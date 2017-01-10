«Европейская медиагруппа» (ЕМГ) закрыла Chameleon, запущенный бывшим президентом ЕМГ Екатериной Тихомировой интернет-проект, объединявший все станции радиохолдинга. «Проект подразумевал развитие Chameleon как зонтичного бренда, объединяющего в цифровой среде все радиостанции группы и в перспективе заменяющего бренд каждой из них. Эта стратегия не срабатывала: наши бренды настолько сильны, что загнать их под общий зонтик невозможно без ущерба для каждого из них», — объявил действующий руководитель ЕМГ Роман Емельянов. Приоритетными для группы будут сайты станций, сейчас их аудитория достигает 3,8 млн уникальных посетителей в месяц.

Профессор Гарвардской школы бизнеса Клейтон Кристенсен в книге «Дилемма инноватора: Как из-за новых технологий погибают сильные компании» неоднократно приводил примеры, где бизнес отказывался от маленьких новых «проектов будущего», потому что проекты из прошлого более выгодны владельцу, а внутренне обновление не приносит немедленной отдачи. Для сравнения: Яндекс.Музыка и Яндекс.Радио, которые появились на десятки лет позже, чем «Европа Плюс» и никогда не имели радийного бренда, по данным TNS за ноябрь 2016 года собирали ежемесячную аудиторию по 8,6 млн и 1,2 млн человек. Как и станции ЕМГ сервисы «Яндекса» умеют работать с аудиорекламой. С октября 2016 года забрать свои «крошки» от сжимающегося рынка радиорекламы претендует ВКонтакте. Только российскую аудиторию соцсети составляют десятки миллионов человек, что сравнимо с аудиторией всех эфирных станций ЕМГ.

В октябре 2015 года ЕМГ поместила эфирные наземные радиостанции (и несколько новых, чистых интернет-станций) под зонтичный бренд Chameleon.fm. В основу проекта легла турецкая медиа-платформа Karnaval (собственность фонда Actera Group). Турки и Москва должны были разделить прибыль: «за пользование платформой ЕМГ будет выплачивать фиксированную плату, кроме того, в договоре прописано, что компания будет перечислять процент от прибыли», — рассказывала президент ЕМГ Екатерина Тихомирова «Ведомостям». На старте проект был дотационным, выход на прибыль прогнозировался через 3-4 года после запуска. Использование партнёрского решения позволило ЕМГ сэкономить до 2 лет на разработке собственного решения, считала Тихомирова.

По итогам 2015 года объём рынка радио-рекламы в России составил 14,2 млрд. рублей, подсчитали эксперты Ассоциации Коммуникационных Агентств России, при этом при этом Москва и сеть показали падение объёмов на -14,2%, а регионы -17,4% год к году. В 2015 году единственным сегментом показавшим рост рекламного рынка в 15%, год к году был интернет, причём с объёмом почти в 7 больше, чем объёмы рынка радиорекламы. В январе-сентябре 2016 все сегменты, кроме интернета, продолжали сокращаться.

До контракта с турками «Европейская медиагруппа» публично озвучивала только одну интернет-стратегию: «силу своих брендов»:

Мы не боимся того, что наша аудитория уйдет к музыкальным сервисам. Главное наше оружие – сила бренда.

В итоге оружие ЕМГ сработало, в том числе, против самой группы. На момент закрытия Chameleon успел, например, собрать 100 тысяч установок под Android. При этом только у одного приложения одной станции Europa Plus до 5 миллионов Android-установок.

ЕМГ обороняла бренды и за пределами офисов холдинга. В январе 2016 ЗАО «Европа Плюс» добилась в Мосгорсуде предварительного запрета на трансляцию своего эфира через Moskva.FM.

В июне 2015 медиагруппа возмутилась запуском Яндекс.Радио в его первоначальной форме, где использовались закладки с названиями "Как на радио Европа +" и аналогичными, с упоминанием станций, но не их контентом.

ЕМГ объединяет такие станции, как «Европа Плюс», «Дорожное радио», Ретро FM, «Радио 7 на семи холмах», Спорт FM. Совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Бокарев и ее топ-менеджеры Андрей Козицын и Игорь Кудряшкин приобрели 74,55% акций ЕМГ весной 2016 года. Летом того же года группу покинула президент Екатерина Тихомирова.