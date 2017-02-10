Соцсеть «ВКонтакте» начала работать с благотворительными фондами и социальными проектами. Об этом ВК сообщила в официальной группе «Благотворительность ВКонтакте», где организации могут найти подробную информацию о помощи. Поддержку социальной сети получат только верифицированные сообщества благотворительных фондов. Пройти верификацию сообщества для благотворительных организаций труднее, чем простым претендентам на галочку «подтверждённого» аккаунта. Их представители должны дать ВК дополнительные подтверждения своей состоятельности и добрых намерений.

ВК будет предоставлять организациям инструменты для продвижения и доступ к образовательной программе «Инструменты "ВКонтакте" для благотворительных проектов», а также соцсеть собирается готовить спецпроекты с партнерами. Фонды смогут получать гранты для продвижения своих проектов, суммы будут разными. «Мы отдельно будем рассматривать каждую заявку, формировать необходимую для эффективного продвижения сумму и подбирать подходящие инструменты», — сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Социальная сеть уже занималась благотворительностью. В ноябре 2016 года ВК пожертвовала 1 млн рублей фонду «Твоя территория», который оказывает психологическую помощь подросткам. В настоящее время «ВКонтакте» предлагает перейти по ссылке на официальное сообщество организации со страниц заблокированных «групп смерти».

Для Mail.ru Group, владельца ВК, это будет вторая благотворительная программа. В 2013 году компания запустила агрегатор благотворительных проектов Добро Mail.Ru. Согласно опубликованному в январе 2017 отчету о социальных проектах, за 3 года объем собранных фондом пожертвований увеличился на 200%, а количество завершенных благотворительных проектов выросло в 3 раза.