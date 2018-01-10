В Арбитражном суде Москвы будет рассмотрено дело о включении в конкурсную массу банкрота-физлица активов в криптовалюте, сообщил в блоге назначенный судом финансовым управляющим Алексей Леонов. Суд рассматривает дело россиянина Игоря Царькова, который проводит процедуру личного банкротства. При этом у него есть кошелек с криптовалютой, но он настаивает, что этот актив нельзя считать имуществом по российскому законодательству.

На днях Минтруд опубликовал обновлённые методические рекомендации для госслужащих по вопросам предоставления сведений о доходах и имуществе за отчётный 2017 года. Помимо прочего, документ разрешает не декларировать виртуальные валюты, обратила внимание газета «Известия». При этом чиновники могут не декларировать средства к криптовалюте только до тех пор, пока они не выведут их, после этого информацию будет необходимо включить в декларацию о доходах. Это делает криптотовалюты не очень удобным инструментом для укрывания незаконно полученных доходов, по крайней мере до тех пор, пока криптовалютой можно будет расплатиться за основные товары и услуги.