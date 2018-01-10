«Яндекс» выделяет направление Медиасервисов (Яндекс.Музыка, Кинопоиск, Яндекс.Афиша и Яндекс.Телепрограмма) в отдельный бизнес-юнит, аналогично тому, как ранее были выделены Яндекс.Такси, Яндекс.Маркет и Яндекс.Вертикали, говорится в сообщении компании. Руководителем направления остаётся Артём Савиновский.

В начале 2015 года «Яндекс» в документах для SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) выделил несколько бизнес-сегментов, а затем последовательно превращал их в отдельные компании. К марту 2016 года «Медиасервисы» «Яндекса» пережили неудачный перезапуск «Кинопоиска» и остались единственным «сегментом» без собственного юрлица, а в мае «Яндекс» пообещал раздать доли в некоторых своих дочерних компаниях сотрудникам этих компаний. Позднее они демонстрировали значительную независимость, с соблюдением интересов материнского «Яндекса». Например Яндекс.Маркет допустил возможность отдельного IPO, а Яндекс.Такси провела объединение активов с региональными подразделениями стартапа Uber — после этого материнский «Яндекс» подорожал на $1,355 млрд.

В последние два года медиасервисы показывают отличные результаты. Они доказали состоятельность своей бизнес-модели: подписка на музыку и продажа билетов — это совершенно не типичный и при этом заметный для Яндекса источник доходов. Мы видим в медиасервисах прекрасные перспективы и выделяем их в бизнес-направление. Это позволит команде быть более свободной, самостоятельной, а в будущем — помогать своими достижениями большому Яндексу, как это уже делают Такси, Авто.ру и Маркет, — сказал Аркадий Волож, генеральный директор «Яндекса»

Медиасервисы Яндекса охватывают широкую аудиторию пользователей — их общая аудитория составляет свыше 50 миллионов пользователей ежемесячно, что составляет около половины от всей аудитории рунета. Медиасервисы сочетают алгоритмы и технологии Яндекса с профессиональным контентом, помогая людям приятно и интересно провести свободное время как дома, так и за его пределами.

Основным драйвером роста выручки медиасервисов является Яндекс.Музыка, самое доходное не игровое приложение в России, по данным рейтинга AppAnnie в 2017 году. Яндекс.Музыка монетизируется через платные подписки, рекламу (включая аудиорекламу) и партнёрские проекты — например, совместный сервис с МТС на основе технологий и каталога Яндекс.Музыки МТС Музыка.