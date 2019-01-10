Два с половиной года назад ФБР задержала 51-летнего Гарольда Томаса Мартина, специалист работал на подрядчика АНБ, консалтера Booz Allen Hamilton. Как сейчас выяснили журналисты Politico, задержанию способствовала российская «Лаборатория Касперского» — американцы не замечали утечку своих секретов. По данным американского Минюста на компьютерах Мартина находилось более 500 миллионов «Секретных» и «Совершенно секретных» документов, которые он похищал 20 лет. Предположительно специалист копировал и исходные коды неких хакерских инструментов АНБ. Американское издание считает странным, что собственные системы безопасности пропустили самую большую утечку секретных данных в истории США.

Администрации Обамы и Трампа с 2015 обвиняют «Лабораторию Касперского» в сговоре с российской разведкой, но даже тогда, когда ФБР занималась дискредитацией Kaspersky, например призывая отказываться от их продуктов, российская фирма тайно давала бюро указания о предполагаемой утечке. «Ирония заключается в том, что люди, которые работали в Kaspersky, которые уже были в поле зрения разведывательного сообщества США, раскрыли им, что у них есть проблема», — сказал Стюарт Бейкер, генеральный советник АНБ в 1990-х годах. Это обескураживает, отметил он: «АНБ, по-видимому, до сих пор не придумали хороший способ найти надежных сотрудников».

Расследование Kaspersky предположительно началось, после того, как Мартин, под вымышленным именем, через одного из ИТ-специалистов попросил организовать ему беседу с Евгением Касперским. В сообщении не упоминалась тема разговора, но уже через 30 минут в даркнете начался аукцион — продавец утверждал, что готов продать хакерские инструменты АНБ. Как объясняют источники Politico, это и побудило «Лабораторию» связаться с американцами и предложить провести расследование.

По словам источников Politico Kaspersky передал АНБ все сообщения Мартина, а также доказательства реальной личности отправителя. Сейчас в документах американского суда, не указывается, как ФБР узнали о личности Мартина и его адрес в Мэриленде. Именно Касперский превратил Мартина в подозреваемого, утверждают собеседники Politico. В самом АНБ не было понимания, где теневые брокеры получили украденные инструменты.

В свою очередь адвокаты Мартина утверждают, что нет доказательств того, что специалист передал или намеревался передать россиянам секретные материалы. Так же не подтверждается связь Мартина с продавцами кодов АНБ в даркнете: «Он патриот, который безрассудно накопил и хранил секретный материал только потому, что он страдает от компульсивного расстройства», сказал общественный защитник, Джеймс Уайда — это состояние может выражаться в страхе потерять или не иметь какие-то вещи, которые могут понадобиться.

Как и Эдвард Сноуден, Мартин имел официальный допуск к секретной информации АНБ, а так же работал с данными офиса директора Национальной разведки и Минобороны США. Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ в начале июня 2013 года, что немедленно вызвало международный скандал. Однако, судя по истории Мартина, даже к 2015-у году у АНБ не поменялся подход к хранению американских секретов.