Facebook собирается начать тестирование нового формат рекламы, предусматривающего показ рекламных вставок через 20 секунд после начала клипа (mid-roll), пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Это первый проект соцсети, предполагающий возможность получать доходы от видеорекламы. До этого момента Facebook просто добавлял видеорекламу в ленту новостей.

О намерении Facebook вставлять рекламу в видео стало известно еще летом 2015 года. Facebook планирует отдавать создателям роликов 55% доходов от рекламы, при этом предполагается, что инициатива коснется только роликов, размещенных юрлицами. В роликах частных пользователей размещать рекламу пока не планируется.

Схожий проект планирует запустить и принадлежащий Facebook Instagram. У него есть сервис Stories, позволяющий показывать фото и видео в режиме слайд-шоу, в этот сервис также планируется интегрировать видеорекламу. Посещаемость Stories по данным компании превышает 100 млн просмотров в день. Facebook неоднократно предупреждала инвесторов, что исчерпала возможности по увеличению рекламных площадей — отводить больше места на сайте под рекламу опасно с точки зрения лояльности аудитории. Основную ставку было решено сделать на более дорогую (при таком же занимаемом месте) видеорекламу.

На этой неделе стало также известно о новой инициативе властей Евросоюза, которая потенциально может снизить доходы Facebook и ее конкурентов от рекламы. Интернет-компаниям хотят запретить без согласия пользователя сохранять и обрабатывать данные о его местонахождении и истории поведения в интернет. При этом значительная часть рекламы в Facebook привязана к местоположению и возможность подобного таргетирования делают соцсеть более привлекательной площадкой для многих рекламодателей.

Власти ЕС хотят обязать такие компании, как Facebook, Google и Microsoft получать согласие каждого пользователя на отслеживание его местонахождения, истории поиска и других подобных данных. Такое ограничение уже действует для телеком-операторов и теперь планируется распространить его на интернет и ИТ-компании.