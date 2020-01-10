Вячеслав Макаров, директор по продукту Wargaming, рассказал «Коммерсанту» о своём замысле создания «Партии прямой демократии», которая будет бороться за места в региональных парламентах, а потом и в госдуме.
Партию решили создать в 2019-м году на Евразийском экономическом форуме. В оргкомитет, по сведениям издания, войдут:
- Алексей Пилько, историк, участник ЕЭФ, возьмёт на себя оргзадачи
- Борис Чигидин (замначальника юридической службы Я.Деньги, игрок «Что? Где? Когда?»)
- Олег Артамонов (olegart), известный блогер на «Хабре»
- Тимофей Шевяков (tarlith) (бывший сотрудник ЖЖ, исполкома Единой России)
Для членов партии будет запущено мобильное приложение на блокчейне, через которое они смогут голосовать по предлагаемым партией вопросам.
В программе «Разворот» на радио «Эхо Москвы», Вячеслав Макаров сказал, что предлагаемый им проект, не совсем политический, а скорее технологический. Современная технология голосования, по его словам — прошлый век.
Референдумы, по его мнению, можно проводить хоть каждый день, по любому вопросу. В качестве примера Вячеслав привёл проект «Активный гражданин». В качестве альтернативы текущей ситуации, когда выбранный депутат весь избирательный цикл не зависит от мнения избирателей, он предлагает схему «выборщиков», которые продавливают через своего кандидата выбор решений конкретных вопросов, а не просто делегируют ему право принятия решений на весь избирательный цикл.
На вопрос, будет ли Вячеслав использовать гало самого Wargaming и его игровых продуктов (по его словам количество активных игроков в России — 5 млн человек), он ответил отрицательно.
На вопрос о том, занимается ли он политикой с разрешения кремля, Вячеслав выразил надежду, что кремлю на его активность будет пофигу. Борьбой с существующей властью новая партия заниматься не планирует.
Mikhail Chekanov
> Пока это всё выглядит как медиапроект.
Скорее как попытка переобуться и найти применение polys.me (Каспер). Проект с Москвой не дал нужного выхлопа — факап с голосованием на блокчейне во время последних выборов слили на криптопро, но дальнейшее тиражирование с таким бэкграундом на регионы вряд ли пойдёт.
Вообще говоря, здравое зерно в этой теме есть, но просто так приколачивать технологии (не суть важно какие именно) гвоздями к существующей системе безблагодатно и бесперспективно. Надо менять процессы и, в конечном итоге, «бизнес-модель». Как и в бизнесе, замечу.
Но тема, повторюсь, хорошая — вопрос в реализации.
zubilo
наверное, нашли уже, но на всякий случай ссылка на запись
https://echo.msk.ru/programs/razvorot/2568171-echo/
а в прямом эфире можно слушать/смотреть на ютубе, на том же канале. или на сайте эхо москвы.