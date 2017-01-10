Американская компания Snap, которая разработала мобильное приложение Snapchat, разместила международную штаб-квартиру в Лондоне, по информации Reuters. В Великобритании компания будет заниматься регистрацией доходов от всех продаж. Как сказал представитель Snap Inc, эта страна — подходящее место для построения глобального бизнеса. Сейчас в офисе Лондона, который был открыт еще в 2015 году и стал первым представительством компании за границей, насчитывается 75 сотрудников.

Из 250 миллионов пользователей приложения более 50 миллионов находятся в Европе, большая часть — в США, а в Великобритании — 10 миллионов.

Решение Snap открыть штаб-квартиру в Великобритании — весьма необычный шаг, ведь другие крупные американские компании вроде Google, Facebook и Uber выбирают штаб-квартиры в странах с более низкими налогами — например, в Ирландии или Люксембурге, отмечает The Verge.

Компания, которая собирается достичь оценки в $20-$25 млрд, планирует провести IPO в марте. В настоящее время Snap оценивается в $18 млрд. Согласно данным аналитиков eMarketer, доход от рекламы в 2017 году может вырасти до $1 млрд (в 2016 году выручка составила около $367 млн). Эксперты также отмечают, что компания развивается в 8 раз быстрее, чем ее главные конкуренты.