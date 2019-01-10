Дума установила срок за незаконную онлайн-продажу лекарств — до 12 лет заключения


Дума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении уголовной и административной ответственности за продажу фальсифицированных лекарств через интернет, сообщил RNS. В самом тяжком случае, повлекшим смерть двух или более лиц, наказание составит 12 лет заключения, более лёгкие правонарушения, например продажа фальсифицированных биологически активных добавок будет наказываться штрафами, в диапазоне от 75 тыс. до 5 млн руб.

Онлайн-торговля препаратами до сих пор находится в «серой зоне» — эти магазины периодически блокирует Роскомнадзор, однако Правительство РФ поручило Минздраву разработать проект правил непосредственной продажи лекарств в онлайне к осени 2018 года. В частности такой документ в августе 2018 подготовили в Минэкономразвития. Сегодняшний законопроект приближает рынок к моменту чёткого разграничения между законной и криминальной торговлей лекарствами в сети.

Свои амбиции к легальной продаже лекарств есть у Mail.ru Group (через привычное Здоровье@Mail.Ru и новый проект «Все аптеки»), «Яндекса» (через Яндекс.Здоровье и совместный со Сбербанком магазин «Беру!», где лекарства будут составлять до 7% всего ассортимента этого онлайн-магазина) и в более мелких структурах. Сейчас сервисы лишь бронируют препараты и доставляют их в выбранную покупателем аптеку. Первым из гигантов, как в октябре выяснил «Фармацевтический вестник», протестировал доставку лекарств на дом Ozon, что вызвало явное раздражение конкурентов, но правовых последствий не имело.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    У проблемы торговли лекарствами через интернет, две стороны, с одной, лекарства станут значительно дешевле, с другой, фармацевты могут остаться в прошлом, а значит, самолечение будет увеличиваться, вместе с резистентностью.
    Разрешать торговлю лекарствами через интернет, нужно вместе с кратным увеличением списка препаратов, отпускаемых исключительно по рецепту (в том числе электронному), для этого нужно телемедицину развивать.

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    Иван Ильин > Денис Демидов контекст

    У доставки лекарств потенциально очень дорогая логистика. Ботинки вам можно хоть в салоне машины, где плюс 25, хоть в кузове, где -25 доставить. Разницы не будет. С лекарствами — не так. Специальные курьеры, фармацевты, спецтранспорт…

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    Alex Tsvetochkin The Omega project

    К сожалению, кроме лоббирования интересов посредников и т.н. «белых производителей» больше ни к чему это отношения не имеем. Недолго ждать когда астматику чтобы купить срочно ингалятор нужно будет записаться на «при ем» к врачу за деньги, а тот будет занят. Франция! Именно так там.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Может быть просветите? Думаю, весь фармрынок был бы вам благодарен.

    Лекарственный рынок закрыт и зарегулирован, туда например до сих пор не пускают обыкновенные магазины, даже для продажи простых витамин и массы товаров без требований к специальному хранению.
    https://rg.ru/2018/06/27/zakon-o-prodazhe-lekarstv-v-supermarketah-sniat-s-obsuzhdeniia.html

    >У доставки лекарств потенциально очень дорогая логистика.

    Сейчас там конская наценка, фактически, рынок монополизирован.
    https://www.rbc.ru/society/17/02/2018/5a86a3969a7947419ed73229
    https://rg.ru/2018/11/16/reg-szfo/putin-prizval-gubernatorov-priniat-mery-protiv-zavyshennyh-cen-na-lekarstva.html

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Недолго ждать когда астматику чтобы купить срочно ингалятор нужно будет записаться на «при ем» к врачу

    В США такая же система, это нормально, нужно избегать самолечения, когда люди фактически травятся, как минимум, становятся невосприимчивы к препаратам.
    Просто везде должен быть разум, если болезнь не излечима, то рецепт должен быть на длительный срок, если не пожизненный.

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    Alex Tsvetochkin > Денис Демидов контекст

    Это совершенно не нормально. Я астматик с детства и к счастью 12 лет живу в Таиланде. У меня свежи воспоминания о том, что элементарные препараты НЕ купить без рецепта, в т. ч. нужный мне каждый день ингалятор. Сейчас в РФ ситуация стала куда хуже.

    Разум — это когда государство НЕ навязывает, и НЕ решает за меня. В Таиланде разум — я почти все могу купить или в аптеке или в аптеке при госпитале — 24 часа в сутки, без бумажек, без навязываний. И что-то не видно никаких злоупотреблений.

    Для лучшего понимания свободы гражданина — у нас с 6 лет (!) детям разрешено управлять байком, причина (такой безответственности неотрегулированной) — здесь гос-во не навязывает интересов лоббистов, а думает об удобстве граждан.

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    Alex Tsvetochkin The Omega project

    Вся эта возня — лишь для того чтобы «сертифицированные и легальные» докторишки и производители — были единственными где можно купить лекарства — и как следствие для максимизации их доходов. Более ничего.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >У меня свежи воспоминания о том, что элементарные препараты НЕ купить без рецепта, в т. ч. нужный мне каждый день ингалятор.

