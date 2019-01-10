Дума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении уголовной и административной ответственности за продажу фальсифицированных лекарств через интернет, сообщил RNS. В самом тяжком случае, повлекшим смерть двух или более лиц, наказание составит 12 лет заключения, более лёгкие правонарушения, например продажа фальсифицированных биологически активных добавок будет наказываться штрафами, в диапазоне от 75 тыс. до 5 млн руб.
Онлайн-торговля препаратами до сих пор находится в «серой зоне» — эти магазины периодически блокирует Роскомнадзор, однако Правительство РФ поручило Минздраву разработать проект правил непосредственной продажи лекарств в онлайне к осени 2018 года. В частности такой документ в августе 2018 подготовили в Минэкономразвития. Сегодняшний законопроект приближает рынок к моменту чёткого разграничения между законной и криминальной торговлей лекарствами в сети.
Свои амбиции к легальной продаже лекарств есть у Mail.ru Group (через привычное Здоровье@Mail.Ru и новый проект «Все аптеки»), «Яндекса» (через Яндекс.Здоровье и совместный со Сбербанком магазин «Беру!», где лекарства будут составлять до 7% всего ассортимента этого онлайн-магазина) и в более мелких структурах. Сейчас сервисы лишь бронируют препараты и доставляют их в выбранную покупателем аптеку. Первым из гигантов, как в октябре выяснил «Фармацевтический вестник», протестировал доставку лекарств на дом Ozon, что вызвало явное раздражение конкурентов, но правовых последствий не имело.
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У проблемы торговли лекарствами через интернет, две стороны, с одной, лекарства станут значительно дешевле, с другой, фармацевты могут остаться в прошлом, а значит, самолечение будет увеличиваться, вместе с резистентностью.
Разрешать торговлю лекарствами через интернет, нужно вместе с кратным увеличением списка препаратов, отпускаемых исключительно по рецепту (в том числе электронному), для этого нужно телемедицину развивать.
> лекарства станут значительно дешевле
Может быть просветите? Думаю, весь фармрынок был бы вам благодарен.
У доставки лекарств потенциально очень дорогая логистика. Ботинки вам можно хоть в салоне машины, где плюс 25, хоть в кузове, где -25 доставить. Разницы не будет. С лекарствами — не так. Специальные курьеры, фармацевты, спецтранспорт…
К сожалению, кроме лоббирования интересов посредников и т.н. «белых производителей» больше ни к чему это отношения не имеем. Недолго ждать когда астматику чтобы купить срочно ингалятор нужно будет записаться на «при ем» к врачу за деньги, а тот будет занят. Франция! Именно так там.
Это нормально)), вижу словосочетание «онлайн торговля», пишу свой комментарий.
>Может быть просветите? Думаю, весь фармрынок был бы вам благодарен.
Лекарственный рынок закрыт и зарегулирован, туда например до сих пор не пускают обыкновенные магазины, даже для продажи простых витамин и массы товаров без требований к специальному хранению.
https://rg.ru/2018/06/27/zakon-o-prodazhe-lekarstv-v-supermarketah-sniat-s-obsuzhdeniia.html
>У доставки лекарств потенциально очень дорогая логистика.
Сейчас там конская наценка, фактически, рынок монополизирован.
https://www.rbc.ru/society/17/02/2018/5a86a3969a7947419ed73229
https://rg.ru/2018/11/16/reg-szfo/putin-prizval-gubernatorov-priniat-mery-protiv-zavyshennyh-cen-na-lekarstva.html
>Недолго ждать когда астматику чтобы купить срочно ингалятор нужно будет записаться на «при ем» к врачу
В США такая же система, это нормально, нужно избегать самолечения, когда люди фактически травятся, как минимум, становятся невосприимчивы к препаратам.
Просто везде должен быть разум, если болезнь не излечима, то рецепт должен быть на длительный срок, если не пожизненный.
Это совершенно не нормально. Я астматик с детства и к счастью 12 лет живу в Таиланде. У меня свежи воспоминания о том, что элементарные препараты НЕ купить без рецепта,
в т. ч. нужный мне каждый день ингалятор. Сейчас в РФ ситуация стала куда хуже.
Разум — это когда государство НЕ навязывает, и НЕ решает за меня. В Таиланде разум — я почти все могу купить или в аптеке или в аптеке при госпитале — 24 часа в сутки, без бумажек, без навязываний. И что-то не видно никаких злоупотреблений.
Для лучшего понимания свободы гражданина — у нас с 6 лет (!) детям разрешено управлять байком, причина (такой безответственности неотрегулированной) — здесь гос-во не навязывает интересов лоббистов, а думает об удобстве граждан.
Еще гос-во думает о том, что гражданин сам способен отвечать за свои действия. В РФ за гр-на все решают.
Вся эта возня — лишь для того чтобы «сертифицированные и легальные» докторишки и производители — были единственными где можно купить лекарства — и как следствие для максимизации их доходов. Более ничего.
