Дмитрий Геранин объявил, что он закончил работать на «Яндекс». 11 января 2017 года Геранин получил дополнительную известность, как автор приложения «Umer» для организации похорон. Месяц назад планов расстаться с «Яндексом» у Геранина не было, он был намерен развивать «Umer» в свободное время. Практически мгновенно Геранин получил многочисленные предложения о сотрудничестве от похоронных агентств: «Прошло меньше суток, и уже есть большой интерес», — спустя непродолжительное время Геранин потерял интерес к «Яндексу» и изменил планы. Крупный конкурент «Яндекса», холдинг Mail.ru Group, летом 2016 года пережил похожий стремительный уход автора «выстрелившего» проекта.

11 июня 2016 года менеджер по продукту My.com (бренд Mail.Ru Group на иностранных рынках) Алексей Моисеенков выпустил приложение Prisma. Оно сразу оказалось востребованным и уже 14 июня «команда» Prisma рассказала Roem.ru, что они уволились из Mail.Ru Group. Истории с участием Геранина и Моисенкова отличаются тем, что Prisma можно рассматривать внутренним «стартапом» MRG, так как 21 июня выяснилось, что холдинг войдёт в капитал управляющей компании Prisma. «Яндекс» отчасти рассматривает виртуальными внутренними стартапами несколько своих состоявшихся «дочек». Речь идёт о «Маркете», «Такси» и «Вертикалях». В мае 2016 поисковик пообещал раздать сотрудникам в качестве опционов до 20% долей в некоторых юрлицах проектов. Для «Маркета», его бывший руководитель, не исключал возможность отдельного IPO. С другой стороны совсем молодые проекты «Яндекс» не интересуют. Так осенью 2016 выяснилось, что поисковик закрыл акселератор Tolstoy Startup Camp.

«Я не разработчик, скорее продуктолог», — говорил основатель Umer Дмитрий Геранин в январе. Приложение находится в разработке и пока не распространяется через магазины. Первоначально Геранин обдумывал заработок на лидах похоронным агентствам. Агентства сразу заинтересовались проектом. В реплике для Business FM автор посчитал:

За 19 часов с момента моей публикации в Facebook уже больше 20 агентств по всей России обратились ко мне с условиями сотрудничества и желанием получать заявки через это приложение. Прошло меньше суток, и уже есть большой интерес. Мне нужно два-три месяца на то, чтобы завершить все предстартовые вещи. Сейчас я занимаюсь общением с агентствами, после этого соберу все продуктовые изменения. Хочется, чтобы еще, может быть, был какой-то рейтинг или распределение по районам. В общем, надо сделать чуть более умный механизм. Поэтому два-три месяца, я думаю, мне еще потребуются.

Объявление Дмитрия Геранина об уходе из «Яндекса»: