Вячеслав Макаров, директор по продукту Wargaming, рассказал «Коммерсанту» о своём замысле создания «Партии прямой демократии», которая будет бороться за места в региональных парламентах, а потом и в госдуме.

Партию решили создать в 2019-м году на Евразийском экономическом форуме. В оргкомитет, по сведениям издания, войдут:

Алексей Пилько , историк , участник ЕЭФ , возьмёт на себя оргзадачи

историк участник ЕЭФ возьмёт на себя оргзадачи Борис Чигидин ( замначальника юридической службы Я.Деньги , игрок « Что? Где? Когда?»)

замначальника юридической службы Я.Деньги игрок Что? Где? Когда?») Олег Артамонов ( olegart), известный блогер на «Хабре»

olegart), известный блогер на «Хабре» Тимофей Шевяков ( tarlith) ( бывший сотрудник ЖЖ , исполкома Единой России)

Для членов партии будет запущено мобильное приложение на блокчейне, через которое они смогут голосовать по предлагаемым партией вопросам.

В программе «Разворот» на радио «Эхо Москвы», Вячеслав Макаров сказал, что предлагаемый им проект, не совсем политический, а скорее технологический. Современная технология голосования, по его словам — прошлый век.

Референдумы, по его мнению, можно проводить хоть каждый день, по любому вопросу. В качестве примера Вячеслав привёл проект «Активный гражданин». В качестве альтернативы текущей ситуации, когда выбранный депутат весь избирательный цикл не зависит от мнения избирателей, он предлагает схему «выборщиков», которые продавливают через своего кандидата выбор решений конкретных вопросов, а не просто делегируют ему право принятия решений на весь избирательный цикл.

На вопрос, будет ли Вячеслав использовать гало самого Wargaming и его игровых продуктов (по его словам количество активных игроков в России — 5 млн человек), он ответил отрицательно.

На вопрос о том, занимается ли он политикой с разрешения кремля, Вячеслав выразил надежду, что кремлю на его активность будет пофигу. Борьбой с существующей властью новая партия заниматься не планирует.