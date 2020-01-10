У банка Натальи Касперской отобрали лицензию


Банк России приказом от 10.01.2020 № ОД-6 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк» ООО КБ «Нэклис-Банк» (рег. № 1671, г. Москва, далее — Нэклис-Банк). По величине активов кредитная организация занимала 251 место в банковской системе Российской Федерации1.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п.п. 1, 2 части второй ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Нэклис-Банк:

  • полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов;

  • проводил операции, имеющие признаки вывода активов;

  • нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В своём посте в Facebook Наталья Касперская пишет, что решение войти в капитал банка было необдуманным, а представление о том, что проблемы "Нэклиса" можно решить как в обычном бизнесе — оказалось ошибочным. Что и привело, в итоге, к текущему результату.

Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    >как вообще айтишница Касперская стала владельцем недобанка из девяностых?

    Ну там у айтишницы Касперской всё написано.
    https://www.facebook.com/natalya.kaspersky/posts/2490955574525562

    Некоторую довольно крупную сумму Наталья положила в этот банк лет шесть-семь назад. Посоветовали знакомые. Банк выглядел надёжным, проценты платил очень хорошие.
    Совладельцы там тоже вроде были приличные, в том числе акционеры АВВУ. Менеджмент производил хорошее впечатление, балансы выглядели тоже прилично.
    Сумма была не последняя, другие деньги вкладывались в ИТ-проекты, успешно, или в землю/сх.

    Три года назад возникла развилка: либо 1) банк разгромить, а менеджмент посадить, попытавшись вытащить остатки депозита, либо 2) попробовать его привести в норму, конвертировав невозвратный депозит в капитал.

    В этой точке выбора была сделана грубая ошибка: надо было выбирать первый вариант. Но все в банке были такие милые, прочувствованные и старательные, с честными голубыми глазами, а банковский бизнес был малознаком, и приоритеты лежали совершенно в другой области.

    Огромная дыра в банке существовала и 7 лет назад, и 3 года назад. Но была замаскирована. Причём Натальины деньги не были использованы для заклеивания её, судя по всему, а тоже были выведены через «технические кредиты».

    Задним числом-то ясно. Как говорил один мой знакомый, «Да чтоб я был такой умный, как моя жена потом».
    Мало ли тех, кто сейчас прям умный-умный и готов поучить жизни, кто играл в фальшивый форекс, давал бабки на блокчейн-проекты, сдавал бабки псевдоблаготворителям или вообще на пирамиды. Вот здесь примерно оно.

    Я лично с банком дел не имел, наблюдал со стороны, но тоже вяло, без интереса.
    Конечно, можно было вникнуть в банковское дело, погрузиться, разобраться, уволить воров и найти честных профессионалов. Но, во-первых, яростно бороться за сохранность старых денег гораздо менее интересно, чем придумывать новые проекты в своей сфере компетенции и зарабатывать новые деньги, а во-вторых, там старая многолетняя дыра была под полтора-два ярда, как выяснилось недавно. В-третьих, где ж в банковской сфере прям вот взять чистых честных профессионалов? Это, знаете ли, не программистов нанимать по резюме.
    Ну и чего с этим делать — закрывать своими деньгами чужое воровство?
    Наталья по ходу дела развила несколько финтех-проектов, вот они могут иметь будущее.

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    Юрий Синодов Roem.ru

    В комментариях интересное: Infowatch брал на бирже деньги под 14% годовых, расплачиваться надо будет уже в марте:

    https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=EQOB&code=RU000A0ZYW94&utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE

    Облигации сделали солидный (для облигаций) скачок плюс-минус пять процентов, сейчас торгуются по цене 99% от номинала, да ещё с купоном 14% годовых.

    (то есть, доходность к погашению выше 20% годовых)

    Надо, короче, у Игоря спрашивать, что там как, расплачиваться компания будет или что.

  • Ответить
    roem subs

    1,3 ярда «воздуха» в банке, якобы оформленного на физиков в виде кредитов, несколько больше, чем цена по облигациям к выплате.

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    Джигсо

    да уж.
    Что характерно, аферистом и мошенником оказался почемуто И. Маск.
    Нешто, невозвратно кредитовался в этом неклис-банке в качестве физлица?

  • Ответить
    3216q113

    Может кто рассказать как вообще айтишница Касперская стала владельцем недобанка из девяностых? (про то что он не по своей воле это я уже нагуглил, взять кредит я ещё понимаю, но нафига туда нести свои кровные?)

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    >как вообще айтишница Касперская стала владельцем недобанка из девяностых?

    Ну там у айтишницы Касперской всё написано.
    https://www.facebook.com/natalya.kaspersky/posts/2490955574525562

    Некоторую довольно крупную сумму Наталья положила в этот банк лет шесть-семь назад. Посоветовали знакомые. Банк выглядел надёжным, проценты платил очень хорошие.
    Совладельцы там тоже вроде были приличные, в том числе акционеры АВВУ. Менеджмент производил хорошее впечатление, балансы выглядели тоже прилично.
    Сумма была не последняя, другие деньги вкладывались в ИТ-проекты, успешно, или в землю/сх.

    Три года назад возникла развилка: либо 1) банк разгромить, а менеджмент посадить, попытавшись вытащить остатки депозита, либо 2) попробовать его привести в норму, конвертировав невозвратный депозит в капитал.

    В этой точке выбора была сделана грубая ошибка: надо было выбирать первый вариант. Но все в банке были такие милые, прочувствованные и старательные, с честными голубыми глазами, а банковский бизнес был малознаком, и приоритеты лежали совершенно в другой области.

