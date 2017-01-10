Alphabet собирается продать подразделение спутниковых снимков Terra Bella (ранее Skybox), которую Google купил в 2014 году за $500 млн, о чем сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Покупателем может стать Planet (Planet Labs), которая была главным конкурентом Skybox. Обе компании надеялись окружить Землю десятками или даже сотнями спутников, которые могли бы непрерывно делать снимки поверхности планеты. После завершения сделки, сумма которой не разглашается, часть сотрудников Terra Bella перейдет в Planet, в то время как остальные смогут устроиться на различные позиции в Google. Представители обеих компаний отказались от комментариев.

Согласно информации The Wall Street Journal, причиной продажи компании стало желание Alphabet сэкономить: покупка снимков у других компаний обходится дешевле, чем создание и обслуживание собственных спутников. В настоящее время Planet находится в поисках средств для финансирования будущей сделки.

Сейчас Terra Bella насчитывает 7 спутников, которые могут делать снимки высокого разрешения. Planet Labs основана бывшими сотрудниками NASA, и у неё больше спутников, однако качество снимков ниже, также сообщает The Wall Street Journal.