Вячеслав Макаров (Wargaming) создаст партию для айтишников в кооперации с сотрудником Яндекс.Денег, бывшим продюсером ЖЖ и olegart’ом


Вячеслав Макаров, директор по продукту Wargaming, рассказал «Коммерсанту» о своём замысле создания «Партии прямой демократии», которая будет бороться за места в региональных парламентах, а потом и в госдуме.

Партию решили создать в 2019-м году на Евразийском экономическом форуме. В оргкомитет, по сведениям издания, войдут:

  • Алексей Пилько, историк, участник ЕЭФ, возьмёт на себя оргзадачи
  • Борис Чигидин (замначальника юридической службы Я.Деньги, игрок «Что? Где? Когда?»)
  • Олег Артамонов (olegart), известный блогер на «Хабре»
  • Тимофей Шевяков (tarlith) (бывший сотрудник ЖЖ, исполкома Единой России)

Для членов партии будет запущено мобильное приложение на блокчейне, через которое они смогут голосовать по предлагаемым партией вопросам.

В программе «Разворот» на радио «Эхо Москвы», Вячеслав Макаров сказал, что предлагаемый им проект, не совсем политический, а скорее технологический. Современная технология голосования, по его словам — прошлый век.

Референдумы, по его мнению, можно проводить хоть каждый день, по любому вопросу. В качестве примера Вячеслав привёл проект «Активный гражданин». В качестве альтернативы текущей ситуации, когда выбранный депутат весь избирательный цикл не зависит от мнения избирателей, он предлагает схему «выборщиков», которые продавливают через своего кандидата выбор решений конкретных вопросов, а не просто делегируют ему право принятия решений на весь избирательный цикл.

На вопрос, будет ли Вячеслав использовать гало самого Wargaming и его игровых продуктов (по его словам количество активных игроков в России — 5 млн человек), он ответил отрицательно.

На вопрос о том, занимается ли он политикой с разрешения кремля, Вячеслав выразил надежду, что кремлю на его активность будет пофигу. Борьбой с существующей властью новая партия заниматься не планирует.

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Mikhail Chekanov

    > Пока это всё выглядит как медиапроект.

    Скорее как попытка переобуться и найти применение polys.me (Каспер). Проект с Москвой не дал нужного выхлопа — факап с голосованием на блокчейне во время последних выборов слили на криптопро, но дальнейшее тиражирование с таким бэкграундом на регионы вряд ли пойдёт.

    Вообще говоря, здравое зерно в этой теме есть, но просто так приколачивать технологии (не суть важно какие именно) гвоздями к существующей системе безблагодатно и бесперспективно. Надо менять процессы и, в конечном итоге, «бизнес-модель». Как и в бизнесе, замечу.

    Но тема, повторюсь, хорошая — вопрос в реализации.

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Непонятно где слушать «Разворот» (он прямо сейчас идёт), но в целом, похоже, Вячеслав хочет выступить технократом-реформатором, а не политиком — от похода в депутаты он отказывается.

    Сталин многие вещи делал неправильно, многие правильно. Сталинские взгляды применять не хочет. Дадут ли зарегистрировать партию — неизвестно.

    Пока это всё выглядит как медиапроект.

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    Mikhail Chekanov

    > Пока это всё выглядит как медиапроект.

    Скорее как попытка переобуться и найти применение polys.me (Каспер). Проект с Москвой не дал нужного выхлопа — факап с голосованием на блокчейне во время последних выборов слили на криптопро, но дальнейшее тиражирование с таким бэкграундом на регионы вряд ли пойдёт.

    Вообще говоря, здравое зерно в этой теме есть, но просто так приколачивать технологии (не суть важно какие именно) гвоздями к существующей системе безблагодатно и бесперспективно. Надо менять процессы и, в конечном итоге, «бизнес-модель». Как и в бизнесе, замечу.

    Но тема, повторюсь, хорошая — вопрос в реализации.

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    Джигсо

    неполенился прослушать интервью. Умненький такой, в целом — рассуждает верно (с технической точки зрения) и вкуривает потенциал возможностей. И про осторожности тоже верно понимает. И про своевременность.
    Другое дело непонимает — что телеграфисты, велосипедисты, железные дорожники и педикюрши партию по профессиональной принадлежности создат не могут. Викжель, Викжедор, балбла — всегда будет получаться профсоюз.

    И про необходимость бесконечного голосования и вообще права болшинства — тоже немного лпавает (но не критично).
    В целом, вопрос конечно назрел. Но партия — начинается с программ и либидо (желания возглавить и руководить, наличия идей), а чувак просто делкарирует желание «нормальной жизни».
    Наверно, какмито образом, существующие «партии» (получающие кстати юджетно ефинансирование), какуюто СРО (саморегулируюмую организацию общую) для интернет-политплатформы создать могли бы. А то примитив.
    Самые продвинуые — юзают ютуб. Тажке соцсети (включая импортные) юзают. Тоже както не айс.
    Конешно, вся эта политика зашла в тупик (как и все остальное). Она просто нафиг не нужна. Весь вопрос — где помойку расположить и как поменьше чтобы крали на стройке деццкой площадки — мелкотравчато. Мыслей — нет. Желаний — нет. Поэтому можно плюнуть слюной и расслабиться.
    Оно развалится само, вопрос когда и по какой причине? Может через 5 лет может через 100. Ну и зачем заморачиваться, раз нету ответов.
    Оно уже тут даже за 100 лет раз 20 разваливалось, ничего страшного.

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Я вчера «Взгляду» прокомментировал ппо телефону из Альп:
    https://vz.ru/news/2020/1/10/1017529.html

    «…Поскольку программисты работают в сфере, где от усилия их ума зависит практически все – какой код написал, так он и будет работать – у них возникает иллюзия, что они также могут все исправить и в реальном мире.

    Поэтому время от времени можно слышать высказывания, что современным государством должны управлять программисты. Им просто кажется, что до этого все люди были глупые, а они, программисты, самые умные…

    Айтишники думают, что вместо законов народу нужны алгоритмы… У программистов идея, что нужно просто сесть и придумать, как все исправить, потому что ведь совершенно очевидно, что все исправить можно, поясняет Ашманов.

    Но это просто иллюзия, этакое «техноварварство», когда люди общечеловеческой культурой, историей родной страны, социологической теорией и идеологией не владеют, будучи «детьми 90-х», но зато хорошо разбираются в чисто техническом программировании, которое считают волшебной палочкой для решения любых задач.

    … Мне кажется, IT-специалисты не смогут стать отдельной политической силой, потому их чисто физически мало, а кроме того, для партии нужно иметь свою идеологию. К тому же, для политической деятельности требуются мощные социальные навыки, а айтишники, как правило, социопаты…

  • Ответить
    Джигсо

    >> возникает иллюзия, что они также могут все исправить и в реальном мире.

    последние десятилетия во многих странах мира показали — в современном мире профиполитик окзцывается, скорее всего, жуликом и почти всегда — лузером.
    И уж во всяком случае страна обязательно откатывается далеко назад.
    Пример — тот же Горбачов. А клоун, актер — может успехи демонстраровать: Рейган, Трамп.

    >> для политической деятельности требуются мощные социальные навыки,

    ничего там не требуется. Столоначальники всегда при нормальной сменяемости остаются профессионалами или не меняются вовсе (при политпатологии на их места назначаются назначенцы, чтобы тырить на местах и в отраслях).
    Народ же успехи видит и ощущает (животом, разговорами с родными и близкими, кошельком) и не треубются глобальные бесцельные сверхзатратные затеи ввиде мундиалей и т. п.
    В неумелом, бездарном и не компетентном ни в акаких вопросах политике заинтересованы прохиндеи, которые обтяпывают свои делишки. Без опыта руководства хоть чемто (подразделение в армии, фирма, корпорация, отрасль, ступени госструктуры) — руководить невозможно. Это просто говорит, что требуемый ценз не выслужен, опыт не получен и кадровые фильтры не пройдены.
    Нет ни умения видеть стратегически ни умения быстро и точно подбирать людей на посты, разбираться в людях и их качествах. Это необходимо и при развитии и даже просто для стабильного уровня (без ухода в дикие минуса за счет идиотских затей и проектов). Также это — гарантия от геопоплитической лудомании.
    Дальше начинается мухлеж, в том числе и путем подтасовки всего и вся, включая и интернет и инфу в нем. Отдельные, прежде крупнейшие и самые успешные в мире (!) отрасли стремительно теряют позиции (наука, космос и т. д.). Во всей финсистеме дырища на дырище. Депопуляция населения и его замещение приезжими этнически чуждыми народами. Отсутствие чотко артикулированных направлений и целей.

    А у програмиста — или оно работает или неработает. Или у какогото другого работает чуть лучше и весь народ юзает более юзабильное решение.
    И никаких тебе мощных социальных навыков, балблабла.
    Необходима чистка пор госорганизьма от парши и чешуек мертвого эпителия, которой заросли в период мощных соцнавыков заросли по самые маковки. А уж каким способом = это вопрос дискуссии. Можно с програмистами, а можно и по старинке.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Где же Демидов, это ж его меритократия, государство программистов!

    Буду с интересом наблюдать за этим проектом, пофиг что он под эгидой людей из едра, пофиг что пока там децентрализации и внутренней демократии будет по минимому, с чего то надо начинать, это первая ласточка, подтверждение того, что программисты начинают себя ощущать политической силой, что за ними будущее.

    >у них возникает иллюзия, что они также могут все исправить и в реальном мире.

    Главное, что это желание есть. Ведь сейчас у руля стоят люди, которые уже ничего не желают для страны, как вы выразились метко в соседнем топике, они поменяли пистолет на часы, яхты, дворцы и прочие фуфло.
    Все чем они заняты, это комуфляжем своей деятельности, чтобы от корыта не оторвали!

    >Поэтому время от времени можно слышать высказывания, что современным государством должны управлять программисты.

    Странно, что у вас иное мнение, вы же сами писали как программисты «научили» работать такси, магазины, гостинницы, банки и т. д. Вы же говорили что они «научат» воевать. Логично продолжить, что они будут «учить» рулить государством.

    >этакое «техноварварство», когда люди общечеловеческой культурой, историей родной страны, социологической теорией и идеологией не владеют

    Вот вы программист, вы владеете кудьтурой, историей и т. д. Вы правда считаете, что вы уникум? Больше таких программистов как вы нет???
    Или вы перестали себя считать программистом?

    >Мне кажется, IT-специалисты не смогут стать отдельной политической силой, потому их чисто физически мало

    Сколько было большевиков до 1917?

    >а кроме того, для партии нужно иметь свою идеологию.

    Есть же она, дать всем БОД и начать все автоматизировать на полную катушку! Перестать заставлять миллионы заниматься туфтой, высвободить человеческий ресурс на технологический прорыв.

    >К тому же, для политической деятельности требуются мощные социальные навыки, а айтишники, как правило, социопаты…

    Между собой программисты очень успешно взаимодействуют, это хорошо видно как в рамках IT гигантов, так и в мире открытого ПО.

    Власть программистов неизбежна, как неизбежна цифровая экономика, это можно лишь чуть затормозить или ускорить.
    Россию спасут именно программисты, только они способны качественно модернизировать страну, а без модернизации Россия просто растворится, например, в китайцах.

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    liveuser

    На выборы президента потратили 17 млрд рублей. На подсчет голосов из них сколько потратили, кто знает?

    Еще в России бывают другие демократические выборы и прочие формы непосредственного волеизъявления. Перевести все это дело на электронное голосование и сэкономить кучу денег (а кому-то и дать заработать) — дело хорошее, но пока неясно, как к этому делу практически подойти.

    Тут приходят ребята, которые говорят, что у них есть всенародная голосовалка на блокчейне (по крайней мере в концепте). Только вот про молодую динамичную компанию Коммерсантъ (да и Роем) не написал бы, а про молодую динамичную партию, где предлагаемый коммерческий продукт вынесен в название, — вполне.

    Где тут можно ухитриться высмотреть политическую повестку и власть программистов — фиг знает. Наверное, в Альпах сейчас хорошо.

    Ссылка по теме от 1 декабря 2019 года:
    https://www.facebook.com/olartam/posts/2819623531421052

    Цитата:
    «А когда партии обкатают это на своей внутренней политике — причём под обкаткой я имею в виду не реальное решение всех связанных проблем вроде описанных выше, а просто внедрение в умы их сторонников, что так делать можно и нужно — то и государству не останется ничего, кроме как подтянуться вслед за ними.»

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Посмотрел сейчас на ютубе интервью с Макаровым, повеселил настойчивый распрос ведущих про политические предпочтения.
    Есло партия планируется с реально прямой демократией, то идеология у нее будет одна единственно возможная — социалистическая.

    Для выяснения этого достаточно одного вопроса:
    Куда направить общие деньги от нефти и газа?
    Варианты ответа:
    1. Олигархам на яхты и дворцы.
    2. Чиновникам в карман через мегараспилы на мегапроектах.
    3. Людям на БОД, чтобы они уже лично решали, куда их перенаправить.

    Коммунисты, либералы, государственники и т. д. нужны сейчас лишь для единственной цели, чтобы работала старая как мир схема: «разделяй и властвуй». Пусть плебс с пеной у рта спорит друг с другом, пока упыри выводят деньги за границу…

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Где тут можно ухитриться высмотреть политическую повестку и власть программистов — фиг знает. Наверное, в Альпах сейчас хорошо.

    Послушайте внимательно, что говорит Макаров на эхо Москва:

    Он предлагает перестать ездить на «паровозе», вы понимаете что это значит в реальности?
    Сложился целый класс людей, которые научились тырить уголь с паравоза, продавать запчасти с него, тоскать им свои вагоны и т. д.
    Макаров предлагает поставить текущий паравоз в тупик, сделать музейным экспанатом.
    Что будет делать эта «обслуживающая» паровоз армия?
    Эти люди просто не способны переучиться на обслуживание реактивного самолета, да и не нужно их столько…
    Какая повестка может быть более политической чем эта???

    Показательна реакция программиста Ашманова. Ему эта повестка не нравится, ведь он подружился с машинистом паровоза, помогает ему прикрутить электронный счетчик расхода пара, анализ видеопотока для подсчета остатка угля. А если паровоз отправят в музей? Получится ли ему примкнуть к обслуживанию самолета? Стар он уже, молодые обскачут, поэтому, программист Ашманов будет держаться за паровоз до самого конца, как никак доверенное лицо машиниста!

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Реакция «программиста Ашманова» на дураков — такая же, как всегда, и таккая же, как у всех программистов. Мы дураков не любим.
    Я не программист уже лет двадцать, но продолжаю нанимать и увольнять их десятками. Стараюсь нанимать умных.

    А вот таких, которые пишут «где тут можно найти политическую повестку» про политическую партию — стараюсь не нанимать.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Денис Демидов контекст

    Вот таких я тоже старабсь не нанимать и домой не звать:

    «Куда направить общие деньги от нефти и газа?
    Варианты ответа:
    1. Олигархам на яхты и дворцы.
    2. Чиновникам в карман через мегараспилы на мегапроектах.
    3. Людям на БОД, чтобы они уже лично решали, куда их перенаправить».

    Вариант, который прямо сейчас реализовывается — последние 20 лет —

    4. На новые дороги, станции метро, мосты, плотины, ледоколы, АЭС, Госуслуги, больницы, ракеты, медтехнику, гранитные бордюры, стадионы, жильё, МЧС, армию, медицину и образование, рабочие места, заводы и фабрики, суда, поезда, светофоры, переходы, разделители, лекарства, науку,

    — балбес Демидов либо специально выбросил, либо просто не понимает, что вокруг происходит. Оба варианта не очень.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    > Тут приходят ребята, которые говорят, что у них есть всенародная голосовалка на блокчейне (по крайней мере в концепте).

    Ага. В концепте. Афигенный инновационный концепт. И главное, какой оригинальный.
    Эту чушь про голосование на блокчейне за последние три года не выкрикнул только самый ленивый либераст.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    «Вот вы программист, вы владеете культурой, историей и т. д. Вы правда считаете, что вы уникум? Больше таких программистов как вы нет???
    Или вы перестали себя считать программистом?»

    Я давно не программист, но я разработчик ПО.
    Я стараюсь владеть историей и культурой человечества, как минимум.
    Я знаю, что это важно — в отличие от идиотов, которые считают, что они-то и так разберутся, без этого всего.

    Из того, что известно лично мне, непреложно и неизбежно следует, что дурацкая идея заменить социальные процессы на технологию, доверие между людьми на доверие к технологии, а Страх Божий на поклонение Богу Технологий — это идиотизм и вторичная дикость цифровых маугли.

  • Ответить
    liveuser

    > Ага. В концепте. Афигенный инновационный концепт. И главное, какой оригинальный. Эту чушь про голосование на блокчейне за последние три года не выкрикнул только самый ленивый либераст.

    Я уже понял, что в Альпах сейчас хорошо, поэтому отвлекаться на чтение вам неохота. ОК, еще пара выжимок.

    «В Москве в прошлом году провалился эксперимент по электронному голосованию, потому что вся схема не подразумевала понятной даже техническим экспертам верификации базы данных «.

    «Допустим, «большие выборы» оплачивает государство, но собственная деятельность политических партий, включая всевозможные «праймериз», будет однозначно смещаться в онлайн (собственно, некоторые уже пробуют, но как мне сказали по другому поводу и в другом месте, «за прошедшее время на этом проекте успели обосраться все, некоторые — не по одному разу»).»

    Вы же не понаслышке знаете, в чем разница между «выкрикнуть, что оно надо» и представить рабочий проект. Ну и вот тут в оргкомитете тоже знают. Если вы не в курсе разницы между «ленивым либерастом» и Олегом Артамоновым — ну, покрибрумьте, что ли.

    > дурацкая идея заменить социальные процессы на технологию, доверие между людьми на доверие к технологии
    Игорь Станиславович, я неуч, плохо читавший классиков, поэтому мне сложно вас понять. За этими «Страх Божий», «социальные процессы» и «культуру человечества» — какая простая мысль-то высказывается? То есть голосовалка на блокчейне нам не нужна, пусть теплые ламповые тетеньки в школах так и продолжают считать?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    1. В Альпах неплохо, сейчас, правда, уже переоделся, сдал лыжи и еду в аэропорт.

    2. Ну, чувака с ником olegart особенно крибрумить не надо. Он эпический, редкостный и залурченный.

    3. Легко понять, что если хочется сделать электронные выборы, то политическая партия айтишников тут не при чём. Это просто проект, очередной подвид Госуслуг.

    4. Проблемы с политической властью вовсе не в том, что надо читильнее следить за выборами. Выборы сейчас самые честные и прозрачные за всю историю России, нареканий и исков практически нет, подтасовок нет. Читай отчёты ЦИКа и ищи иски от «оппозиции».

    Народ выбирает тех, кого захотел. Захотел же он тех, кого ему втюхали СМИ, как обычно. И народ — это старички с Одноклассников, а молодёжь на выборы не ходит.
    Да, не всем это нравится (есть примерно 1% токсичных маргиналов, которые хотели бы тоже типа представительства, но без всей этой суеты, то есть даром), но проблема с социальными лифтами, с представительством различных страт общества — вовсе не в блокчейне и не в контроле за выборами.

