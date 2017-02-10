Главный редактор «Коммерсантъ-Lifestyle» Евгений Тихонович написал на своей странице в Facebook, что «Коммерсантъ» закрывает издание. О причинах этого решения он не сообщил, однако отметил, что эта новость стала «полной неожиданностью».

Сегодня руководство ИД «Коммерсантъ» объявило нам о закрытии онлайн-проекта Ъ-Lifestyle, которым я вместе со своими коллегами занимался около 9 месяцев. Вся редакция уволена практическим одним днем (формально 14 февраля), доступы к системам отключены без предупреждения, не работает админка и почта, — сообщил Тихонович. Позже бывший главный редактор разместил уведомление о расторжении трудового договора, где содержится информация о закрытии проекта.

При этом генеральный директор ИД Владимир Желонкин опроверг заявление главного редактора издания о закрытии «Коммерсантъ-Lifestyle» и увольнении всей редакции. Он рассказал The Village, что Тихонович был уволен из-за окончания срочного контракта. Кроме того, проект, на самом деле, не закрывается, а переходит в новую структуру под руководством креативного директора направления «Стиль» Натальи Лучаниновой. В таких условиях, добавляет Желонкин, Тихонович отказался сотрудничать. «Там просто уволили человека одного, который об этом и пишет», — сказал Желонкин.

Сейчас в издательском доме избавляются от неприбыльных проектов и стараются сохранить контент на сайте. В январе издательский дом также закрыл бумажные издания «Деньги» и «Власть». Редакции были переведены на работу над материалами непосредственно на сайте.