    Так и должно быть, в развитых странах все именно так, вы должны получить рецепт прежде чем купить лекарство.
    Другое вопрос в том, что срок действия рецепта должен быть адекватным, если болезнь не излечима, то срок рецепта должен быть пожизненным.

    Таким образом, можно минимизировать ущерб нации от самолечения.

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    Alex Tsvetochkin The Omega project

    Денис, не дай Бог вам серьезно болеть в этой стране, тогда бы очень быстро поняли чушь которую вы пишите.

    Можете сказать точно про ваши данные об «ущербе нации»? хоть чтото, кроме общих лозунгов.

    У вас бессонница, к примеру, хроническая, вы даже с помощью доктора не сможете купить алпрозолам, чтобы выспаться. Прекратите писать неадекватности. Я уже не говорю о серьезных обезболивающих. Нет — даже не морфий чистый, а ПЛАСТЫРЬ на основе морфия — больные раком — НЕ ИМЕЮТ никакой возможности купить.

    Вижу, что вы большой доктор (автоджсм — товары для авто) — пишите на тему что вы знаете хоть как то а не мнение, ничего не имеющее общего с реальностью.

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    Alex Tsvetochkin The Omega project

    У меня вот вопрос еще-отчего вы НЕ рАзвитой стране живете? Смогли заработать только на интернет что бы писать такую чушь?

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    Alex Tsvetochkin The Omega project

    Очень бы хотелось — чтобы именно таким желающим патриотам и их семьям (как вы) этот закон и применялся, тогда они смогут оценить его по достоинству.

    Если коллеги помнят лишь несколько лет назад — в пендосии была произведена масштабная закупка дженериков в инет магазах, для проверки качества. Всеб отлично — да — за исключением того что анализ передали одному из главных производителей препаратов Файзеру) Ясно — отчет фальшивка, но даже в нем они не осмелились сказать что там более 30% подделок (из них 100% безвредные). Что конечно ложь — вероятнее всего не более 99% не соответствовали составу.

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    Alex Tsvetochkin The Omega project

    Продавцы запчастей — должны писать на тему запчастей — и не лезть в законы о медицине. Особенно такие юные и рьяные.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Денис, не дай Бог вам серьезно болеть в этой стране, тогда бы очень быстро поняли чушь которую вы пишите.

    Мальчик, я пациент со стажем, у меня язва желудка, аллергическая астма и потенциальный диабет, стоит только чуть вес набрать.

    >Можете сказать точно про ваши данные об «ущербе нации»?

    Ты зачем под дурака то косишь? Или дурак?
    http://www.aif.ru/health/life/1358482

    >У меня вот вопрос еще-отчего вы НЕ рАзвитой стране живете?

    Это мой личный недостаток, пунктик, не хочу быть эмигрантом, у меня вся семья эмигранты, а я не хочу.

    >больные раком — НЕ ИМЕЮТ никакой возможности купить.

    Вместо того, чтобы облегчить получение рецепта, вы предлагаете отменить их на морфий для всех?
    Вам сколько лет? 17?

    >Продавцы запчастей — должны писать на тему запчастей — и не лезть в законы о медицине

    А инфобизнесмены типа вас, могут писать на любые темы?

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    фрилансер

    Самое забавное что рецепты в аптеках, куда привозят дистанционные заказы никто не спрашивает. Ну конечно оператор предварительно позвонит и строгим голосом спросит ‘есть ли у вас рецепт"? Но все этим и ограничивается

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    Человек > Денис Демидов контекст

    Упаси господь нас от таких драконовских запрещателей.
    Закон должен быть не драконовским, а в первую очередь исплоняемым. Если это не так, то общество приучается *неисполнять* законы.
    Это всё эти ваши «до 20 км/ч бесплатно» и все гоняют по городу 60+20. И так во всём. У нас национальная беда — гос-во то приучает нарушать закон, то спохватится и начинает «учить» народ драконовскими методами, как папаша-алкоголик, которому то плевать на ребенка, то вспоминает о нём, и тянется к ремню.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Закон должен быть не драконовским, а в первую очередь исплоняемым.

    Суровость закона зависит от неотвратимости, если она высока, то суровость может быть ниже и наоборот.
    Уровень неотвратимости зависит от технических возможностей, а не от чьих то хотелок.
    Поймать интернет-продавца контрафактных лекарств очень трудно, поэтому 12 лет вполне разумное наказание.

    >Это всё эти ваши «до 20 км/ч бесплатно» и все гоняют по городу 60+20.

    Вы очень поверхностны, оснащение дорожными камерами всей страны, очень дорогостоящий проект, который надо как-то окупать, поэтому штраф за нарушения скоростного режима перевели в статус регулярных платежей, фактически налога. Для этого сделали эти 20 км и 50% скидку при своевременной оплате. Т.е. государство хочет, чтобы вы нарушали и платили, когда задача изменится (как минимум окупятся камеры) можно будет убрать эти 20 км и скидку 50%, но это не точно…

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