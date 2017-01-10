AliExpress сообщил:

«Насколько нам известно, AliExpress восстановил предоставление услуг экспресс-доставки товаров в Россию», — сообщается в документе. «При этом (приостановка услуги) не отразилась на отправке посылок почтой», — отмечается в сообщении, распространённом ТАСС.

AliExpress нашёл сбой на таможне РФ и отключил SPSR Express, но не «Почту России», предположительно в Новогодние праздники. Причиной сложностей на российской таможне стали проверки паспортов. Они же стали проблемой не только зарубежных магазинов, но и российских служб доставки, их действия анализирует Роскомнадзор.