли выйти, а они воспользовались, — уточнил Султанов.

Солонин и Гирин не ответили на запрос «Роем!».