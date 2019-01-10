Дума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении уголовной и административной ответственности за продажу фальсифицированных лекарств через интернет, сообщил RNS. В самом тяжком случае, повлекшим смерть двух или более лиц, наказание составит 12 лет заключения, более лёгкие правонарушения, например продажа фальсифицированных биологически активных добавок будет наказываться штрафами, в диапазоне от 75 тыс. до 5 млн руб.

Онлайн-торговля препаратами до сих пор находится в «серой зоне» — эти магазины периодически блокирует Роскомнадзор, однако Правительство РФ поручило Минздраву разработать проект правил непосредственной продажи лекарств в онлайне к осени 2018 года. В частности такой документ в августе 2018 подготовили в Минэкономразвития. Сегодняшний законопроект приближает рынок к моменту чёткого разграничения между законной и криминальной торговлей лекарствами в сети.

Свои амбиции к легальной продаже лекарств есть у Mail.ru Group (через привычное Здоровье@Mail.Ru и новый проект «Все аптеки»), «Яндекса» (через Яндекс.Здоровье и совместный со Сбербанком магазин «Беру!», где лекарства будут составлять до 7% всего ассортимента этого онлайн-магазина) и в более мелких структурах. Сейчас сервисы лишь бронируют препараты и доставляют их в выбранную покупателем аптеку. Первым из гигантов, как в октябре выяснил «Фармацевтический вестник», протестировал доставку лекарств на дом Ozon, что вызвало явное раздражение конкурентов, но правовых последствий не имело.