    5. Эти с позволения сказать айтишники вообще-то долго не раздумывали не только над историей демократии и общества, над теоремой Эрроу и историей полисов Древней Греции, но и над своим «концептом».

    Проблема с электронными выборами вовсе не в прозрачности, не в затруднённости вычисления блоков, не в технологии связанного списка, не в невозможности подделки.
    Стоило бы почитать отчёты и планы ЦИКа, который уверенно идёт шаг за шагом к полностью электронным выборам. Там проблемы — совершенно другие: идентификация, завод данных в систему, перенос пользовательского профиля по территории, то есть те, которые блокчейн в принципе не решает, потому что не для того придуман.
    И никакие смартконтракты не позволят решить проблему голосования жителя Мытищ, который уехал в гости в о Владивосток.
    Решить её можно, но партия айтишников тут точно не при чём.

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    Джигсо

    >> дурацкая идея заменить социальные процессы на технологию, доверие между людьми на доверие к технологии,

    дурацкая\недурацкая, но она (идея) работает. Маркс, который утверждал, что в мире индустриальном девушку танцует тот, кто владеет средствами производства — никто особо и не опроверг. Ни жизнь ни альтернативноодаренные идеологи.
    Пример: северный понток 2. Ни флота не понадобилось военного ни канонерок ни линкоров — тупо сварщики свернулись (устрашенные идеей игнора сша, а не пушками) — и всио. Отношений, разговоров, согласований, переговоров — куча. А труба, в которую вбухано несколько десятков триллионов — просто лежит на дне морском второй мой слог.
    Ну и нахрена эти социальные процессы с такими минусами? Что характерно, не владея технологией еще и мозг деградирует. И моторика рук. И вообще возможность какието решение придумывать.
    Тянуть туда другой корабль? Но эти умники (которые умные потому, что им не лень заморачиваться с технологиями, в скафандре, в море варить прецезионно трубу на вакуум) — опять чевото нового придумают и опять такое же дурацкое и смешное.

    >> доверие между людьми на доверие к технологии, а Страх Божий на поклонение Богу Технологий — это идиотизм и вторичная дикость цифровых маугли.

    многотысячелетняя криминальная статистика доказывает, что масса жуликов и престуность высока. В т.ч. и среди даже официальных лиц (особенно когда слабый или продажный руководитель). Одно дело, когда технологий небыло. Другое дело — когда есть. Система камер безопасный город — массу результатов принесла. Также как и биометрия например. Как томуже пограничнику определить по фото в паспорте личность чоррного негра? Тут отпечатки, сетчатка и т. д.
    По голосованиям как известо тоже сплошной мухлеж в порядке вещей. Причем чем более дикое общество — тем больше мухлежа. Поскольку иначе начнутся вопросы — где делись деньги? Где результаты трудов и т. п.

    >> Эту чушь про голосование на блокчейне

    тоже непонятно, почему непременно блокчейн? Прекрасно можно сделать на базе банковского платежа. За кандидата № 1 — на один счет, за № 2 — на другой по 10 руб. и т. д. После подсчета деньги возвращаются избирателям назад. И всио. Проблема же — в пункте «равное и тайное». Поскольку ни одна из технологий (хоть блокчейн хоть еще что) тайны не обеспечивает по определению.
    Эстония вон вообще не заморачивается — давно голосуют по инету удаленно. Но им и в голову не приходит особо мухлевать. Просто удобная технология подсчета голосов и все.

    >> Власть программистов неизбежна, как неизбежна цифровая экономика, это можно лишь чуть затормозить или ускорить.

    просто программисты заняли нишу вымороженного промпролетариата как передового класса (и примкунвших к ним телеграфистов, матросов и железнодорожников). Как набиолее развитого, грамотного, активного и информированного квазикласса общества.
    Но это опять же от перекоса. Для организации нормального государства всегда достаточно просто грамотных юристов.

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    liveuser

    > Стоило бы почитать отчёты и планы ЦИКа, который уверенно идёт шаг за шагом к полностью электронным выборам. Там проблемы — совершенно другие: идентификация, завод данных в систему, перенос пользовательского профиля по территории, то есть те, которые блокчейн в принципе не решает.

    Ну вот вы в курсе, что ЦИК идет к электронным выборам и на пути есть ряд проблем, которые простым блокчейном не решить.

    И руководитель службы научно-технической экспертизы Партии прямой демократии (он же «эпический olegart») тоже в курсе.

    https://www.facebook.com/olartam/posts/2819623531421052
    https://www.facebook.com/olartam/posts/2849203141796424

    Только вы прочитали отчеты и планы ЦИК и решили, что государство само справится с этой задачей.
    А они — исходя из своего накопленного опыта взаимодействия с государством — решили, что не справится.
    (Ну или что справится: найдут подрядчиков, те найдут субподрядчиков, а в итоге им к ним самим и обратятся — так чего бы не занять место повыше в пищевой цепи).

    https://www.facebook.com/olartam/posts/2847873405262731

    «Без серьёзной технологической базы и публичного обсуждения того, как это должно работать, — оно работать не будет. Единственный возможный вариант — это публичная, открытая (в прямом смысле слова, вплоть до исходных кодов), доверенная система, которая технологически построена так, чтобы избежать максимального числа рисков. Каковые риски, опять же, должны обсуждаться публично и открыто.»

    Не говоря уж про то, что окромя ЦИК есть много других (в т.ч. негосударственных) ИКов калибром поменьше, так что даже если ЦИК построит свою электронную голосовалку — альтернативная тоже куда-нибудь сгодится.

    > Легко понять, что если хочется сделать электронные выборы, то политическая партия айтишников тут не при чём. Это просто проект, очередной подвид Госуслуг.

    Ну да. Партия провалится, проект останется, все будут счастливы.

    Вся разница — про свежезарегистрированное ООО «Компания прямой демократии» никто не написал бы, а про «Партию…" вон уже сколько настрочили. А разница в госпошлинах за регистрацию, думается, невелика.

  • Ответить
    liveuser

    > Стоило бы почитать отчёты и планы ЦИКа, который уверенно идёт шаг за шагом к полностью электронным выборам. Там проблемы — совершенно другие: идентификация, завод данных в систему, перенос пользовательского профиля по территории, то есть те, которые блокчейн в принципе не решает.

    Ну вот вы в курсе, что ЦИК идет к электронным выборам и на пути есть ряд проблем, которые простым блокчейном не решить.

    И руководитель службы научно-технической экспертизы Партии прямой демократии (он же «эпический olegart») тоже в курсе.

    https://www.facebook.com/olartam/posts/2819623531421052
    https://www.facebook.com/olartam/posts/2849203141796424

    Только вы прочитали отчеты и планы ЦИК и решили, что государство само справится с этой задачей.
    А они — исходя из своего опыта взаимодействия с государством — решили, что не справится.
    (Ну или что «справится»: найдут подрядчиков, те найдут субподрядчиков, а в итоге к ним самим по факту и обратятся — так чего бы не занять место в цепочке повыше).

    https://www.facebook.com/olartam/posts/2847873405262731

    «Без серьёзной технологической базы и публичного обсуждения того, как это должно работать, — оно работать не будет. Единственный возможный вариант — это публичная, открытая (в прямом смысле слова, вплоть до исходных кодов), доверенная система, которая технологически построена так, чтобы избежать максимального числа рисков. Каковые риски, опять же, должны обсуждаться публично и открыто.»

    Плюс, окромя ЦИК есть много других (в т.ч. негосударственных) ИКов калибром поменьше, так что даже если ЦИК построит свою электронную голосовалку — альтернативная тоже куда-нибудь сгодится.

    > Легко понять, что если хочется сделать электронные выборы, то политическая партия айтишников тут не при чём. Это просто проект, очередной подвид Госуслуг.

    Ну да. Партия провалится, проект останется, все будут счастливы.

    Вся разница — про свежезарегистрированное ООО «Компания прямой демократии» никто не написал бы, а про «Партию…» вон уже сколько настрочили. А разница в госпошлинах за регистрацию, думается, невелика.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Нет, партия — это очень дорого, много процедур. Я думаю, они над этим не задумывались, либо просто используют слово «партия» для шума, не по назначению.

  • Ответить
    Денис Демидов > Игорь Ашманов контекст

    >— балбес Демидов либо специально выбросил, либо просто не понимает, что вокруг происходит. Оба варианта не очень.

    Вы точно понимаете? Большая часть средств не достается олигархам?
    50−70% выделяемых на проекты внутри страны не разворовывается?

    По факту, у нас реализовывается по большей части первый пункт, в меньшей степени второй, а на третий пункт (трата денег на людей) люди зарабатывают себе сами, спонсируя частично еще второй пункт (инфраструктурные проекты)

    >дурацкая идея заменить социальные процессы на технологию

    Все есть технология, человеческая речь технология, письменность технология, радио, ТВ и т. д.
    Макаров предлагет лишь шагнуть на следующую ступень развития технологий, вместо выборов раз в 4−6 лет, перейте на более интерактивный режим.

    >доверие между людьми на доверие к технологии

    Кому вы предлагаете доверять? Жуликам обменявшим СССР на часы, яхты и дворцы?
    Текущая форма доверия (на слово) тотально устарела, алгоритму сейчас доверия кратно больше чем условным путиным.