    Огромная дыра в банке существовала и 7 лет назад, и 3 года назад. Но была замаскирована. Причём Натальины деньги не были использованы для заклеивания её, судя по всему, а тоже были выведены через «технические кредиты».

    Задним числом-то ясно. Как говорил один мой знакомый, «Да чтоб я был такой умный, как моя жена потом».
    Мало ли тех, кто сейчас прям умный-умный и готов поучить жизни, кто играл в фальшивый форекс, давал бабки на блокчейн-проекты, сдавал бабки псевдоблаготворителям или вообще на пирамиды. Вот здесь примерно оно.

    Я лично с банком дел не имел, наблюдал со стороны, но тоже вяло, без интереса.
    Конечно, можно было вникнуть в банковское дело, погрузиться, разобраться, уволить воров и найти честных профессионалов. Но, во-первых, яростно бороться за сохранность старых денег гораздо менее интересно, чем придумывать новые проекты в своей сфере компетенции и зарабатывать новые деньги, а во-вторых, там старая многолетняя дыра была под полтора-два ярда, как выяснилось недавно. В-третьих, где ж в банковской сфере прям вот взять чистых честных профессионалов? Это, знаете ли, не программистов нанимать по резюме.
    Ну и чего с этим делать — закрывать своими деньгами чужое воровство?
    Наталья по ходу дела развила несколько финтех-проектов, вот они могут иметь будущее.

  • Ответить
    Александр Панков

    Господь намёк послал недвусмысленный. Ашманов что-то бурчал про Векс и личные деньги простых ребят программистов, которых обокрали упыри, и вот Господь прямо таки носом ткнул.

    ЗЫ: сам к каре Господа всегда готов, накажет — значит помнит и хочет моего спасения на Страшном Суде.

  • Ответить
    Юрий Синодов > Игорь Ашманов контекст

    Рынок не знает насколько хорошо у Натальи разделены личные и корпоративные деньги, ты же знаешь как это бывает

    Вдобавок, не уверен, знает ли рынок, не держал ли «Инфовотч» деньги компании в «Нэклисе»

    То как дёрнулась стоимость облигаций — всю эту неуверенность показывает.

  • Ответить
    Джигсо

    вообще даже удивительно, что эдакие чумаданы без ручки и копролиты-артефакты столько лет умудрялись сохраняться.
    Я полагал, что основное вымораживание уже состоялось в период 2014—2018 гг. Впрочем, И.С. тут откровенно признал, что больной находился в коме уже года три, и просто какбэ доброта не давала отключить от аппарата (ну и наверное еще тщетные надежды, что все както рассосется).
    Такого длинного по времени кризиса небывало никогда у нас — даже гражданская война, отечественная и перестройка длились короче. В этот раз решили видимо дать надежную экспозицию для полной, окончательной гипоксии данной территории.

  • Ответить
    Юрий Синодов > Сергей Менделеев контекст

    По видео Майзуса непонятно:

    а) так деньги давали Мусатову или Касперской?
    б) деньги ушли на защиту Винника или на покрытие дыры в банке?
    в) почему дыра в капитале 1,5 ярда рублей, а дали 5 лямов долларов причём на другое? На это другое деньги в итоге были потрачены или нет? И если были, то причём тут Нэклис?

    (у меня там самого были деньги по расчётам с Игорем, я про этот банк ничего не знал, поэтому деньги оттуда вывел то ли в Связной, то ли в Тинькофф, не помню чем тогда пользовался). Впрочем, счастья это всё равно не принесло — я их просадил на Телеус. (но это всё было до того как Наталья вошла в число совладельцев))

    Реально страшно с криптотемой даже просто рядом стоять: коммуналку за квартиру забыл оплатить — значит ты стырил биткоины.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Юрий Синодов контекст

    Юра, Майзус — криптоворишка, который пытается из намёков склеить историю, потому что фактов нет.
    При этом он ещё немного дурной на голову, такой сетевой горсум.
    Из-за этого история получается странная, мозаичная, оксюморон, вроде игры с дорисовыванием по сложенной бумажке — голова от верблюда, туловище курицы, а ноги от утки.

    История с БТЦ-Е и Вексом довольно простая между тем. Криптовалютчики с БТЦ-Е пытались найти в РФ государственную крышу. Потому что очень испугались после ареста Винника.

    Теории на продажу государству у них были самые завиральные: выборы на блокчейне, криптовалюта для Крыма для обхода санкций, закон про битрубль в РФ и т. п.

    Обращались и к нам. Я их видел ровно два раза в жизни — один раз на Родосе на конференции, один раз в Москве, два года назад. Каждый раз разговор примерно на час.
    Мы им ответили, что таких услуг по крыше или лоббированию не предоставляем, биткоины считаем злом.
    Они знали, что у Натальи есть банк, придумывали теорию, как купить и сделать его расчётным банком для своих каких-то криптопроектов. Всё на каком-то детском уровне.
    В этом им тоже отказали.

    Надо понимать, что там уровень мышления и психика — на уровне подростков, торгующих снюсами и анашой среди одноклассников, то есть полное отсутствие морали и здравого смысла — от дикости и шальных денег.
    Они мне очень сильно напомнили Алексея Гурешова, дорвейщика и распространителя винлоков, это который делал поисковик Вебальту — но не сделал.

