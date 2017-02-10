Главред Ъ-Lifestyle и гендир ИД «Коммерсантъ» поспорили о закрытии издания


Главный редактор «Коммерсантъ-Lifestyle» Евгений Тихонович написал на своей странице в Facebook, что «Коммерсантъ» закрывает издание. О причинах этого решения он не сообщил, однако отметил, что эта новость стала «полной неожиданностью».

Сегодня руководство ИД «Коммерсантъ» объявило нам о закрытии онлайн-проекта Ъ-Lifestyle, которым я вместе со своими коллегами занимался около 9 месяцев. Вся редакция уволена практическим одним днем (формально 14 февраля), доступы к системам отключены без предупреждения, не работает админка и почта, — сообщил Тихонович. Позже бывший главный редактор разместил уведомление о расторжении трудового договора, где содержится информация о закрытии проекта.

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При этом генеральный директор ИД Владимир Желонкин опроверг заявление главного редактора издания о закрытии «Коммерсантъ-Lifestyle» и увольнении всей редакции. Он рассказал The Village, что Тихонович был уволен из-за окончания срочного контракта. Кроме того, проект, на самом деле, не закрывается, а переходит в новую структуру под руководством креативного директора направления «Стиль» Натальи Лучаниновой. В таких условиях, добавляет Желонкин, Тихонович отказался сотрудничать. «Там просто уволили человека одного, который об этом и пишет», — сказал Желонкин.

Сейчас в издательском доме избавляются от неприбыльных проектов и стараются сохранить контент на сайте. В январе издательский дом также закрыл бумажные издания «Деньги» и «Власть». Редакции были переведены на работу над материалами непосредственно на сайте.

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    Сергей Уланкин Roem.ru

    Другая история увольнения из «Ъ». Если по имени не догадались, то это Лидия Маслова, кинокритик со 17-летним стажем в «Ъ».

    Мне сегодня случайно показали один тред, где среди прочего несколько человек обсуждает, почему и как меня выгнали из «Коммерсанта», при этом сообщаются различные предположения и домыслы. Например, что кто-то из продюсеров каких-то фильмов позвонил руководству газеты и попросил меня выгнать. ну это довольно лестно. Но вообще не думала, что это еще кого-то может интересовать как предмет разговора, но раз так, то запишу сейчас просто, пока не забыла окончательно, что могу сообщить со своей стороны.
    Я не знаю причин, по которым меня решили выпиздить — за 17 лет работы в «Коммерсанте» я инсайдером так и не стала, мне удивительным образом удалось оставаться чужой в этой корпорации. Ну, мне рассказывали какие-то смешные вещи, произнесенные при моем увольнении — «да чего эта маслова, кто ее читает, она осталась в 90-х». с тех пор мне приятно думать, что я осталась в 90-х, тем более что это правда.
    А чисто событийно было так. В начала марта позапрошлого года мне позвонил начальник отдела культуры Юрий Яроцкий и сказал, что ввиду сокращений в газете пришлось от меня избавиться, и как он ни старался доказать мою нужность газете, ему это не удалось. «Вы только не пишите в социальных сетях, какие мы суки, пока не получите свои два оклада жалованья». — сказал мне Яроцкий, как бы намекая, что я и того могу не получить. на следующий день начальник отдела кадров Багмет прислал мне по электронной почте уведомление, что я освободаюсь от «замещаемой» должности («Сережа, а может, все-таки от занимаемой?» — пыталась уточнить я. «Всё едино» — отвечал мне неумолимый Багмет.)
    а еще на следующий мне позвонил тогдашний начальник сайта Андрей Коняхин и спросил: ну и чо? Чо ты собираешься делать? — Отсудить пять окладов жалованья! — весело отвечала я. Пять окладов ты хуй отсудишь, сказал Коняхин и предложил приехать к нему перетереть насчет возможности оставить меня на сайте. Через неделю я приехала, и мы сели у Андрея в кабинете, стали бухать, после чего произошел мой любимый момент моего увольнения. В кабинет внезапно вошел главный редактор газеты «Коммерсант» Сергей Яковлев. «Здрасьте» — сказал он всем присутствующим, включая Настю Горшкову и еще кого-то. «Хуй покрасьте» — тихо сказала я, но все услышали и воцарилась неловкая пауза. Ну или ловкая.

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