Сотовый оператор «МегаФон» выкупил у структур своего акционера, холдинга USM Алишера Усманова, пакет акций составляющих 15,2% уставного капитала и 63,8% голосов в Mail.Ru Group Limited. Оператор заплатил $640 млн, и обязался заплатить ещё $100 млн через год. Средства на сделку «МегаФон» накануне занял в «Сбербанке».

23 декабря 2016 года сотовый оператор объяснил собственникам (.pdf), что покупка контроля над Mail.ru Group позволит вернуть «МегаФон» к устойчивому росту в цифровом сегменте (despite challenging macro, the acquisition is expected to return MegaFon to a sustainable growth with winning in «Digital»). Спустя месяц большая часть не связанных со структурами Усманова акционеров (например Telia Company, которой принадлежит 25,17% «Мегафона», миноритарии) проголосовала за покупку, она одобрена российским антимонопольным ведомством.

Владельцы Mail.ru Group до и после сделки:

«МегаФон» запланировал обратиться к молодой аудитории «ВКонтакте» (часть Mail.ru Group) и рассчитывает продавать им в новом сотовом проекте VKmobile дополнительные цифровые услуги (по альтернативной версии — связь в обмен на рекламу). Оператор получит полный контроль над подписчиками VKmobile, что сгладит эффект от каннибализации — перетока в новый проект премиальной аудитории, непосредственных абонентов самого «МегаФона», активных интернет-пользователей. К приходу «МегаФона» Mail.ru Group назначила гендиром «ВКонтакте» саму себя. Специальные предложения возможны и для аудитории «Одноклассников», ещё одной соцсети MRG.

За время подготовки покупки контроля оператора над интернет-компанией котировки бумаг «МегаФона» незначительно росли, а Mail.ru Group падали (годовой график: «МегаФон» оранжевая черта, MRG синяя):

В декабре 2016 года возможное взаимодействие между структурами «МегаФона» и Mail.ru Group одобрено всеми незаинтересованными директорами Mail.Ru Group. Холдинг, кроме одноимённого почтового портала, управляет соцсетями «Одноклассники» и ВКонтакте, мессенджерами, включая ICQ, играми Warface, Armored Warfare, Skyforge и Perfect World, западным проектом My.com, картами MAPS.ME и другими активами.