>У меня свежи воспоминания о том, что элементарные препараты НЕ купить без рецепта,
в т. ч. нужный мне каждый день ингалятор.
Так и должно быть, в развитых странах все именно так, вы должны получить рецепт прежде чем купить лекарство.
Другое вопрос в том, что срок действия рецепта должен быть адекватным, если болезнь не излечима, то срок рецепта должен быть пожизненным.
Таким образом, можно минимизировать ущерб нации от самолечения.
Денис, не дай Бог вам серьезно болеть в этой стране, тогда бы очень быстро поняли чушь которую вы пишите.
Можете сказать точно про ваши данные об «ущербе нации»? хоть чтото, кроме общих лозунгов.
У вас бессонница, к примеру, хроническая, вы даже с помощью доктора не сможете купить алпрозолам, чтобы выспаться. Прекратите писать неадекватности. Я уже не говорю о серьезных обезболивающих. Нет — даже не морфий чистый, а ПЛАСТЫРЬ на основе морфия — больные раком — НЕ ИМЕЮТ никакой возможности купить.
Вижу, что вы большой доктор (автоджсм — товары для авто) — пишите на тему что вы знаете хоть как то а не мнение, ничего не имеющее общего с реальностью.
У меня вот вопрос еще-отчего вы НЕ рАзвитой стране живете? Смогли заработать только на интернет что бы писать такую чушь?
Если вопрос возник у меня 2 высших по менеджменту и незаконченное медицинское, а у вас?
Очень бы хотелось — чтобы именно таким желающим патриотам и их семьям (как вы) этот закон и применялся, тогда они смогут оценить его по достоинству.
Если коллеги помнят лишь несколько лет назад — в пендосии была произведена масштабная закупка дженериков в инет магазах, для проверки качества. Всеб отлично — да — за исключением того что анализ передали одному из главных производителей препаратов Файзеру) Ясно — отчет фальшивка, но даже в нем они не осмелились сказать что там более 30% подделок (из них 100% безвредные). Что конечно ложь — вероятнее всего не более 99% не соответствовали составу.
Продавцы запчастей — должны писать на тему запчастей — и не лезть в законы о медицине. Особенно такие юные и рьяные.
>Денис, не дай Бог вам серьезно болеть в этой стране, тогда бы очень быстро поняли чушь которую вы пишите.
Мальчик, я пациент со стажем, у меня язва желудка, аллергическая астма и потенциальный диабет, стоит только чуть вес набрать.
>Можете сказать точно про ваши данные об «ущербе нации»?
Ты зачем под дурака то косишь? Или дурак?
http://www.aif.ru/health/life/1358482
>У меня вот вопрос еще-отчего вы НЕ рАзвитой стране живете?
Это мой личный недостаток, пунктик, не хочу быть эмигрантом, у меня вся семья эмигранты, а я не хочу.
>больные раком — НЕ ИМЕЮТ никакой возможности купить.
Вместо того, чтобы облегчить получение рецепта, вы предлагаете отменить их на морфий для всех?
Вам сколько лет? 17?
>Продавцы запчастей — должны писать на тему запчастей — и не лезть в законы о медицине
А инфобизнесмены типа вас, могут писать на любые темы?
Самое забавное что рецепты в аптеках, куда привозят дистанционные заказы никто не спрашивает. Ну конечно оператор предварительно позвонит и строгим голосом спросит ‘есть ли у вас рецепт"? Но все этим и ограничивается
Для этого такие драконовские законы и нужны, совсем страх потеряли, тот же озон в наглую закон нарушает, осуществляет дистанционную торговлю лекарствами с доставкой на дом, а не в аптеку.
Упаси господь нас от таких драконовских запрещателей.
Закон должен быть не драконовским, а в первую очередь исплоняемым. Если это не так, то общество приучается *неисполнять* законы.
Это всё эти ваши «до 20 км/ч бесплатно» и все гоняют по городу 60+20. И так во всём. У нас национальная беда — гос-во то приучает нарушать закон, то спохватится и начинает «учить» народ драконовскими методами, как папаша-алкоголик, которому то плевать на ребенка, то вспоминает о нём, и тянется к ремню.
>Закон должен быть не драконовским, а в первую очередь исплоняемым.
Суровость закона зависит от неотвратимости, если она высока, то суровость может быть ниже и наоборот.
Уровень неотвратимости зависит от технических возможностей, а не от чьих то хотелок.
Поймать интернет-продавца контрафактных лекарств очень трудно, поэтому 12 лет вполне разумное наказание.
>Это всё эти ваши «до 20 км/ч бесплатно» и все гоняют по городу 60+20.
Вы очень поверхностны, оснащение дорожными камерами всей страны, очень дорогостоящий проект, который надо как-то окупать, поэтому штраф за нарушения скоростного режима перевели в статус регулярных платежей, фактически налога. Для этого сделали эти 20 км и 50% скидку при своевременной оплате. Т.е. государство хочет, чтобы вы нарушали и платили, когда задача изменится (как минимум окупятся камеры) можно будет убрать эти 20 км и скидку 50%, но это не точно…