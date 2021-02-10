В Сбербанке больше не считают автопилоты для автотранспорта приоритетным направлением работы совместного предприятия с Cognitive Technologies, созданного в 2019 году. Приоритетами буду «беспилотные системы управления сельхозтехникой, умные системы активной безопасности рельсового транспорта и радары для беспилотного транспорта». На улицы Москвы беспилотный SberAutoTech выехал в тестовом режиме в декабре 2020 года. Дочернюю компанию Sber Automotive Technologies Сбер создал в сентябре 2020 года.

Причина — отсутствие в России, а также в других странах законов и подзаконных актов, регламентирующих перемещение беспилотных авто по дорогам. «Сегодня ни в одной стране мира законодательные вопросы не решены полностью. Есть лишь отдельные документы, разрешающие проведение испытаний или движение беспилотников на ограниченных территориях. Отраслевые эксперты ожидают решения этих вопросов в сроки до 10−15 лет», — объясняет собеседник «Ведомостей».

Представитель Cognitive Pilot добавил, что бизнес-модель, связанная с автомобильными беспилотниками, тоже неясна. Установка оборудования на машину сопоставима по цене с самой машиной.

Узаконивание беспилотников обещает стать сложным многоаспектным процессом. Менять придётся не только правила дорожного движения и получения прав, но и законы о страховке, принципы определения виновных в ДТП, таможенное и налоговое законодательство.

Важным шагом к внедрению беспилотного транспорта станет принятие обсуждаемого сейчас законопроекта «О платформе «Автодата». Речь идет об общенациональной базе больших данных, получаемых с автомобилей. Эта информация, в частности, будет использоваться для ориентации машины в дорожной обстановке и взаимодействия беспилотника с другими участниками движения. В России сейчас идет разработка и согласование закона-спутника к закону об экспериментальных правовых режимах, касающегося в том числе беспилотных технологий, говорит представитель «Яндекса»: «Он может обеспечить возможность коммерческих пассажироперевозок на беспилотном транспорте, а также постепенное исключение страхующего водителя из процесса управления на определенных территориях».

В том же сентябре 2020 года Яндекс выделил направление беспилотных автомобилей из «Яндекс.Такси» в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG).