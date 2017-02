Настоящие хипстеры #стартапдня давно знают, но есть же и обычные люди на свете. IFTTT — IF This Then That — отличный и удобный сайт для интеграции между собой популярных сервисов. В несколько кликов мышкой пользователь может настроить правила наподобие «если меня отметили в фото на Facebook, то сохранить эту фотографию в Dropbox», или «если на Craiglist появилось новое объявление по моим критериям, то отправить письмо на определенный ящик», или банальный репост из Facebook в Telegram-канал, или что-то ещё, количество вариантов бесконечно.

Важно, что для использования ifttt, не нужно быть программистом, вполне достаточно понимания того, чего хочешь добиться; всё действительно делается мышкой в довольно красивом интерфейсе. Цена такого подхода — простота возможных правил. Никаких сложных алгоритмов, одновременного подключения нескольких источников или чего-то ещё, любое допустимое действие соответствует канону из названия проекта «если что-то, то то», не более и не менее.

Чтобы сайт не было совсем пустым, кроме создания-редактирования-удаления правил на нем есть ещё их списки, коллекции, сортировки по полярности. Было бы что-нибудь платным — выглядело бы прямо как App Store. Но платного ничего нет, кто ж будет за такое платить… Деньги — вообще больное место проекта, людям он нравится, но как зарабатывать, ifttt так до сих пор и не придумал и придумать будет тяжело.

Рекламу продавать бессмысленно, человек на сайт заходит один раз в год, дальше правило работает само.

Добавлять рекламу в создаваемые посты и прочие действия — убить себе карму и аудиторию.

Ввести плату за пользование? Можно, наверное, поставить цену порядка 10 $/год с надеждой на 10% подписчиков, но это, похоже, даже зарплаты текущей команды не отобьет.

Играться первой страницей, продвигать пользователям какие-то правила от Amazon или E-bay? Кажется, тоже всерьез на этом не заработать, ведь опять же люди заходят на сайт или в приложение очень редко.

При этом просто игнорировать монетизацию нельзя, ifttt это не opensource на подаренном хостинге и не проект чьего-то свободного времени, а вполне серьезная компания с несколькими десятками программистов — поддерживать в актуальном состоянии работу с сотней API дело трудоемкое. Более того, в 2014-ом году он получил неадекватные 30 миллионов долларов по фантастической оценке в 170, т. е. и превратиться в благотворительный opensource уже поздно, такую сумму инвесторам списать будет жалко. Т. е. нужна монетизация, которой нет и придумать которую не получается — ситуация тяжелая. И если всё будет идти как идет, то когда кончатся деньги раунда, какой-нибудь Google или Facebook купит их по цене найма программистов, хорошо, если сервис после этого не потушит.