    Они пошли к более другим людям за «крышей». И таки нашли её себе на горе. Крыша отобрала у них биржу и балансы. Дальше они впали в истерику, естественно. При этом балансы изначально-то тоже ведь были не их. Вор у вора дубинку украл, короче.
    Мы с этой токсичной грязью вообще никаких дел не имели.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    При этом прикольно, что они смотрели на нас с плохо скрываемой издёвкой, с чувством превосходства.
    Вы, говорили они, с вашей известностью, с вашими именами, должны купаться в деньгах, вы на ICO можете собрать миллиарды долларов, а вы жалуетесь, что в банке капитала не хватает!
    Давайте, мол, организуем сбор баблосиков!

    Это вообще общий паттерн киберпреступников — они очень вежливые, такие прям уважительные, но реально смотрят на тебя как на лоха, с сатанинской гордостью, потому что у них-то баблосы, они умеют обувать лохов.

    Я его уже видел у спамеров и дорвейщиков, так что сразу узнал его в этих честных харях деятелей крипты.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > фрилансер контекст

    >С каких это пор земля под сх/или сх стало прибыльным у нас? Оно все время убыточно

    Это неверное представление. Во-первых, с/х сейчас прёт, санкции помогли т.п. У многих рост на 40% в год.

    Во-вторых, моё лично мнение, что прибыльность нужно искать там, где ты специалист. Для нас это — ИТ. Там и риск, и маржа, и возврат и всё такое.
    А остаток денег для сохранности нужно фиксировать в самой вязкой материи — то есть в недвиге. Там минимум риска и никакой прибыльности.

    И не дай бог каких-то промежуточных вариантов — форекс, акции, портфели и т. п. Там деньги только сгорают, согревая банкиров и брокеров.

    Ну это лично у меня такая теория.
    Теории могут быть разные. Например, те, кто занимается инвестициями, напротив, всё время вкладывают свободные средства в стартапчикии подписные кампании. Но это как раз сфера, где они разбираются.

  • Ответить
    Юрий Синодов > фрилансер контекст

    Сельское хозяйство бывает разное.
    Переработка продуктов сх — офигенно прибыльное дело.
    Производство экспортных товаров — офигенно прибыльное дело.

    Да много чего офигенно прибыльное дело, или вы думаете производители банального мяса, яиц и молока, занимающиеся этим десятилетиями, дотируют покупателей и торговые сети?

    Другой вопрос, что там отношение должно быть очень простым: если проект не вышел на окупаемость за сезон, то в топку его (или под нож), а не кормить инвестраундами годами.

  • Ответить
    фрилансер

    >>Это неверное представление. Во-первых, с/х сейчас прёт, санкции помогли т.п. У многих рост на 40% в год.

    Куда прет? Комбаин стоит как 2−3 мерседеса. При том что хватает на несколько сезонов. А если дождей нет — то все пропал урожай. Нету у нас автополивалок, которые были в СССР. Так что это очень рискованное вложение

  • Ответить
    Игорь Ашманов > фрилансер контекст

    Ну вверх прёт. Спрос высокий, РФ закрыла свои потребности по птице, свинине, стала номером один по зерну в мире.
    Тот, кто делает сейчас в с/х правильно, у того всё хорошо.

    Мы-то не по этой части, у нас есть маленькая ферма, тильки для сэбэ.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Юрий Синодов контекст

    Не, Юра, не за сезон. За сезон козы и свиньи не опоросятся и не окотятся в нужном количестве, стойла не построишь, доильню не оводопроводишь. И т.п.

    Но вот прибыльность продукта, действительно, от молока к йогурту и от йогурта к маслу-сыру прыгает на порядок.
    Но нужна линия. Она дорога.

  • Ответить
    Sergey Mayzus

    Я воздержусь пока от комментирования «криптоворишки», ибо сейчас как раз идёт уголовное расследование этого вопроса. Воздержусь также и от комментирования «дурной на голову», — это всё-таки вопрос, находящийся в компетенции профильных специалистов.

    Но, однако, у меня создаётся впечатление, что достопочтенный сеньор Ашманов либо просто не уважает свою публику, либо считает всех «дурными на голову». Итак, заявление достопочтенного сеньора Ашманова гласит, цитирую

    " Они знали, что у Натальи есть банк, придумывали теорию, как купить и сделать его расчётным банком для своих каких-то криптопроектов. Всё на каком-то детском уровне.
    В этом им тоже отказали."

    Однако, из переписки Васильева с Мусатовым вытекает совершенно иная картина:

    Мусатов пишет: «Что ты скажешь о мысли включить тебя в совет директоров банка?»

    На что Васильев отвечает: «банк нет, ассоциацию да»

    На что Мусатов недоуменно: «не понял»

    Васильев поясняет: «там работы много очень, хотя если это как-то блокчейну поможет»

    Мусатов продолжает: «Про то, что биржа вздохнёт от такой новости»

    И далее, Васильев пишет: «Банк после встречи сегодня ещё раз доказал-что рассматривают нас лишь как дойную корову»

    Вот как-то совершенно не сходятся эти две истории.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Sergey Mayzus контекст

    Конечно, не сходятся — одна история реальная, а другая — выдуманная, ваша.

    Сергей, не надо сфабрикованную переписку выдавать за реальную.
    Это же россказни Васильева, вашего подельника. Вы его слова выдаёте за доказательства, а на нём клейма ставить негде.

    Это вы там с этим Васильевым, который по сути украл балансы, передал их известно кому, пытаетесь выстроить альтернативную историю.

    Ни Наталья, ни я никогда в жизни не имели ни единого биткоина, никогда не обналичивали ни единого биткоина и вообще никогда не получали никаких денег из вашей грязной сферы.
    Вам это трудно осознать, но по себе судить не надо.

    Похоже, что вы с тем, кто на самом деле забрал биржу и балансы, бороться боитесь, решили искать под фонарём. Это глупый ход.

    Если вам просто одиноко, не с кем выпить вечером, хочется пообщаться, то пишите, конечно. Я по мере сил окажу психологическую поддержку.

  • Ответить
    Sergey Mayzus

    Дорогой Игорь,
    Я не буду сейчас с пеной у рта чего-то доказывать чья история выдуманная, а чья нет. Достаточно просто на даты посмотреть (переписки Васильева с Мусатовым, и моей переписки с Васильевым). Видите, как долго и терпеливо я ждал подходящего момента для её публикации 😂 А ведь это ещё не всё 😇😇😇😇

    Начнём с того, что ваша говнотусовка, привыкшая плести интриги, — не ту цель выбрала для перевода стрелок. А ведь я просил Вас по-человечески обуздать вашего «бойцовского пса» вырвавшегося с ринга — а то-же он сдуру на всех кидается. Но в ответ вы, дорогой начали исходить слюной, называя меня то подельником (Винника), то стукачом, то предателем… То ваш «пёс бойцовский», используя свою говорящую голову в позиции висельника и ручное СМИ — крыл меня то агентом ЦРУ, то инициатором по делу Винника, то похитителем его детей, то главным свидетелем обвинения, и так далее. При этом, вы же, дорогой призывали чуть ли не Господа Бога спасти «рядового Винника». Так кто из нас подельник-то?

    Касательно «клейма ставить негде» — уж до боли знакомая фраза вырывается из ваших златых уст. Такое ощущение, что в вашем понимании, клейма вообще на всех ставить негде. Один лишь вы у нас Дева Мария непорочная. Но эта легенда теперь уже точно скоро развеется.

    Вернёмся к «вашей грязной сфере». Я не ошибся, — именно к вашей Игорь, к вашей! И не той, где вы чудесным образом выигрываете госконтракты, создавая мнимых врагов вокруг. А для начала, к той самой, грязной, от которой вы пытаетесь откреститься. Ведь не у меня фирма зарегистрирована по одному и тому-же адресу, что и у сидящего в тюрьме Винника. И не я регистрировал торговую марку Касперкоин. Не в мой банчок для залатывания кассовой дыры заносили украденные у клиентов WEX деньги.

    И ещё Игорь, с тем, кто на самом деле забрал биржу и балансы — мне бороться не о чем! Они на меня стрелки не переводили, и говна мне не делали! Да и кто там забрал это биржу и балансы — мне совершенно пофиг! Балансов у меня там не было, да и биржа эта ко мне никакого отношения не имела. А вот Вы, со своим «бойцовским псом» очень постарались! Или вам нужно подсказать, кто добивался любой ценой сделать уголовное дело в отношении Майзуса в Греции? А в Москве кто ходил по кабинетам и медальки предлагал? Или вы не в курсе? Может объясните, с чего такое рвение-то???

    Так что, с Вами дорогой, я не то, что пить не сяду, — даже под одно дерево не поссу, ибо вы в моих глазах не более чем слизняк. Жалкий такой лживый слизнячок.

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    Нет Независимый предприниматель

    как тут весело сегодня… прямо глаз отдыхает… «Касперкоин"… давай еще! подписался

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Sergey Mayzus контекст

    >Ведь не у меня фирма зарегистрирована по одному и тому-же адресу, что и у сидящего в тюрьме Винника

    Вот поэтому вы — городской сумасшедший, Сергей.

    Этот вброс, изначально идиотский и топорный, давно уже опровергнут, года полтора как.
    Компания «Информатик», которую я купил в 2010 году — один из первых кооперативов в СССР, была зарегистрирована на Козихинском в 1987 году. Это было 32 года назад. Она сидела там до 1994 года, уже 25 лет не там, сменила c тех пор минимум три адреса.
    Когда я купил Информатик в 2010, он имел адрес в Институте связи на Авиамоторной. Сейчас он сидит у нас на Верейской.
    Это всё видно в ЕГРЮЛ, да везде. Можно выяснить за 10 минут.

    Более того, какой-то Винник, который СЕЙЧАС вроде бы (как написано во вбросе) имеет какое-то отношение к тому адресу — совершенно другой человек, просто однофамилец. С другим именем и отчеством.

    Что тоже легко выяснить, было бы желание.

    Фамилия распространённая, у нас пиарщица в ИВ работала с такой фамилией, я думаю, ещё есть среди партнёров и сотрудников не один Винник.

    Но вы заученно повторяете этот фейк. Как и остальные фейки.
    Так делают горсумы и алкоголики.

    Вот вам зачем это нужно? Вы что, хотите с меня денег получить за сворованные у вас или вами биткоины? Я к ним не имею отношения, денег вы с меня никаких получить не можете — нет оснований, да и возможностей.

    Вам не нравится адвокат Тимофей, занимающийся делом Винника в Афинах? Ну с ним и бодайтесь. Чего я вам как не советовал, так и не советую.

    Я с Винником не знаком, его делом не занимаюсь, от меня-то вам что нужно?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Там почти всё враньё и пурга.

    Она (кто это такая, Баязитова?) при пересказе какого-то ТГ-канальчика путает остатки денег ИВ с личным депозитом Натальи, хотя об этом всё рассказано прямым текстом, рассказывает басни, что Наталья обещала ЦБ закрыть чужую дыру своими деньгами — да с чего бы ей это делать?
    Там надо расследовать и наказывать, а не оплачивать чужие грехи.

    Врёт про «плакала и умоляла» — посмотрела бы она хоть раз на Наталью вблизи, балбесина.

