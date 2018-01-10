Исполнительный вице-президент Microsoft Терри Майерсон в корпоративном блоге признал, что устранение уязвимости процессоров Intel и AMD замедлит часть старых ПК и серверов. Он отметил, что часть пользователей «столкнется с ухудшением производительности» и порекомендовал компаниям «поддерживать разумный баланс между соображениями безопасности и продуктивностью».

3 января исследователи Google опубликовали документ, где описана аппаратная уязвимость, которая затрагивает практически все современные и устаревшие процессоры вне зависимости от операционной системы. По данным издания The Register, патчи, которые устраняют уязвимость, могут замедлить работу процессоров на 5−30%. Intel сначала опровергал эту информацию, но потом признал, что по данным теста SYSmark производительность ПК после исправления уязвимости падает на 2−14%.

Глава Intel Брайан Кржанич создал внутри компании новую рабочую группу Intel Product Assurance and Security во главе с главой HR Лесли Калбертсон. Основной задачей этой групп является поиск схожих уязвимостей в продукции в будущем, а также, возможно, борьба с утечками о подобных проблемах.

По мнению опрошенных Reuters экспертов индустрии, основными пострадавшими могут оказаться крупные операторы data-центров и облачные сервисы, для которых падение производительности даже на пару процентов может оказаться критичным. Так крупнейший в мире производитель серверных решений Cisco Systems уже сообщил о том, что уязвимости подвержены 18 продуктов компании, включая некоторые популярные модели серверов. Под вопросом уязвимость еще около 30 продуктов, включая маршрутизаторы, роутеры.