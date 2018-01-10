«Яндекс» выделяет направление Медиасервисов (Яндекс.Музыка, Кинопоиск, Яндекс.Афиша и Яндекс.Телепрограмма) в отдельный бизнес-юнит, аналогично тому, как ранее были выделены Яндекс.Такси, Яндекс.Маркет и Яндекс.Вертикали, говорится в сообщении компании. Руководителем направления остаётся Артём Савиновский.
В начале 2015 года «Яндекс» в документах для SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) выделил несколько бизнес-сегментов, а затем последовательно превращал их в отдельные компании. К марту 2016 года «Медиасервисы» «Яндекса» пережили неудачный перезапуск «Кинопоиска» и остались единственным «сегментом» без собственного юрлица, а в мае «Яндекс» пообещал раздать доли в некоторых своих дочерних компаниях сотрудникам этих компаний. Позднее они демонстрировали значительную независимость, с соблюдением интересов материнского «Яндекса». Например Яндекс.Маркет допустил возможность отдельного IPO, а Яндекс.Такси провела объединение активов с региональными подразделениями стартапа Uber — после этого материнский «Яндекс» подорожал на $1,355 млрд.
В последние два года медиасервисы показывают отличные результаты. Они доказали состоятельность своей бизнес-модели: подписка на музыку и продажа билетов — это совершенно не типичный и при этом заметный для Яндекса источник доходов. Мы видим в медиасервисах прекрасные перспективы и выделяем их в бизнес-направление. Это позволит команде быть более свободной, самостоятельной, а в будущем — помогать своими достижениями большому Яндексу, как это уже делают Такси, Авто.ру и Маркет, — сказал Аркадий Волож, генеральный директор «Яндекса»
Медиасервисы Яндекса охватывают широкую аудиторию пользователей — их общая аудитория составляет свыше 50 миллионов пользователей ежемесячно, что составляет около половины от всей аудитории рунета. Медиасервисы сочетают алгоритмы и технологии Яндекса с профессиональным контентом, помогая людям приятно и интересно провести свободное время как дома, так и за его пределами.
Основным драйвером роста выручки медиасервисов является Яндекс.Музыка, самое доходное не игровое приложение в России, по данным рейтинга AppAnnie в 2017 году. Яндекс.Музыка монетизируется через платные подписки, рекламу (включая аудиорекламу) и партнёрские проекты — например, совместный сервис с МТС на основе технологий и каталога Яндекс.Музыки МТС Музыка.
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Иными словами, Яндекс так и не решил, каким образом окупить Кинопоиск
Выделение компании в отдельное юрлицо никак не влияет на её окупаемость. Я бы ставил скорее на то, что медиасервисы теперь при необходимости можно перебросить на других акционеров, что позволит избежать ограничений по работе СМИ с иностранными акционерами в России. (Тут должна быть ссылка на новость о втором гражданстве Воложа.)
>окупить Кинопоиск
Странно что из него не сделают онлайн кинотеатр, инфраструктура в виде яндекс видео есть же.
>ограничений по работе СМИ с иностранными акционерами в России.
Есть же еще ограничения на участие иностранцев в онлайн кинотеатрах, может таки сделают из него онлайн кинотеатр, раз в отдельное юр. лицо переводят.
>инфраструктура в виде яндекс видео есть же.
что за инфраструктура такая на яндекс видео? там только каталог ютубовских видео щас вроде.
Инфраструктура в виде наличии отлаженного кода и специалистов с опытом по нему, серваки поднять думаю дело одной недели.
Пытались уже сделать онлайн-кинотеатр, пользователи взвыли, изменения откатили назад.
>пользователи взвыли
Тут ведь как на рыбалке, и спугнуть рубку нельзя, но и таки ее вытащить по любому надо, других вариантов монетизации кинопоиска даже в теории не просматривается.
Я думаю что одним из главных бенефициаров запрета иностранцев в онлайн кинотеатрах и был яндекс, без apple tv и netflix, у яндекс-а хорошие перспективы, думаю ivi ему ни разу не конкурент, ivi трафик покупает за дорого, а yandex уверен что он его почти за бесплатно отдает, еще и свой кинопоиск пылится без дела.
Мужчины-владельцы рунета. Я вам со своего дивана имею доложить, что в любом видеосервисе ключевыми являются контент и отношения с правообладателями. Инфраструктура и кот примерно на два порядка мельче проблемы.
>и отношения с правообладателями.
Безусловно, но если выгнать иностранцев (закон об онлайн кинотеатрах) то правообладатели будут много более сговорчивыми, тем более с такими гигантами, по местным разумеется меркам, как яндекс.
А вот трафик (яндекс) и болшая и лояльная аудитория (кинопоиск) это я думаю по важнее будет чем отношения с правообладателями, это считай готовый рынок сбыта, правообладатели на это впервую очередь смотрят, чего лясы точить с тем кто полтора фильма только продать сможет.
На главной Яндекса показывают кино, это пробный шар такой?