    Блажит про совещание в отделе надзора ЦБ — не иначе у этой Баязитовой (кто это, кстати?) был маленький дрон за окном ЦБ со звуковой пушкой.

    Ей бы, дуре, задуматься — если Наталья может потерять невзначай 600 миллионов, сколько же она тогда зарабатывает. И чем именно, например.
    Но я думаю, эта медийная обезьянка просто не может уложить в голове такую сумму, не понимает, что это и как это.

    Добавляет и от себя уже угара, например, врёт про «в ЦБ знали долгое время» про плохие кредиты — хотя тут же пишет про то, что это выяснилось в ходе проверки в сентябре.
    Бредит, что можно дать взятку ЦБ. Ну и т. п.

    В общем, как обычно, в теме дураки, развесистые дураки, городские сумасшедшие, просто медийные животные, которым нужны просмотры.
    Ну и заинтересованные лица, естественно.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    >И не той, где вы чудесным образом выигрываете госконтракты, создавая мнимых врагов вокруг.

    Какие «госконтракты», горсум? Назови парочку.

  • Ответить
    Sergey Mayzus

    > Игорь Ашманов,

    Ну во-первых, никаких биткоинов у меня никто не воровал. Как собственно, и я не воровал никаких биткоинов ни у кого. Так что, для того, чтобы увидеть горсума, следует в зеркальце-то взглянуть ;)

    Денег с вас я никаких получить не хочу. Если вы имеете в виду положенную мне компенсацию согласно судебного решения — так я и так знаю, где её получить, просто процедуры немного длинные, и требуется регистрация судебного решения в Австралии, Новой Зеландии и в РФ. Это просто вопрос времени.

    Касательно Мусатова, — да, у меня с ним есть личные счёты, и этот вопрос в процессе. А при чём здесь лично Вы — ну так я же не заставлял Вас клеймить меня «подельником», «стукачём», «предателем», «криптоворишкой» и так далее. При этом, даже поленившись пушок с рыльца стрясти ;)

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ну то есть ничего, кроме изощрённого полемического приёма «сам дурак», асилеть не смог.
    И сообщить, за чем приходил — тоже. Горсум, чо. Обычное дело.

  • Ответить
    Sergey Mayzus

    Игорь Ашманов,

    Как утверждает Бизнес ФМ, « Однако есть интересное совпадение. В Москве по одному и тому же адресу в Большом Козихинском переулке зарегистрированы две компании, соучредитель одной из которых, ООО «КРЕДИТСЭЙЛС», Винник Александр Владимирович, а другой, ООО «Информатик», — Ашманов Игорь Станиславович. Компания Винника зарегистрирована там почти пять лет, Ашманова — 11. Это официальные сведения, которые есть на сайте ФНС.» (ссылка на источник https://www.bfm.ru/news/366674)

    К сожалению, проверить эту информацию я не могу, так как на сайте ФНС можно получить только актуальную выписку. Простите, но у меня нет оснований не доверять Бизнес ФМ, — вполне авторитетное издание.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Sergey Mayzus контекст

    Это уже всё не раз здесь обсуждено, горсум. Прямо рядышком, поищи.

    Опять у тебя фейки и старые глупости полезли изо всех щелей.
    За враньё про Информатик же тебе не стыдно?
    Ну вот и сейчас будет не стыдно. Это ключевое свойство горсумов - нет рефлексии, нет стыда.

    Где «чудесным образом выигранные госконракты», горсум?
    Не отползай вбок, отвечай за базар.

  • Ответить
    Sergey Mayzus

    Игорь Ашманов,

    Где ты гоблин криптоворишку увидел? Не отползай, отвечай за базар! Равно как и «подельника», «стукача».

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    И зачем ты, горсум, прикладываешь ссылочки на выдумки псевдоэкономиста Мовчана про налоги? Там же нет ничего про госконтракты, про которые ы тут врёшь?
    Или ты просто жадно набираешь всякий материал, где меня ругают? Так этого добра полный Интернет. Вас, горсумов, много, а много и просто дураков.

    Ты начни собирать архив «Антиашманов».
    Заходи в Яндекс или в Крибрум, набирай запрос «ашманов» и имей счастье. Или даже лучше «ашманов дурак», «ашманов козел» и тому подобное.
    То же самое с запросом «мусатов».
    Будет что внукам показать.

    Ты за свои слова ответь уже, горсум. Про чудесные госконтракты.

    P. S. И ещё: если у тебя никто ничего не украл, ты сам ничего не украл (свежо предание, но верится с трудом), если у меня ничего не хочешь получить — то в чём дело-то?
    В том, что у тебя личная неприязнь к адвокату Мусатову, аж кушать не можешь? А чего ты тогда сюда-то припёрся, нищасный, что тебе здесь-то нужно?

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Sergey Mayzus контекст

    Вот вижу прямо перед собой. Не ты ли в ФБР на Винника стучал?
    Ну подай на меня в суд и докажи, что ты не стукач.
    Что ты не обналичивал и не крал биткоинов. А я буду объяснять, что это моё оценочное суждение.
    Вот будет тебе развлечение на пару лет и заработок для адвокатов.

  • Ответить
    Sergey Mayzus

    Игорь Ашманов,

    Однако, вернёмся к теме… а то уже дважды дискуссия уходит не в ту сторону.

    Итак, Ваша супруга, несмотря на то, что не по собственной воле стала владельцем банка — а ведь это целая процедура, в рамках которой происходит оценка потенциального бенефициара, — была в конечном итоге одобрена Центральным Банком.

    Соответственно, получив контроль над банком, — в её задачи, как бенефициара, входило обеспечение непрерывности действия банка. В том числе, и поддерживать его финансово, в случае необходимости. Если впряглась, то должна тянуть эту лямку.