    >а Страх Божий на поклонение Богу Технологий

    Ваша религия морально устарела с политической точки зрения, на молодых она не действует вовсе. Глупо в нее вкладываться на государственном уровне, так как ёе целевая аудитория и так легко управляется через ТВ…

    >если хочется сделать электронные выборы, то политическая партия айтишников тут не при чём. Это просто проект, очередной подвид Госуслуг.

    Гос. услуги полностью закрытая система, к ней доверия будет столько же, сколько сечам ко всей гос. машине, т.е. около нуля.
    Макаров предлагает сделать систему, которая была бы децентрализованная и открыта.

    >Выборы сейчас самые честные и прозрачные за всю историю России, нареканий и исков практически нет

    Выборы это не только подсчет голосов, это еще выдвижение кандидатов, агитация, существование СМИ принадлежащие различным политическим силам. Никаких честных выборов сейчас нет и близко.

    >И народ — это старички с Одноклассников, а молодёжь на выборы не ходит.

    Выборы у нас без выбора, все это понимают, но у старичков в отличии от молодежи есть привычка с советских времен.

    >Проблема с электронными выборами вовсе не в прозрачности

    Проблема в доверии, которого нет.
    Не важно как они проголосуют, важно как мы подсчитаем (с)

    И не важно, что зачистив политическое поле, власть могла действительно сделать процесс подсчета относительно честным, доверия к системе уже нет.

    Если люди воочию наблюдают процесс зачистки политического поля, грубое взятие различных СМИ под контроль, недопуск популярных кандидатов, их уже не убедишь, что вот именно процесс подсчета голосов честный, да и важно ли это уже?

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >тоже непонятно, почему непременно блокчейн? Прекрасно можно сделать на базе банковского платежа

    Доверия такая система не обеспечит, смысл блокчейна в том, что на нем можно хотя бы теоретически сделать децентрализованную систему, в которой все ходы записаны и их нельзя поменять задним числом.
    Другое дело, что при учете принципа тайны голосования, система на блокчейне не сильно повысит к себе доверие даже у программистов.

    >Но это опять же от перекоса. Для организации нормального государства всегда достаточно просто грамотных юристов.

    Это все равно, как если бы вы сказали, что для организации нормального государства достаточно умеющих читать и писать.

    Нормальность или ненормальность государства относительна, условному Усманову принцип нашего государства наверняка нравится, а вам или мне не очень.
    Все дело в перераспределении благ в государстве. Любые блага это человеко-часы, если условный Усманов в нашем обществе имеет яхту, а вы велосипед, то получается вы значительно больше работаете на Усамнова, чем на себя.
    Если с перераспределением благ все совсем плохо (как у нас), то появляется сверхконцентрация капитала (как у нас), это значит, что меньшее количество мозгов участвует в принятие экономических решений, качество решений становится хуже, жизнеспособность всей конструкции в целом падает.
    Получается, дело уже не только в том, кто на кого и сколько работает, а в простом физическом выживании.

    Человек так устроен, что делает ровно то, что ему позволяют, самоограничиваться условный Усманов сам явно не станет, значит нужны те, кто реально это может сделать. На текущий момент, на это способны лишь программисты, по крайней мере мирным путем.

  • Ответить
    liveuser

    Про цены не в курсе, признаю. Хотя:

    1) судя по оргкомитету, желающие переплатить за слово «Партия» и заодно поиграть в политику есть,
    2) «Согласно 95-ФЗ, [они] до проведения учредительного съезда ещё не партия, а группа лиц, выразивших желание её образовать (подкреплённое уже поданной заявкой в Минюст, но тем не менее)» — https://vk.com/ppdemocracy?w=wall-19071210289_r98

    Но пока ощущение, что к политике и «власти программистов» они имеют ровно такое же отношение, как к Яндексу и World of Tanks, — по касательной.

    P. S. Их офсайт, если что — https://digitaldem.ru/
    И, эм, отдельной строкой — git манифеста партии: https://github.com/ppdemocracy/manifesto

  • Ответить
    liveuser

    Про цены я не в курсе, признаю.

    1) судя по оргкомитету, желающие переплатить за слово «Партия» в названии есть;
    2) опять же, это может им выписать формальный допуск туда, где ООО путь заказан;
    3) «Согласно 95-ФЗ, [они] до проведения учредительного съезда ещё не партия, а группа лиц, выразивших желание её образовать (подкреплённое уже поданной заявкой в Минюст, но тем не менее)» — https://vk.com/ppdemocracy?w=wall-19071210289_r98

    Но пока ощущение, что к политике и «власти программистов» они имеют ровно такое же отношение, как к Яндекс.Деньгам, ЖЖ и World of Tanks, — по касательной.

    P. S. Их офсайт, если что — https://digitaldem.ru/
    И, эм, отдельной строкой — git манифеста партии: https://github.com/ppdemocracy/manifesto

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Вся разница — про свежезарегистрированное ООО «Компания прямой демократии» никто не написал бы, а про «Партию…» вон уже сколько настрочили. А разница в госпошлинах за регистрацию, думается, невелика.

    Сомневаюсь, что Макаров хочет просто дёшево раскрутить очередной polys от Касперского, в этом бизнесе денег кот наплакал, а конкурентов масса.

    Макаров просто дорос до Ашманова, т.е. когда деньги как таковые уже не нужны, хочется следующей ступени самореализации, т.е. общественной деятельности, влияния.

    Я думаю, цель Макарова не сколько сама партия (либо не дадут, либо что более вероятно, просто не взлетит из-за неготовности программистов), сколько кинуть мысль в духе «программисты всех стран соединяйтесь», т.е. начинайте себя ощущать политической силой, будущим правящем классом.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Все дело в перераспределении благ

    сколько партий не создай, а благ не прибавится. Поскольку их (блага) надо комуто сперва создать (в нашем случае — купить в китае для масс, для элитки — в швейцарии).
    Все текущие партии заточены на перераспределение ранее созданных благ (месторождений, территорий, инфраструктуры). В этом они едины — если ктото начнет создавать блага или предложит способы их масового создания — им всем крандец, за ненадобностью. Их просто уволят и не примут на работу, как в любом промышленном индустриальном и постиндустриальном обществе. Пример: масса партий, куча правлений, а трубу в море варят швейцарец с голланцем. Им это по приколу, они любят доминировать над чванливыми идиотами.
    Чтобы обобрать допустим поволжье в середине 20 века приходилось армию направлять на штурм Сталинграда. В начале 20 века более эффективный эффектный способ, основанный на инстинктах и рефлексах — в Гамбурге построить верфь для яхт, а в русских степях найти несколько сверхалчных упырей — всех обдерут и денюжки на оплаты яхты прямо в гамбург привезут. Лепота. Эти безусловные рефлексы были доказаны трудами акад.Павлова, против этого не попрешь.
    Произведения искусства являются какбы выражением, насколько жива\мертва страна или цивилизация. Их нет вообще, ни одного ни в каком сегменте — от живописи до литературы, архитектуры, моды или скульптуры. Не говоря про музыку. Бобик сдох. Голосуй не голосуй, создавай партии не создавай, даже деньги давай — бесполезняк. Оно умерло. Страна неинтересна сама себе, люди неинтересны друг другу, нет никакого смысла в т.н. «соработничестве», которое нацию и создает. При этом — тяга, спрос есть. Люди ходят на макс, в музеи по ночам на картины смотреть. Ездят удивляются архитектуре Италии или Питера. Но ощущение, что они способны создать нечто сами — нету. Протухло верхнее руководящее звено.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Все текущие партии заточены на перераспределение ранее созданных благ (месторождений, территорий, инфраструктуры).

    Так и есть, все которые помогают распределять, т.е. разделять плебс и не мешать олигархам, называются системными.

    >если ктото начнет создавать блага или предложит способы их масового создания — им всем крандец, за ненадобностью.

    Тут не так все просто. Есть всего три варианта создания благ.

    1. Как в СССР, все делать самостоятельно. Но как показала практика, против мировой кооперации не попрешь.

    2. Продавать природные ресурсы и вкладывать деньги в строительство конкурентоспособных на мировом рынке компаний.

    3. Переложить строительство компаний на плечи населения, как сделали с автомобильной отраслью и С/Х, строительство которых оплатило население.

    Второй вариант самый производительный, так как на горбу нищего населения особо не настроишься. Но он подходит только тем странам, в которых элита не сидит на чемоданах, ощущает себя реальными хозяевами, работает на перспективу, строит страну для своих детей. Нашей элите этот вариант совершенно не подходит.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Успешный опыт СССР (1917−1953) по производству материальных благ невозможно повторить, так как у нас просто нет сейчас лишнего населения, которое можно было бы сгноить в лагерях. Без постоянной угрозы террором и демонстративных расстрелов, чиновник всегда придумает как украсть, что и стало массово происходить в СССР после 1953 года.

    В рыночной экономики границу закрыть не получится чисто теоретически, частник всегда придумает как ввести контрабанду. Все что возможно в рыночной экономике, это взимать с импорта небольшую пошлину, все.

    Остается только один вариант построения конкурентоспособной экономики — забрать деньги у олигархов и направить их в экономику.
    Как именно направить деньги? Если силами государства, то толку не будет, разворуют (см. опыт СССР после 1953-го), остается один вариант, раздать населению для повышения его платежеспособности, чтобы оно уже само выбирало куда именно потратить свои деньги.

  • Ответить
    Олег Колесников

    Практикуемая ныне технология принятия решения (через доверенных лиц, по определению считающихся компетентными во всех вопросах) однозначно устарела, если Вячеславу удастся построить партию на основе прямого участия всех в решениях (т.е. у партии не будет «руководства», только спикер, озвучивающий её решения) — то это можно будет «масштабировать» и на другие области управления. Если в этом задумка — то проект действительно чисто технологический, а не политический. Но грозит оставить всех политиков без работы. Т.е. если удастся достичь каких-то полезных результатов — сопротивление окажется очень сильным.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >если Вячеславу удастся построить партию на основе прямого участия всех в решениях (т.е. у партии не будет «руководства», только спикер, озвучивающий её решения)

    Всегда будут те, кто что-то предлагает, за что-то агитирует и т. д.
    Потом правда окажется, что людям не интересно постоянно следить за политикой, ежедневно участвовать в бесконечных голосованиях и обсуждениях вместо просмотра футбола, котиков и сериалов.
    Произойдет небольшой откат назад — стабилизация системы в устойчивом положении, когда голосований все равно больше чем раньше, но без перегибов, т.е. есть люди занимающиеся текущими вопросами.
    Именно в этот момент начнется взлет, так как элита к этому времени обновится тотально (главный фактор взлета, новой элите надо доказать свою нужность) и реальная власть вернется в руки узкого круга лиц.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Джигсо контекст

    «Пример: северный понток 2»

    Да, ясно же, что облажались, ничего у этого режима не выходит. Вообще ничего не могут уже.

    https://ria.ru/20200108/1563189286.html

    СТАМБУЛ, 8 янв — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток».
    Церемония состоялась в Стамбуле. В ней также приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

    «Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

    Морской участок системы из двух параллельных труб в Черном море построила компания South Stream Transport B.V. Маршрут начинается у Анапы и заканчивается у турецкого населенного пункта Кыйыкей в 100 километрах от Стамбула.

    Строительство сухопутной части газопровода на территории Турции вела совместная российско-турецкая компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.. В марте 2019 года морской и наземный фрагменты соединили.

    Первая сухопутная нитка сошлась с турецкой газотранспортной системой у города Люлебургаз, а вторая проходит до границы Турции с Болгарией.
    В конце ноября «Газпром» сообщил, что пусконаладочные мероприятия находятся на завершающем этапе, обе нитки заполнены газом.

    В конце декабря стало известно о завершении укладки сербского участка газопровода. Осталось достроить только болгарский фрагмент, после чего сырье начнут получать и жители Южной и Юго-Восточной Европы. Ожидается, что это произойдет в мае.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Денис Демидов контекст

    >Успешный опыт СССР (1917−1953) по производству материальных благ невозможно повторить, так как у нас просто нет сейчас лишнего населения, которое можно было бы сгноить в лагерях.

    А материальные блага" в СССР производились лишним населением в лагерях? Вот это новость. Просто альтернативная история.
    А власти скрывают!

  • Ответить
    Джигсо

    >> Да, ясно же, что облажались
    >> Как именно направить деньги?

    Вот «совещание». Вслушайтесь внимательно, что он бормчет. Именно не в блеянии, а в содержание, построение фраз, цифры. С таким «докладом» вапщет принято выгонять с выступления за неподготовленность. Просто трата времени ни о чем. Да сосбно и сама «тема» ни о чем. И видно, что всем собравшимся пофиг глыбоко.
    Просто случайная группа людей, из провинции (питер и урал) ухватила в свое время руль и дальше просто деваться некуда. Их уровень — колхозный рынок, ну торговый центр. (что и было решено успешно, кстати). Но такую некогда мощную и сложноорганизованную страну они просто не могут в силу скудости мозгоумия осилить. Это просто такова реальность. Ничего тут нет невероятного. Шапка не по сенькам.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >А материальные блага" в СССР производились лишним населением в лагерях?

    Они были убыточны:

    Уровень производительности труда ГУЛАГа был ниже в среднем в два раза. Не справлялся ГУЛАГ и с плановыми зада­ниями по снижению себестоимости. Фактическая себе­стоимость лагерного производства в несколько раз превышала плановую. Например, 1 кубометр земли на строительстве се­верного тракта Чибью-Крутая должен был по смете стоить 1 рублей 6 копеек, а фактически его стоимость, по подсчётам ла­герных экономистов, составляла, как минимум, 6 рублей[17].

    В сравнении с гражданским сектором, труд заключённых был неэффективным[19][20], а продуктивность — ничтожной[21]. В частности, руководитель ГУЛага Наседкин 13 мая 1941 года писал, что «выработка на одного рабочего в ГУЛаге на строительно-монтажных работах 23 рубля в день, а в гражданском секторе на строительно-монтажных работах 44 рубля"[20]. Труд заключённых приносил ничтожный и зачастую очень ненужный ресурс[21].

    https://ru.wikipedia.org/wiki/ГУЛАГ#Роль_в_экономике_и_эффективность

    Гулаг играл другую роль, одна его тень, была мощным фактором исправной работы гос. машины.

    Возможность в любой момент попасть в лагерь делала систему бюрократически легкой и эффективной.
    Никакая система контроля так не дисциплинирует, как потенциал быть расстрелянным.
    Поле 1953 люди по инерции еще работали добросовестно какое-то время, но при Брежневе совсем расслабились и все вместе покатились к 1991-му.

    По Китаю это хорошо видно, стоит там отменить расстрелы и массовые репрессии, как система сразу посыплется, государство станет совершенно недееспособно.

    Поэтому не стоит даже пытаться возродить гос. экономику, без расстрелов и Гулага она обречена на тотальное разворовывание. А расстреливать у нас уже некого, каждый человек на счету.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    > По Китаю это хорошо видно, стоит там отменить расстрелы и массовые репрессии, как система сразу посыплется, государство станет совершенно недееспособно.

    Чувак, ты бредишь средь бела дня. Нет там никаких «расстрелов и массовых репрессий». И система там держится не на насилии.
    А на том, что государство ультра-дееспособно.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Джигсо контекст

    >Вот «совещание». Вслушайтесь внимательно, что он бормчет.

    Балбес, я вслушался в то, что ты бормочешь.
    Ты пытаешься обстебать Северный поток-2, забыв, что Северный поток-1 давно и успешно работает, и что три дня назад открыли Турецкий поток.
    Вот это конкретно жесть, это угар и чума, тебя надо выжечь огнемётом, чтобы эбола не распространилась.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Вот этот «манифест в репозитории кода» — это тоже жесть, конечно.

    Россия стоит на самом пороге одного из самых серьезных вызовов за всю нашу историю. К адекватному ответу на этот вызов страна в своем современном состоянии не готова.

    Мировая цивилизация вступает в полосу резких и масштабных перемен, итоги которых зафиксируют новое соотношение сил в мире на десятилетия вперед. С одной стороны, набирающая оборот технологическая революция влечет фундаментальные изменения всего уклада как общественной, так и частной жизни, несущие не только новые возможности, но и новые существенные риски. С другой стороны, неизбежность глобального финансового, экономического и, вероятно, социального кризиса уже в ближайшие годы предъявит высочайшие требования к жизнеспособности каждого общества и государства, не исключая российское.

    При этом даже в сегодняшних условиях относительной и остаточной стабильности модель развития России последних десятилетий выглядит практически исчерпанной и требует серьезного обновления. Общеизвестные и не новые проблемы неблагоприятной демографической динамики, неприемлемого имущественного расслоения граждан, низкого качества человеческого капитала, системных трудностей ведения бизнеса, крайней зарегулированности всех сфер жизни либо не нашли разрешения в рамках этой модели, либо даже продолжают усугубляться.

    Поэтому запрос на перемены, особенно характерный для молодой, образованной и активной части общества, требует незамедлительного разрешения. Не менее очевидно, что эти перемены не могут совершаться ценой потрясений: для России уплатить эту цену еще раз означало бы проиграть в один ход — и уже навсегда. Наш общий шанс на лучшее будущее — не в демонтаже существующей системы до основания, а в ее продуманном капитальном ремонте.

    Никто не может знать лучше миллионов заинтересованных людей, что именно в нашей жизни нужно изменить. Чтобы желания и ожидания стали конкретными планами, а потом завтрашней реальностью, необходима новая и эффективная сила, которая будет не только слышать всех, кого за многие годы не научилась слышать сложившаяся политическая система, но и действовать в строгом соответствии с волей своих сторонников.

    Мы объявляем о создании общероссийской политической Партии Прямой Демократии и призываем каждого согласного со сказанным строить завтрашний день вместе.

    2
    Кто мы?
    Профессионалы, умеющие работать много и эффективно. Решившие объединиться, чтобы объединить вас.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Страну, в которой хочется взрослеть, жить, учиться, работать и растить детей.

    Где лучше? Не там, где нас нет — а там, где лучше мы сами. Нас должно быть как можно больше, и мы должны — должны самим себе, а не кому-либо постороннему — быть как можно сильнее, то есть эффективнее и продуктивнее.

    4
    Почему именно мы?
    Потому что мы умеем слышать. Либо слышать тех и то, кого и что не слышат другие политические силы, либо слышать лучше всех то, что слышно всем.

    5
    Для чего мы?
    Для превращения ожиданий в идеи, а потом в инициативы. Избиратель — и только он! — решает, что ему нужно. Партия претворяет «что» в «как».

    6
    Как это будет работать?
    Это самый главный вопрос, потому что без эффективного ответа на него нет смысла во всем остальном. Ответ на него — прямая демократия. Мы внедряем — первыми и единственными в России — новый формат принятия решений внутри политической партии, в котором любые решения будут приниматься общим голосованием всех членов партии на защищенной онлайн-платформе, а вся деятельность партии будет открыта и прозрачна для её членов и избирателей.

    7
    И что получится?
    Получится то, что решат люди. Мы не будем решать за тебя. Мы сделаем так, что твой голос услышат.

    8
    Знаете, как сделать лучше?
    Предложить поправки и дополнения к нашим материалам можно в нашем репозитории на GitHub. Всё обсуждение — открытое.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ни слова о том, «зачем». Даже ни слова о том, «что».
    Похоже, концепт целей и задач им неизвестен.
    Могут только сразу переходить к «как».

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Нет там никаких «расстрелов и массовых репрессий».

    Смертная казнь в КНР применяется чаще, чем в любой другой стране, хотя официальная статистика до сих пор не сообщает точного числа казнимых (ориентировочно оно составляет 15000 в год). В настоящее время смертная казнь применяется как наказание за целый ряд преступлений (по данным правозащитных организаций в 2018 году в КНР казнено свыше 16000 человек за преступления в сфере коррупции

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Смертная_казнь_в_Китае

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Ни слова о том, «зачем». Даже ни слова о том, «что».

    Я думаю, они целенаправленно избегают «зачем» и «что», чтобы избежать столкновения с профессиональными демагогами, которые вот уже 29 лет успешно засерают гражданам мозги, ловки разделяют их на совков и либерастов, чтобы их хозяева продолжали успешно выводить деньги из страны.

    Это как спорить о смысле жизни со священником, ты можешь быть 100% уверен в мракобесии о котором он тебе говорит, но за ним стоит огромный океан слов образовавшийся на протяжении тысячелетий, они давно протухли, но они текут, текут и парализуют волю в итоге.

    Сначала надо отправить «паровоз» в музей, а потом поговорить насчет «зачем» и «что».
    Какой смысл в разговорах, если ты не контролируешь «паровоз» ?

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Тщательно все взвесив, я понял, что мне будет сложно одновременно совмещать деятельность в компании Wargaming с активным участием в жизни партии. Я решил на какое-то время сосредоточиться на работе по созданию партии и ее развитии. Сегодня я встретился с руководством и заявил, что намерен покинуть компанию, мое решение приняли.

    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=907109393025105

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    «по данным правозащитных организаций в 2018 году в КНР казнено свыше 16000 человек за преступления в сфере коррупции»

    Продолжаешь бредить. Да, 50 человек в день расстреливают сатрапы. По данным правозащитных организаций. У них же приложение стоит на смартфоне, всё показывает.
    Ты ещё сошлись на рейтинг восприятия коррупции.
    А Сталин расстрелял 60 миллионов человек, по данным нобелевского лауреата.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Да, 50 человек в день расстреливают сатрапы.

    Китайцы сами виноваты, данные то скрывают. Не вижу в этих цифрах чего-то нереального.
    Китай в пять раз больше СССР по населению, в котором казнили 2159 человек в 1962 году… https://ru.wikipedia.org/wiki/Смертная_казнь_в_России#1960—1991_годы

    С учетом мощного экономического подъема в КНР и огромного гос. сектора, шестнадцать тысяч казней в год выглядят вполне реалистичными, если и завышены цифры, то не более чем на 20−30%, имхо.

    Как только начнут казнить сильно меньше, посыплется вся их гос. экономика, доля которой больше половины.
    «Ультра-дееспособность» зиждется именно на терроре и страхе с одной стороны, и сказкой о светлом будущем с другой.
    Насчет будущего, веры уже все меньше, но приличный экономический рост это компенсирует.

    >Волю грешить?

    Именно! Ведь согласно вашим инструкциям, всякая власть от бога, получается, критикуешь власть — критикуешь бога!

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ты, мне кажется, зря выдумываешь статистику, она вся есть и так.

    Ты знаешь, сколько заключённых в Китае?
    А в США?

    Почитай Педивикию.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States
    В США 300 миллионов населения. 2,3 миллиона — в тюрьме. 655 человек на 100К.
    Всего 25% всех заключённых мира.

    Но это только сидящих. А всего осуждённых уголовников прямо сейчас (ждут места в тюрьме, отпущены условно, с браслетом и отмечанием раз в неделю) — ещё 4 миллиона. То есть суммарно больше 6 миллионов уголовников.
    Почти 3% населения, каждый 35-й гражданин!
    А если брать только взрослых, то каждый 20−25-й — уголовник.

    А вот в Китае, с населением в 5 раз больше — 1,6 М, 118 заключённых на 100К.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85

    Почему же так?

    С чего ты взял, что в Китае много расстреливают, если у них уровень свободы по всем показателям в 4 раза выше, чем в США?
    Потому что западные правозащитные организации вбросили эту байку?

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Почему же так?

    Потому, что в США вся информация доступна, а в Китае сплошная цензура и секретность всего что можно.

    В США, в самую богатую страну прет весь сброд, жаждущий шальных денег. Очень жестко к рецидивистам относятся, за третье преступление можно на всю жизнь отъехать. Поэтому так много сидельцев.

    В Китае одних наркоманов больше миллиона принудительно «лечат» в наркологических диспансерах, это как бы не тюрьма, но по факту тюрьма.

    В Китае на июнь 2010 года было зарегистрировано 1,437 млн наркоманов

    При лечение наркозависимых в КНР применяется комплексный подход, подразумевающий, с одной стороны, принудительное лечение в наркологических диспансерах, а с другой — оказание общественными структурами помощи желающим излечиться от вредного пристрастия.

    Тех, кто, пройдя курс принудительного лечения, по выходе из диспансера опять взялся за потребление наркотиков, как правило, отправляют в исправительно-трудовые учреждения

    https://ria.ru/20110816/418697994.html

    Еще от туда:

    Почти каждый третий преступник (17 462) был приговорен на срок от пяти лет и до смертной казни, это на 9% больше, чем в 2008 году.

    Остается только гадать, сколько расстреляли, половину или треть? И это только за наркотики.

    >С чего ты взял, что в Китае много расстреливают, если у них уровень свободы по всем показателям в 4 раза выше, чем в США?

    Это вам китайский CCTV рассказал?

    Если у них так много свободы, почему все СМИ государственные с цензурой?
    Почему в интернете каждый чих контролируется?
    Чтобы китайцы не вздумали даже сомневаться, что они свободнее американцев?

    Я в Китае был несколько раз, ощущение свободы наблюдал только в Гонконге. К примеру, Пекин очень тягостное впечатление произвел, сплошные заборы и решетки, туда не ходи, сюда не ходи, ходи только здесь.
    Доходит до маразма, как-то час простоял в очереди на досмотр при входе в запретный город, потом оказалось, что туда можно попасть вообще без досмотра с другой стороны, там даже забора нет, прилегает оживленная улица с большим автотрафиком…

    >Потому что западные правозащитные организации вбросили эту байку?

    Простая логика, данные по СССР рассекретили, все есть. Прослеживается четкая корреляция падения СССР-а вместе с уменьшением количества смертных приговоров и количества заключенных.

    Из чего можно сделать простой вывод, чтобы гос. экономика была дееспособной, чтобы в ней каждый не тащил направо и налево (украсть у государства многократно проще чем у частника) необходим террор, чем жестче, тем лучше.

    Можем ли мы себе сейчас позволить террор сталинский времен? Я уверен, что нет, людей слишком мало осталось. Значит не можем себе позволить доминирование гос. экономики.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ты, похоже, не понял, Демидов. Но это у тебя обычное состояние последнее время.

    Ещё раз:
    единственным квантитативным, то есть вычислимым, цифровым, числовым показателем уровня свободы/несвободы общества является количество заключённых — абсолютное и относительное на 100 тысяч населения.

    То есть сколько граждан страны не вписалось в её же собственные правила.

    Или уровень несвободы этой страны.
    По этому уровню США — абсолютный мировой лидер несвободы.
    А Китай — в 4 раза свободнее.

    1,6 миллиона регистрированных и реабилитируемых наркоманов по сравнению с десятками миллионов в США — тоже отличное сравнение, но показатель косвенный. По уровню наркомании США тоже мировой лидер. По количеству серийных убийц, массовых расстрелов и т. п.
    Но хотя это тоже всё показатели несвободы — но косвенные.

    А количество заключённых и осуждённых — прямой показатель.

    Рассуждения о СМИ и как тебе решётки не понравились — это просто блеяние ни о чём.

    Почему в Китае в 4 раза меньше заключённых на 100К?
    Потому что «в США сброд», а в Китае нет?

    Там есть ещё дин показатель — средняя длина сроков заключения (она же влияет и на мгновенное число сидящих). По этому показателю США — опять мировой лидер, абсолютный. Там сроки длиннее в 3−4 раза, чем везде.

    А Китай — нет, он опять в серединке, он свободный.

  • Ответить
    Джигсо

    >> единственным квантитативным, то есть вычислимым, цифровым, числовым показателем уровня свободы/несвободы общества

    да хрень. Совершенно ни о чем этот показатель. Это отражает, скорее, уровень криминала\правоохранительных органов, но никак не свободы.
    В некоторых странах тюрьмы опустели — некому сидеть. Это изза свободы? Или изза таки долгой, кропотливой селекционной работы над обществом? В тойже Германии в средние века вешали за простые кражи (убирали из социума генетически предрасположенных к клептомании). Это была таки свобода или где?
    Вообще, содержание обширной пенетенциарной системы — просто одна из форм. И не во всех обществах такая форма (тюрьмы, лагеря и т. д.) применяется. По многим причинам (религия, территории, уклад и т. д.).
    В Англии (а также и в России) из метрополии преступников рассылали в австралии, сибири и сахалины. Чтбы добро не пропадало.
    Их физически невозможно было содержать в таком объеме в тюрьмах, а лагерей еще не выдумали да и небыло даже промышленности, нуждающейся в сырье.
    А гдето просто еженедельно секимбашка на центральном рынке принародно, а с заключенными просто нет смысла содержанием заморачиваться (расходы, питание, блабла).
    Этот данный коэффициент вообще не про то.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Игорь Станиславович.

    США возможно сравнивать по степени свободе с Европой, Японией, даже с нами можно сравнивать, во всяком случае пока, НО точно не с Китаем!

    Как страна может быть свободной, если в ней нельзя даже пикнуть против этого утверждения?

    Китайцу нельзя открыто рассуждать о степени свободы своей страны, откуда тогда вам, иностранцу об этом знать? Из официальных данных статистического органа КНР?

    Как вы себе представляете какую либо свободу без свободы слова?
    Свобода просто ходить по улице? Но даже это ограничено хукоу…
    http://chinapk.ru/hukou-sistema-v-kitae/

    Я целый год учил китайский язык, общался на различные темы с китайцами живущими у нас, много интересно рассказали, например, о массовом преследовании верующих, чья религия буквально на днях была законной и одобренной партией.

    Китай это такой концлагерь для 1.5 млрд людей, я не осуждаю это, так как может по другому там нельзя, но говорить о том, что Китай свободная страна, это абсурд, что-то за гранью добра и зла.

    PS

    В 2018 году согласно комитету ООН по ликвидации расовой дискриминации в «лагерях перевоспитания» находятся от 800 тыс. до 2 млн мусульман, в т. ч. уйгуров, казахов[13].

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Синьцзян-Уйгурский_автономный_район

    Если качественно подсчитать всех сидельцев в КНР, то он будет на первом месте по заключенным даже в пересчете на душу населения.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ты пересказываешь западные враки про Китай.
    Западные подонки не понимают, как можно жить иначе, чем они — и приписывают другим свои подлости.

    А ты им веришь и кидаешь ссылочки на их враки.
    Ты же наверняка веришь в «социальный рейтинг Китая», который придуман в западных СМИ.
    Это всё от непривычки думать и держать рот на замке, пока не разобрался.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Фалуньгун пользовался значительной официальной поддержкой в первые годы его распространения. Этому содействовали Государственная Ассоциация Цигун и другие государственные учреждения. Однако, к середине 1990-х годов китайские власти пытались ослабить роль практик цигун в обществе и ввели в действие более жёсткие требования к различным направлениям цигун

    В ночь на 25 апреля 1999 года Председатель КНР и Генеральный секретарь КПК Цзян Цзэминь обнародовал письмо с указанием о своём намерении одержать победу над Фалуньгун. В письме выражалась обеспокоенность по поводу популярности Фалуньгун, особенно среди членов коммунистической партии[31]. Он назвал протест в Чжуннаньхай «наиболее серьёзным политическим инцидентом со времён политического выступления 4 июня 1989 года»[32].

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Преследование_Фалуньгун

    Христиан еще притесняют:

    При этом католики, сохранившие верность Ватикану (их в Китае около 10 млн против 4 млн «католиков-патриотов»), до сих пор подвергаются репрессиям: арестовываются священники и миряне, закрываются их импровизированные домовые церкви. Правительство КНР постоянно обвиняет Ватикан в связях с «преступным режимом» Тайваня и во вмешательстве во внутренние дела Китая. Канонизация в 2001 году китайских католических мучеников, погибших в период с 1648 по 1930 годы, была названа министерством иностранных дел КНР «оскорбительной». От лица «правительства, народа и Католической Церкви Китая» был выражен решительный протест.

    В стране растёт число христиан, посещающих подпольные «домашние» церкви. Самыми крупными из подобных организаций являются Церковь «Китай за Христа» (12 млн) и Китайское евангельское братство (10 млн)[14].

    На основании заключений правозащитной ассоциации ChinAid, уровень преследований христиан в 2011 году (по сравнению с 2010) возрос на 42,5 %.[15

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Христианство_в_Китае#Современное_положение

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Западные подонки не понимают, как можно жить иначе, чем они — и приписывают другим свои подлости.

    Ну так китайским гражданам же запретили говорить мнение отличное от генеральной линии партии, вот и некому возразить «западным подонкам», официальные реляции КПК (как и госдепа) никому не интересны.

    Может КПК опасается, что собственные граждане наговорят столько, что «западные подонки» просто потеряются в океане описания ужасов реалий Китая?

    >Это всё от непривычки думать и держать рот на замке, пока не разобрался.

    Мечтаете сделать все как в КНР, всем повесить замок на рот, чтобы отдельная комиссия решала, «разобрался» я или нет прежде чем слово дать ?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Нет, рот надо зашить дуракам, которые публично пишут в бреду, вот такие вещи:

    «чья религия буквально на днях была законной»…
    «В ночь на 25 апреля 1999 года »

    Балбес, фалуньгун никогда не была законной. Цигун тут вообще не при чём, цигуном в Китае занимаются на каждом углу, вечером — сотни людей на каждом свободном месте в парке.

    Фалуньгун преследуют совершенно не за религию (религией она и не является, это тоталитарная секта с политической подложкой), а за то, что они брали деньги у ЦРУшников и занимались оппозиционной деятельностью — под видом религии.
    Китайским властям религия вообще не интересна, у них религия кишит в виде буддизма, даосизма и прочего — их интересует пятая колонна.

    И это было ещё четверть века лет назад, а не «на днях».

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Балбес, фалуньгун никогда не была законной.

    Власть поддерживала незаконное течение?

    >за то, что они брали деньги у ЦРУшников и занимались оппозиционной деятельностью — под видом религии.

    Если стоит задача бороться с ЦРУ, то логично бороться с конкретными людьми, а не с 70 млн.
    С миллионами начинают бороться тогда, когда не получается побороть идею (долго пытались всей мощью гос. СМИ), которая может привести к потери власти, тогда начинают бороться с миллионами, чтобы остановить распространение этой идеи.

    >Китайским властям религия вообще не интересна

    Зачем тогда свою версию христианства пилят? От скуки?

    Китайские власти стремятся поставить церковь в подчиненное положение, заявляя о том, что развивают собственную, уникальную версию христианства, так называемую «китайскую христианскую теологию». Это течение должно быть совместимым с политическим курсом Китая.

    https://www.pravmir.ru/vlasti-kitaya-razvernuli-borbu-s-hristianami/

    >их интересует пятая колонна.

    Вы только что сами и признали, что в Китае тоталитаризм, свобода отсутствует!

    В свободной стране не борятся с пятой колонной (записывая в нее миллионы), борятся с конкретными преступлениями. Борьба с пятой колонной это всегда борьба с инакомыслием — ходьба по тонкому льду!
    С моей точки зрения, вы яркий представитель пятой колонны, так как защищаете систему, при которой большая часть ресурсов выводится за границу, замедляя развитие страны, ослабляя её.
    Более того, вы агитируете за возврат в прошлое, в чем-то в середину 20 века, в чем-то вообще в средневековье.
    Как страна застрявшая в прошлом, сможет конкурировать с современными странами? Получается, вы самая настоящая пятая колонна, изнутри хотите подорвать Россию.

    Но вы ведь не считаете себя пятой колонной, верно? Я доходчиво объяснил порочность борьбы с пятой колонной?

    Не может быть свободы там, где нет свободы слова, просто потому, что никто не узнает, что где-то и кто-то на нее посягает, значит некому будет её отстаивать.
    Почему эта простая логика вам недоступна? Вы же не будете спорить с тем, что в Китае нет свободы слова?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    По-моему, ты рассказываешь про какой-то воображаемый Китай, существующий только у тебя в голове.
    И про какие-то воображаемые свободы, также существующие только у тебя в голове.

    Какое отношение это имеет к «партии прямой демократии», неясно.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Я рассказываю про реальный Китай, так как занимаюсь импортом из Китая, целую статью написал по теме:
    https://vc.ru/trade/64316-kak-rabotat-s-kitaem-i-ne-oblazhatsya

    Знакомые и партнеры занимаются импортом из Китая, друг пару лет прожил там, объездил весь север Китая (бижутерией занимается).
    Я серьезно изучал Китай (включая язык) не из любви к этой стране, а про профессиональной необходимости.
    А вы похоже знаете только туристический Китай…

    >Какое отношение это имеет к «партии прямой демократии», неясно.

    Прямое!

    На примере СССР и Китая ясно видно, что гос. экономика недееспособна без террора. Террор нам не по карману, просто нет людей. Значит нужно оставлять рыночную экономику, а гос. экономику сворачивать. Значит придется оставлять и капитализм.
    Уравновешивать капитализм способна только демократия, иначе он скатится в фашизм и тогда уже точно все.

    Прямая демократия недостижимый идеал, но нужно к нему стремиться, включать массы в процесс принятия гос. решений, увеличивать легитимность и прозрачность всеми возможными способами, чтобы массы поверили, что от них что-то реально зависит.
    В случае развития демократии получится мирным путем постепенно забрать сверхприбыль у олигархов (это по Европе наблюдается), сведя на нет смысл отъема их собственности. Только так получится избежать 1917-го.
    Вменяемая часть олигархов должна понимать, что им лучше выбрать путь постепенного увеличения объемов изъятия у них сверхприбыли, чем потерять все при очередном 1917.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Денис Демидов контекст

    Уравновешивать капитализм способна только демократия, иначе он скатится в фашизм и тогда уже точно все.

    Как американский империализм уравновешивает демократия?
    Полицейское государство, 6 миллионов осуждённых, срока по 20−30 лет за кражу булки, 10 миллионов убитых по миру с 1945 года, вторжение в 100 стран, ат омные бомбардировки, война в семи странах одновременно.

    Это «уравновешивание»? Спасибо, не надо.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Как американский империализм уравновешивает демократия?

