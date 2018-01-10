Тюменское Агентство инфраструктурного развития намерено запустить к 2019 году в индустриальном парке ДСК-500 логистический комплекс для интернет-магазинов и организаций электронной торговли. Они получат доступ к фулфилмент услугам, таможенному и грузовому авиатерминалам. К проекту намерена подключиться Cainiao — логистическая дочка Alibaba Group.

У проекта реконструкции существующего здания площадью 130 000 м² будут инвесторы из России, Китая и Европы во главе с фондом FinShi Capital, сообщил ТАСС. Логистический хаб сможет обрабатывать 50 тысяч заказов в день.

Для сравнения: в октябре 2017 года Яндекс.Маркет начал тестировать свой первый офлайн-центр исполнения заказов — его площадь 30 000 квадратных метров, такой комплекс может обрабатывать до 10 000 посылок в день. Для Яндекс.Маркета центр был лишь первый из нескольких подобных. По оценке Oborot.ru аренда похожего центра обходится с эксплуатационными расходами ~ в 5,5 тысяч рублей за 1 м² — значит весь фулфилмент-центр может обходиться в 165 млн рублей в год.