    Но она этого не сделала. Более того, допустила полную утрату собственных средств банка.

    Это то, что мы имеем. И это не оправдывается никак. Это косяк. Более того, — это «чёрная метка», и дело даже не в том, что она больше не хочет вступать в доли в финансовых организациях или входить в совет директоров, — нет. Её просто больше ни один регулятор ни одной страны мира никогда не одобрит. И это навсегда.

    Далее, из переписки Васильева с Мусатовым следует, что Мусатов обсуждает с Васильевым занос денег с биржи, ну вот буквально только что закрытой ФБР, в кассу банка вашей супруги. Он даже не заморачивается происхождением этих денег. ВООБЩЕ! Более того, он предлагает Васильеву войти в состав Совета директоров. И это именно тому Васильеву, о котором вы говорите — «клейма ставить негде». И это Игорь, уже ПОЛНЫЙ ТРЭШ! Причём такой трэш, который рискует обернуться очень серьезными последствиями… от слова ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫМИ!

    Неужели Наталья не знала, каким говном набивается касса банка?

    Я не хочу делать оценку того, фейковая эта переписка или не фейковая, — это не я должен разбираться, а правоохранительные органы, которые берут с него показания. И насколько мне известно, он их даёт.

    Так вот, зачем я пришёл сюда… не поверите, — показать Вам, в какую историю Вы вляпались. Чтобы Вам, уважаемый сударь, было понятно, — в какую историю Вы вляпали меня — вместе со своим «бойцовским псом» и его пациентом Винником.

  • Ответить
    Sergey Mayzus

    Игорь Ашманов,

    Теперь про Винника и ФБР. Поясню Вам уважаемому подмосковному профессору :) я не знаю, как там у вас в Москве, но в Европе уже с 2002 года действует система противодействия отмыванию денежных средств. И все финансовые институции, в том числе и моя — должны следовать жестким инструкциям, направленным на выявление случаев потенциального отмывания денежных средств. И это включает в себя в том числе репортинг в соответствующие структуры. На Кипре это MOKAS (Unit for combating Money Laundering), в Великобритании — NCA (National Crime Agency), в США это FinCEN… и так далее… ну суть в том, что любая лицензированная (регулируемая) финансовая организация обязана иметь у своём штате MLRO (Money Laundering Reporting Officer), это как раз тот, который и обязан осуществлять репортинг.

    Скажу тебе в качестве ликбеза: в принадлежащей мне компании в этом отделе работало 9 (ДЕВЯТЬ) человек. И к моей компании никогда не было претензий со стороны регулятора! Кроме того, если бы руководство компании не выполняло своих обязанностей по противодействию отмыванию денежных средств, — наверное тоже бы сейчас сидели они рядом с Винником.

    Теперь касательно «не ты ли сдал Винника ФБР"… Дружище, о существовании твоего Винника мне вообще не было известно вплоть до его ареста! Да, он был клиентом принадлежащей мне компании, но только вот я никогда не был её сотрудником. Никогда не общался с её клиентами. Я даже доступа ни к клиентской базе, ни к их транзакциям — никогда не имел! Во-первых, этот доступ может быть предоставлен только в рамках служебных обязанностей, а во-вторых — мне это нахер не нужно было! Для обслуживания 3,000,000 (да, трёх миллионов) клиентов, — вполне хватало 70 человек.

  • Ответить
    Sergey Mayzus

    Игорь Ашманов,

    А вот тот факт, что вы несёте обо мне всякий бред — «криптоворишка», «подельник», «стукач», — говорит либо о вашей личной заинтересованности в деле Винника, либо о вашей заангажированности сказками Вашего «бойцовского пса», как вы его называете — Тимофея Мусатова. Именно он автор сказки о том, что Майзус сдал Винника, так как Майзус агент ФБР. Ну его-то я понимаю, человек совсем далёкий от высоких технологий… боксёр с адвокатской корочкой, который кроме «юридически значимых факторов» больше ничерта не знает. А в финансовой индустрии — вообще полный ноль. И это как раз таки доказывает тот самый инцидент с заносом говноденег в кассу банка вашей жены и предложением включить в совет директоров банка кого попало.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Почему тогда в уголовном деле Винника компания Майзус Файненшнл (или как там её) и её клоны, в обвинительном заключении прокурора США называются преступной организацией, отмывшей денег и/или похитившей 80 миллионов долларов с биржи?
    Ты же, горсум, в суде самолично подтверждал, что это твои компании?

    Эти деньги не зависли в этих компаниях? Это не чужие деньги?
    Это не кража? Ты даже предлагал Мусатову помочь разблокировать и спрятать эти бабки и поделить. Ты пытался уговорить вкладчиков БТЦ отдать тебе эти деньги в Риге, разве нет?

    Это я слышал от Тимофея давно, помню смутно, но выглядит до сих пор очень нехорошо.

    И про сотрудничество с ФБР ты ловко уклонился от прямого ответа.

    В общем, и тусовка твоя токсичная, и сам ты токсичный. Как ты, будучи внештатным агентом ФБР и укрывателем ста лямов грина, свободно приезжаешь в РФ — вообще уму непостижимо.

    Короче, от меня-то что нужно?
    Например, зачем ты горсум, сидя в Чехии, шлёшь мне заскорузлые ссылочки обо мне, которые я читал месяцы назад и обсудил тогда же?

    Ну зачем? Я понял бы, если тебе нужны были от меня оскорбления, чтобы подать в суд за диффамацию. Но ты что, скриншоты с Роема будешь заверять?

