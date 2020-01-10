Банк России приказом от 10.01.2020 № ОД-6 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк» ООО КБ «Нэклис-Банк» (рег. № 1671, г. Москва, далее — Нэклис-Банк). По величине активов кредитная организация занимала 251 место в банковской системе Российской Федерации1.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п.п. 1, 2 части второй ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Нэклис-Банк: