Тюменское Агентство инфраструктурного развития намерено запустить к 2019 году в индустриальном парке ДСК-500 логистический комплекс для интернет-магазинов и организаций электронной торговли. Они получат доступ к фулфилмент услугам, таможенному и грузовому авиатерминалам. К проекту намерена подключиться Cainiao — логистическая дочка Alibaba Group.
У проекта реконструкции существующего здания площадью 130 000 м² будут инвесторы из России, Китая и Европы во главе с фондом FinShi Capital, сообщил ТАСС. Логистический хаб сможет обрабатывать 50 тысяч заказов в день.
Для сравнения: в октябре 2017 года Яндекс.Маркет начал тестировать свой первый офлайн-центр исполнения заказов — его площадь 30 000 квадратных метров, такой комплекс может обрабатывать до 10 000 посылок в день. Для Яндекс.Маркета центр был лишь первый из нескольких подобных. По оценке Oborot.ru аренда похожего центра обходится с эксплуатационными расходами ~ в 5,5 тысяч рублей за 1 м² — значит весь фулфилмент-центр может обходиться в 165 млн рублей в год.
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Китайцы время тянут, наверное хотят ввод НДС-а аж до 2019 дотянуть, чтоб побольше российских интернет-магазинов умерло, тогда в отсутствии конкуренции они на этот НДС просто цены увеличат и все, без потерь в своей марже, в 2016 тоже открывали центр в Санкт-Петербурге:
http://rosng.ru/news/v-sankt-peterburge-otkroetsya-logisticheskiy-centr-alibaba-group
Аккурат перед выборами, вероятно думали что после выборов в думу их заставят работать на ровне с местными, надо было что то быстро наобещать властям.
Молодцы че, наша коррупция и их предприимчивость делают свое дело, юлмарт уже ласты считай склеил, до 2019 точно не доживет, а там может и озон кверху пузом всплывет…