    Для начала, надо определиться, есть ли демократия в США ?

    Я считаю, что она там только на уровне штата и муниципалитетов есть, а все что выше уже имитация.
    В той же Европе, демократии сильно больше.

    >6 миллионов осуждённых, срока по 20−30 лет за кражу булки

    Это и есть демократия.
    Большинство решило, что рецидивистов надо жестко наказывать, вот и наказывают. Большой срок за небольшую кражу будет только если третий раз поймают, если первый, то предупреждением можно отделаться или штрафом.

    >Нет, не рассказываешь, врёшь много.

    Примеры будут?

    Если вы про фалуньгун, про который я написал, что еще вчера он был законен, то тут я ошибся, признаю, не проверил в вики, писал по памяти со слов своего преподавателя китайского…

    Все? Это по вашему «врёшь много»?

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Про цигун в общем смысле я ничего не говорил, это слишком широкое понятие.
    Я говорил про фалуньгун в основе которого лежит цигун, последователей которого до 70 млн. насчитывается.

    По меркам 21 века Китай настоящий концлагерь, как еще можно назвать страну, в которой ограничено перемещение большей части граждан, отсутствует свобода слова, условия труда сравнимые с нашим гулагом ?

    Китайцы работают по 10−12 часов в сутки зачастую без выходных, чтобы выжить.
    Условия работы большей части населения ужасны, летом без кондиционера, зимой без отопления, в пуховиках работают.

    Фактически, в Китае сложилась дворянская система, когда 10−20% населения живет довольно неплохо (хоть и в ужасной экологической обстановке) эксплуатируя большую часть населения.
    Львиная часть населения там как крепостные, не могут сменить место жительство, не имеют доступа ни к нормальной медицине (пейте больше горячей воды — главные рецепт китайское медицины) ни к пенсионному обеспечению.
    Грудные младенцы зачастую в коробках спят рядом с матерями на производстве, даже декретные 90 дней не всем по факту доступны, так как множество работников работают не официально.

    Я видел множество бедных стран, но люди там не работают как проклятые на износ как в Китае, просто бедно живут. Взять например Кубу, она даже беднее Китая, но там люди живут расслаблено, ходят довольные, сидят на лавочке возле своего дома, общаются, курят сигары и пьют ром. Их устраивает то, что они бедные, тех кого не устраивает, много работают и живут неплохо, возможности на Кубе для этого уже появились.

    Что касается количество казней, то это государственная тайна, все пытаются подсчитывать по косвенным признакам, по публикациям в СМИ и т. д.
    Разумеется, такие подсчеты будут с запасом, но кто в этом виноват, разве не китайские власти засекретив статистику?

    Что любопытно, для смертной казни они используют фургоны, прям газенвагены какие-то.

    В Китае работают так называемые «фургоны смерти», выглядят как обычный полицейский фургон, внутри — настоящая лаборатория смерти. Как скорая помощь, но наоборот.

    https://pikabu.ru/story/smertnaya_kazn_v_kitae_faktyi_i_slukhi_6233846

    Тот кто призывает перенять китайский опыт развития, либо неосведомленный идиот, либо подлец — настоящая пятая колонна.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Косвенный признак количества казней:

    Итак, из тюрьмы выводят приговорённого, он заходит в фургон смерти, что происходит дальше — тайна. Фургон уезжает.
    Редкие очевидцы и блогеры утверждают, что такие фургоны часто с мигалками на высокой скорости едут к ближайшему госпиталю.
    Откуда такая спешка? Ведь человек вроде как мертв, куда спешим?
    В фургоне обязательно присутствуете представитель власти (обычно такой аналог судебного пристава) — он фиксирует факт смерти. После чего фургон гонит в ближайший госпиталь. Якобы в морг, как говорят общественности.

    Трансплантация почек выросла с 2 тысяч до 11 тысяч с 1997 к 2004 году. Печень до 2000 года вообще не пересаживали. Фургоны стали использовать в начале 2000х.

    https://pikabu.ru/story/smertnaya_kazn_v_kitae_faktyi_i_slukhi_6233846

    Трансплантация органов в Китае, одна из крупнейших программ по пересадке органов в мире, начала развиваться с 1960 года, достигнув максимального количества операций (более 13 тысяч) в 2004 году

    В декабре 2005 года заместитель министра здравоохранения Китая признал, что в стране широко распространена практика изъятия органов у казнённых заключённых[14].

    China Daily сообщила в августе 2009 года, что примерно 65% пересаженных донорских органов до сих пор поступают от приговоренных к смертной казни заключённых.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансплантация_органов_в_Китае

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    Джигсо > Alexander контекст

    >> Денис Демидов: в РФ создается партия прямой демократии. Казалось бы: при чем тут Китай?

    ахахаха))) демократии))) какой прямой кривой? Тут вон конституцию как при пожаре ломанулись править вдоль и поперек. Никто не понимает — что, чево, как оформлять, по какой форме голосовать? Пофигу. В группе обсуждения — артисты, спортсмены, пианист, союз белорусов, мадам из соседнего тредика, у которой давеча закрыли банк с огромной дырой, принадлежавший через офшоры. Даже для блезира не включили какого никакгого пролетария, машиниста метро, фермера. Расслабтес с этой партией, да еще и прямой.))))))))

    А вот статья по работе с Китаем — очень актуальна. Изучаю внимательно (таких статей уже много всего прочел, но везде есть новые нюансы, наблюдения, советы). Нужно налаживать там производство ряда компонентов, время пришло. Мысль про дискретность поставки для конечной сборки корпусов и электроники — здравая. Даже делалось так в свое время. Но нонешние времена, видимо, потребуют еще и компании комплектовщика прямо в Китае, для коробки кит-набора.
    Придется, видимо, ехать в этот самый Шеньчжень. Надо к какойто чтоли выставке приурочить. Они там по две в неделю.
    Такчто инфа по Китаю — ценнная. Даже в статье нашел 2 опечатки:

    «зато получится ввести больше одного-двух экземпляров одной модели без вопросов от таможни.»
    и
    «Продавать официально ввезённые образцы нельзя, но многие это делают — для тестирования спроса. Сколько именно образцов можно безопасно ввести»

    думаю, что имелось ввиду таки «ввеЗти».

    Обращаю внимание автора, поскольку видно, что статья программная, важная, написана тщательно.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Денис Демидов: в РФ создается партия прямой демократии. Казалось бы: при чем тут Китай?

    После многолетней пропаганды, население уже согласно свернуть демократию в принципе, дескать чего эту госдуру кормить, в 90-х наигрались сполна, вон в Китае нет демократии и живут хорошо.
    Относительно хорошо там живет небольшая прослойка, остальные живут очень плохо, хоть и лучше, чем до коммунистов, с каждым годом лучше, рост приличный год от года.

    Скопировать модель развития Китая невозможно теоретически, даже не потому, что наша элита никогда не пойдет на массовые расстрелы за коррупцию (как потом сюрдюковыми управлять?) и никогда не будет такой же национально-ориентированной как китайская.
    Китай невозможно скопировать по куче других причин, которые я описал в своей статье:
    https://vc.ru/trade/64316-kak-rabotat-s-kitaem-i-ne-oblazhatsya

    Курс на сворачивании демократии и следовании за Китаем ошибочен, фатален для России.

    Ее не нужно копировать с американской, где демократии выше штата уже нет. Нужно искать собственный путь построения демократии.

    Только демократия в текущих условиях способна сплотить нацию, включить мозговой потенциал дееспособной ее части в выработку государственных решений.
    Пассионариев направить на развитие страны (а не на борьбу с системой) возможно лишь при демократии.

    У нас сейчас даже на имитацию демократии забили, как правильно написал выше Джигсо:
    >Даже для блезира не включили какого никакгого пролетария, машиниста метро, фермера.

    Казалось бы, в чем проблема их включить? Почему нельзя из того же ОНФ сделать конкурента Единой России? Для бизнеса это распространенная практика, собственными руками создавать убийцу своего старого продукта, чтобы это не сделали конкуренты.

    Ответ прост, если эти «пролетария, машиниста метро, фермера» попадут в Думу, то неизбежно начнутся разговоры про прогрессивную систему налогообложения, если олигархи еще смогут в офшорах уклониться, то 3% которым принадлежит 90% нет.
    https://www.gazeta.ru/business/news/2019/04/12/n_12857173.shtml

    Эти 3% будут крайне недовольны. Они сила, им принадлежат сайты, бложики, газеты и журналы, ТВ и прочее массовое влияние на плебс, власть может реально зашататься, а тогда уже и совладельцы РФ окажутся в опасности, получат риск потерять свои активы.

    Патовая ситуация, следовать за Китаем невозможно, а на реальную демократию элита не согласна.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Такчто инфа по Китаю — ценнная. Даже в статье нашел 2 опечатки

    Благодарю, поправить уже что-то нельзя, статьи на vc можно редактировать лишь в течении суток.

    >Обращаю внимание автора, поскольку видно, что статья программная, важная, написана тщательно.

    «Программности» там уже минимум, чисто программные статьи относительно не взлетели на vc.
    В комментариях к одной из таких статей Arthur Niazyan посоветовал написать что-то про бизнес, и это взлетело!
    Стал самым популярным независимым автором
    https://vc.ru/offline/99813-kakie-celi-na-budushchiy-god-stavyat-geroi-samyh-populyarnyh-materialov-na-vc-ru

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    Alexander > Джигсо контекст

    Джигсо, я не хотел бы, чтобы Вы подумали, что мне совсем неинтересна тема китайской экономики. Как раз недавно я в очередной раз просматривал очень интересное интервью с британским бизнесменом, работающим в Китае

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