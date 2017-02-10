Дмитрий Геранин объявил, что он закончил работать на «Яндекс». 11 января 2017 года Геранин получил дополнительную известность, как автор приложения «Umer» для организации похорон. Месяц назад планов расстаться с «Яндексом» у Геранина не было, он был намерен развивать «Umer» в свободное время. Практически мгновенно Геранин получил многочисленные предложения о сотрудничестве от похоронных агентств: «Прошло меньше суток, и уже есть большой интерес», — спустя непродолжительное время Геранин потерял интерес к «Яндексу» и изменил планы. Крупный конкурент «Яндекса», холдинг Mail.ru Group, летом 2016 года пережил похожий стремительный уход автора «выстрелившего» проекта.
11 июня 2016 года менеджер по продукту My.com (бренд Mail.Ru Group на иностранных рынках) Алексей Моисеенков выпустил приложение Prisma. Оно сразу оказалось востребованным и уже 14 июня «команда» Prisma рассказала Roem.ru, что они уволились из Mail.Ru Group. Истории с участием Геранина и Моисенкова отличаются тем, что Prisma можно рассматривать внутренним «стартапом» MRG, так как 21 июня выяснилось, что холдинг войдёт в капитал управляющей компании Prisma. «Яндекс» отчасти рассматривает виртуальными внутренними стартапами несколько своих состоявшихся «дочек». Речь идёт о «Маркете», «Такси» и «Вертикалях». В мае 2016 поисковик пообещал раздать сотрудникам в качестве опционов до 20% долей в некоторых юрлицах проектов. Для «Маркета», его бывший руководитель, не исключал возможность отдельного IPO. С другой стороны совсем молодые проекты «Яндекс» не интересуют. Так осенью 2016 выяснилось, что поисковик закрыл акселератор Tolstoy Startup Camp.
«Я не разработчик, скорее продуктолог», — говорил основатель Umer Дмитрий Геранин в январе. Приложение находится в разработке и пока не распространяется через магазины. Первоначально Геранин обдумывал заработок на лидах похоронным агентствам. Агентства сразу заинтересовались проектом. В реплике для Business FM автор посчитал:
За 19 часов с момента моей публикации в Facebook уже больше 20 агентств по всей России обратились ко мне с условиями сотрудничества и желанием получать заявки через это приложение. Прошло меньше суток, и уже есть большой интерес. Мне нужно два-три месяца на то, чтобы завершить все предстартовые вещи. Сейчас я занимаюсь общением с агентствами, после этого соберу все продуктовые изменения. Хочется, чтобы еще, может быть, был какой-то рейтинг или распределение по районам. В общем, надо сделать чуть более умный механизм. Поэтому два-три месяца, я думаю, мне еще потребуются.
Объявление Дмитрия Геранина об уходе из «Яндекса»:
Вышел из договора по ипотеке, получил шенген от Венгров на год, закончил работать в Яндексе. И день ещё не закончился)
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Яндекс не обязан бежать и поддерживать, всё что запускает его персонал. В конце-концов всегда можно будет купить состоявшийся проект бывшего сотрудника.
Был такой Михаил Ушаков, с 2005 по 2009 работавший в «Яндексе» директором по связям с общественностью. Позже, с 2010 по 2011 год Ушаков работал в Runa Capital советником по интернет-проектам. Так он сначала сделал конструктор тулбаров «Метабар», в 2011 Runa Capital вложила $1 млн. в этот стартап. Ещё через пару лет «Метабар» сделал «Советника», намного более осмысленный сервис, чем просто кнопочки, и только в конце 2014 года Яндекс купил стартап у своего экс-пиарщика.
А вот что про доходы разработчиков в Yandex пишут:
https://ebanoe.it/2017/02/09/how-to-oppress-developers/
Вот что пишут про собеседования в «Яндексе». Цитата:
Зарабатывание на лохах — это у нас интересные сложные проекты, после них вас в гугл возьмут. Этим занимается яндекс и эта их любимая отмазка почему мало платят, да мне ***** на интересные проекты, если за них платят гроши. Пускай будет говно мамонта, но за него платят достойно.
Конец цитаты. И еще цитата оттуда:
У них ещё отмазка есть, помимо «интересных проектов» — допустим, примерно с годик назад Яндекс купил одну известную в своих кругах конторку со своим продуктом. Начальство той конторки и так-то не особо персонаж баловало (за 2+ лет работы рядовому гребцу выпросить прибавку к ЗП было сложно, мягко говоря), а яндекс когда их купил — тем самым рядовым гребцам сказали, что, типа, радуйтесь, что вас вообще перекупили, всех переведут в Яндекс, но с сохранением суммы оклада и ни копейки выше. Естественно, часть народа плюнула и слилась (отзыв, дословно: «что, получается, у меня будетпо-прежнему много работы, ещё больше начальства, но мало денег? ну***!»). Возможно, в том и было намерение, чо — продукт купить, оставить минимальное количество человек для поддержки старого, а новое запиливать уже своими.
Конец цитаты.
Так это же хорошо, как мне кажется. Если люди с доказанной историей успеха будут пытаться создавать новый бизнес. Лучше, чем если бы они варились в гиганте до старости, как в Японии.