    Ладно, короче, поговорили, криптовалютчик.

  • Ответить
    Sergey Mayzus

    … Три года назад возникла развилка: либо 1) банк разгромить, а менеджмент посадить, попытавшись вытащить остатки депозита, либо 2) попробовать его привести в норму, конвертировав невозвратный депозит в капитал…

    то есть понимая, что есть все признаки преступления было решено стать соучастниками. Я правильно Вас понимаю?

    … Но все в банке были такие милые, прочувствованные и старательные, с честными голубыми глазами, а банковский бизнес был малознаком, и приоритеты лежали совершенно в другой области…

    Игорь, ну не постесняйся, назови имена, — кто такой милый. Чтобы другие порядочные люди на эту милоту не повелись.

    И ещё, кто интересно посоветовал Вашей супруге в такой банк бабла вложить? может озвучите имя этого фмнансового консультанта и благодетеля? 😂😂😂 Случайно не ваш адвокат Тимофей Мусатов???

    А вы всё про горсумов, да про горсумов…

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    >»…боксёр с адвокатской корочкой, который кроме «юридически значимых факторов» больше ничерта не знает. А в финансовой индустрии — вообще полный ноль. И это как раз таки доказывает тот самый инцидент с заносом говноденег в кассу банка вашей жены и предложением включить в совет директоров банка кого попало»

    У алжирского дея под носом шишка, а боксёр — с адвокатской корочкой в индустрии полный ноль, что и доказывает инцидент с заносом денег.

    Ну и как, включили кого попало из твоих токсичных подельников в совет директоров банка или нет? А говноденег занесли?
    А что так?

    Ладно горсум, я оказал тебе психологическую поддержку, поговорил, послушал про твои комплексы и проблемы. Вощем, сделал, что мог из моего гигантского человеколюбия, ты больше не пиши сюда.

  • Ответить
    Sergey Mayzus

    Игорь Ашманов,

    … Почему тогда в уголовном деле Винника компания Майзус Файненшнл (или как там её) и её клоны, в обвинительном заключении прокурора США называются преступной организацией, отмывшей денег и/или похитившей 80 миллионов долларов с биржи?…

    А ты вообще его читал, это обвинительное заключение??? Тебе его прислать? Так вот, со стороны обвинения, к моей компании вообще нет никаких претензий! И ещё, о каких клонах идёт речь? Нет у моей компании никаких клонов. И не было никогда.

    … Ты же, горсум, в суде самолично подтверждал, что это твои компании?…

    И опять… это сказка твоего адвоката Мусатова. Тебе прислать ссылку на аудиозапись моего допроса в суде? Лови: https://drive.google.com/file/d/1fJQlpxqKFRTD4V6n3wPJi9zEOAS71Oxl/view?usp=drivesdk

    … Эти деньги не зависли в этих компаниях? Это не чужие деньги?
    Это не кража? Ты даже предлагал Мусатову помочь разблокировать и спрятать эти бабки и поделить. Ты пытался уговорить вкладчиков БТЦ отдать тебе эти деньги в Риге, разве нет?…

    Пипец ;) нет, я конечно понимаю, что Мусатов сказочник, но чтобы настолько!!!

    Мда… Игорь, ну не поленись, взгляни в зеркало! Похоже, у нас здесь всего один горсум, — и это ты!

  • Ответить
    Sergey Mayzus

    Игорь Ашманов,

    Как это я мимо «крыши»-то проскочил???

    А вот здесь снова противоречие ;)

    … В показаниях следствию Алексей Билюченко подробно излагает свою версию событий, которые привели его к знакомству с Константином Малофеевым.

    По его словам, с предпринимателем его свел упоминавшийся ранее адвокат Тимофей Мусатов. Бывший официальный владелец Wex Дмитрий Васильев говорит, что к Малофееву создатели биржи пошли за «административным ресурсом», следует из протокола его допроса. Васильев подтвердил Би-би-си подлинность своих показаний, имеющихся в распоряжении редакции … источник: https://www.bbc.com/russian/features-50420738

    И Васильев эту информацию подтверждает, только вот он говорит, что с этим вопросом он обратился к Мусатову, Мусатов привёл его к вам, а вы — подогнали «крышу».

  • Ответить
    Sergey Mayzus

    Игорь Ашманов,

    Ладно, не буду на вас тратить своё время. В конце концов, есть правоохранительные органы, которые занимаются этими вопросами… Есть ФБР, к которым на днях поедет ваш Винник, — вот им и будете объяснять, как вы провели спецоперацию по замене Фунта, почему в банчок вашей супруги полетели деньги из закрытой ФБРэровцами биржи, и куда подевались деньги. В том числе, деньги, украденные у MtGox.

    Сами разбирайтесь. Не моё это дело.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Правоохранительные органы — это, надо понимать, ФБР?
    Ага.

    Горсум, не пиши больше этой ерунды здесь. Я понимаю, ты одинок, пьющий, тебе нужно общение. Но я больше не могу с тобой общаться бесплатно. Ты можешь оплатить услугу психотерапии из расчёта 100 тысяч рублей в час, я тогда буду с тобой говорить, выслушивать тебя, всё объяснять тебе, отгонять галлюцинации, скрашивать твоё одиночество в холодном бездушном мире криптоворов.

  • Ответить
    Sergey Mayzus

    Игорь Ашманов,

    Сударь, ну вот опять вы вынуждаете меня тратить на Вас личное время 😂

    … в уголовном деле Винника компания Майзус Файненшнл (или как там её) и её клоны, в обвинительном заключении прокурора США называются преступной организацией, отмывшей денег и/или похитившей 80 миллионов долларов с биржи…
    … Эти деньги не зависли в этих компаниях? Это не чужие деньги?
    Это не кража? Ты даже предлагал Мусатову помочь разблокировать и спрятать эти бабки и поделить. Ты пытался уговорить вкладчиков БТЦ отдать тебе эти деньги в Риге, разве нет…

    Это нужно быть под очень сильным препаратом, чтобы (а) такое придумать; и/или (б) в это искренне поверить. Да и вообще, чтобы даже просто транслировать такую пургу.

    Правоохранительные органы какие? Да вот такие:

    1. https://www.bbc.com/russian/features-50420738
    2. https://cb«ess/PR/?file=1»_083823ik2020−01−10T0837_09.htm

    И ещё, — насколько мне известно, есть и объединяются в общее дело уголовные дела по заявлениям потерпевших клиентов.

    Я понимаю, что в России вас привлечь достаточно проблематично, хотя… «Владимир Путин провёл совещание с Натальей Касперской. Напомним, Наталья Касперская являлась владелицей Банка Нэклис, у которого ЦБ РФ 10 января 2020 года отозвал лицензию"… есть о чем подумать…

    А ещё, — не забываем про уголовное дело в США, куда в ближайшие дни отправится Ваш «рядовой Винник».

    Вот так, горсум 😂😂😂😂

  • Ответить
    Sergey Mayzus

    И ещё, Игорь Станиславович,

    Я понимаю, что Ваш «бойцовский пёс», адвокат лондонский — ни слова по-лондонски не понимает, думаю, нет, даже уверен — не донёс до Вас актуальную информацию, а именно,

    Ну вот чтобы хотя-бы просто не выглядеть идиотом в глазах мировой общественности, — прошу Вас ознакомиться со следующим документом:

    https://www.agplaw.com/defending-reputation-is-priceless-e38-million-compensation-for-our-clients-mayzus-being-the-victims-of-btc-e/

    Не сомневаюсь, что вы, потомственный математик, — хоть чуть-чуть по-английски, да понимаете, и способны сделать определенные выводы, чтобы впредь не выглядеть горсумом, и не лезть в бутылку с узким горлышком.

  • Ответить
    Sergey Mayzus

    Ну и, наконец-то я отвечу на Ваш вопрос. Мне от Вас в общем-то ничего и не нужно. Хотя-бы просто извинитесь за всё то фуфло, которое вы на меня лили в социальных сетях, и за вашего бестолкового «пса бойцовского». Можете даже в личку. И я про вас тупо забуду — живите там себе, как Вам угодно.

  • Ответить
    Джигсо

    хороший баттл. Борьба хорошего с лучшим. И грамотные все такие и вежливые и цитат понаергано.
    Конечно, смутные сумления по поводу внезапной ликвидации возникали. Обычно старенькие карманные банки просто закрываются. Понятно, что в каждом есть милиард-другой-третий выведенный под видом кредитов. Обычное дело.
    Тут было непонятно, что везде какбы «я не я и корова не моя» — что странно для владельца, позиционирующегося спецом в безопасности и т. п. И все эти отсылы на «менеджмент с ясными и честными глазами». И вообще скорость слива финорганизации (по обращению владельца в ЦБ!). Странно, нетипично. Кого вообще интересует эта бадяга по банку № 250 в списке? Мало ли закрылось в бразилии педров в последние годы? Кто вообще внимание обращает? Это несколько удивляло. Я отнес это просто на медиавозможности и привычку публично озвучивать алиби и непричасность корейко к делишкам фунта.
    А вот если прочитать, что было касательство к какойто очень токсичной схеме, причем не многолетней, а именно недавней — тогда да. Тогда проще слить нах запачканное заведение вместе с поторохами и концы в воду.

    С другой стороны — выглядит и как тонкая операция по ловле на живца лоховитой и жадной «крыши» (любой, лишь бы клюнула), главное чтобы можно было показать связь с первыми лицами (длоя компрометации). Тогда эти подходы якобы в поисках админресурса — верный метод.
    Даже и не надо там было иметь реально 450 лямов — дело мутное, неконтролируемое, виртуальное. у лопуха на флэшках. Он то может думать что там и 4.5 милиарда и 4 триллиона. Тут важен размер сумма, которую потеряли «клиенты и анонимы» со всего мира.
    Ну, а далее фактура — адреса, разговоры, перелеты и так далее. И иди доказывай, что не верблюд. Настоящую то биржу, фонд — так не украдешь. Там живые бабки и реальные клиенты.
    Скорее всего была подстава, на живца. Знали что полно трется сейчас в москве мошенников окологосударственных, чисто на понтах и пафосе. Все эти «серьезные люди», блаблабла. И что если наживка будет интересная — заглотят. И именно изза этих понтов — будут водить «сибирских ботаников» именно по знаковым местам, для впечатления. И в разговорах бесконца намекать на «связи». А тогда и всех окружающих замажут, включая и первых лиц. И видимо, сработало.

  • Ответить
    roem subs

    > Кого вообще интересует эта бадяга по банку № 250 в списке?
    Грохнуть банк, даже если он под номером 250, не так то просто.
    Даже если верить отчётности на 50%
    https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189965&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2019−12−01&date2=2017−09−01
    То там ведь немаленькая сумма была реальных денег обычных Юр.лиц для расчётов и ведения реальной деятельности. И эти деньги АСВ не страхует (в отличие от физ.лиц) и вернуть эти деньги компаниям сложновато, да и если возможно, то не сразу, а только через какое-то время.

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