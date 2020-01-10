Банк России приказом от 10.01.2020 № ОД-6 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк» ООО КБ «Нэклис-Банк» (рег. № 1671, г. Москва, далее — Нэклис-Банк). По величине активов кредитная организация занимала 251 место в банковской системе Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п.п. 1, 2 части второй ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Нэклис-Банк:
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полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов;
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проводил операции, имеющие признаки вывода активов;
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нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
В своём посте в Facebook Наталья Касперская пишет, что решение войти в капитал банка было необдуманным, а представление о том, что проблемы "Нэклиса" можно решить как в обычном бизнесе — оказалось ошибочным. Что и привело, в итоге, к текущему результату.
Игорь Ашманов Сам себе компания
>как вообще айтишница Касперская стала владельцем недобанка из девяностых?
Ну там у айтишницы Касперской всё написано.
https://www.facebook.com/natalya.kaspersky/posts/2490955574525562
Некоторую довольно крупную сумму Наталья положила в этот банк лет шесть-семь назад. Посоветовали знакомые. Банк выглядел надёжным, проценты платил очень хорошие.
Совладельцы там тоже вроде были приличные, в том числе акционеры АВВУ. Менеджмент производил хорошее впечатление, балансы выглядели тоже прилично.
Сумма была не последняя, другие деньги вкладывались в ИТ-проекты, успешно, или в землю/сх.
Три года назад возникла развилка: либо 1) банк разгромить, а менеджмент посадить, попытавшись вытащить остатки депозита, либо 2) попробовать его привести в норму, конвертировав невозвратный депозит в капитал.
В этой точке выбора была сделана грубая ошибка: надо было выбирать первый вариант. Но все в банке были такие милые, прочувствованные и старательные, с честными голубыми глазами, а банковский бизнес был малознаком, и приоритеты лежали совершенно в другой области.
Огромная дыра в банке существовала и 7 лет назад, и 3 года назад. Но была замаскирована. Причём Натальины деньги не были использованы для заклеивания её, судя по всему, а тоже были выведены через «технические кредиты».
Задним числом-то ясно. Как говорил один мой знакомый, «Да чтоб я был такой умный, как моя жена потом».
Мало ли тех, кто сейчас прям умный-умный и готов поучить жизни, кто играл в фальшивый форекс, давал бабки на блокчейн-проекты, сдавал бабки псевдоблаготворителям или вообще на пирамиды. Вот здесь примерно оно.
Я лично с банком дел не имел, наблюдал со стороны, но тоже вяло, без интереса.
Конечно, можно было вникнуть в банковское дело, погрузиться, разобраться, уволить воров и найти честных профессионалов. Но, во-первых, яростно бороться за сохранность старых денег гораздо менее интересно, чем придумывать новые проекты в своей сфере компетенции и зарабатывать новые деньги, а во-вторых, там старая многолетняя дыра была под полтора-два ярда, как выяснилось недавно. В-третьих, где ж в банковской сфере прям вот взять чистых честных профессионалов? Это, знаете ли, не программистов нанимать по резюме.
Ну и чего с этим делать — закрывать своими деньгами чужое воровство?
Наталья по ходу дела развила несколько финтех-проектов, вот они могут иметь будущее.