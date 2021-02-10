Сбер отложил беспилотные автомобили на 15 лет


В Сбербанке больше не считают автопилоты для автотранспорта приоритетным направлением работы совместного предприятия с Cognitive Technologies, созданного в 2019 году. Приоритетами буду «беспилотные системы управления сельхозтехникой, умные системы активной безопасности рельсового транспорта и радары для беспилотного транспорта». На улицы Москвы беспилотный SberAutoTech выехал в тестовом режиме в декабре 2020 года. Дочернюю компанию Sber Automotive Technologies Сбер создал в сентябре 2020 года.

Причина — отсутствие в России, а также в других странах законов и подзаконных актов, регламентирующих перемещение беспилотных авто по дорогам. «Сегодня ни в одной стране мира законодательные вопросы не решены полностью. Есть лишь отдельные документы, разрешающие проведение испытаний или движение беспилотников на ограниченных территориях. Отраслевые эксперты ожидают решения этих вопросов в сроки до 10−15 лет», — объясняет собеседник «Ведомостей».

Представитель Cognitive Pilot добавил, что бизнес-модель, связанная с автомобильными беспилотниками, тоже неясна. Установка оборудования на машину сопоставима по цене с самой машиной.
Узаконивание беспилотников обещает стать сложным многоаспектным процессом. Менять придётся не только правила дорожного движения и получения прав, но и законы о страховке, принципы определения виновных в ДТП, таможенное и налоговое законодательство.

Важным шагом к внедрению беспилотного транспорта станет принятие обсуждаемого сейчас законопроекта «О платформе «Автодата». Речь идет об общенациональной базе больших данных, получаемых с автомобилей. Эта информация, в частности, будет использоваться для ориентации машины в дорожной обстановке и взаимодействия беспилотника с другими участниками движения.

В России сейчас идет разработка и согласование закона-спутника к закону об экспериментальных правовых режимах, касающегося в том числе беспилотных технологий, говорит представитель «Яндекса»: «Он может обеспечить возможность коммерческих пассажироперевозок на беспилотном транспорте, а также постепенное исключение страхующего водителя из процесса управления на определенных территориях».

В том же сентябре 2020 года Яндекс выделил направление беспилотных автомобилей из «Яндекс.Такси» в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG).

Аркадий Волож назвал беспилотники стратегически важным направлением для Яндекса и собрался развивать его на международном рынке. В июне Яндекс открыл в Мичигане офис, отвечающий за тестирование беспилотных автомобилей, и начал найм водителей, которые будут контролировать роботов. Компания уже стала одним из победителей Michigan Mobility Challenge, конкурса «провайдеров высокоавтоматизированного транспорта» и успела показать свои технологии в Лас-Вегасе.

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Лучшие комментарии

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Вообще, задача сделать беспилотники российскому бизнесу поставлена Путиным, в Сбере в это направление изрядно вложились: я общался осенью с их пиаром, относительно много рассказали про их команду с Василевским.

    А тут, действительно внезапно, Когнитив, озвучивает, что «Сберу» это стало неинтересно. Причём не в том смысле, что всё, сливаем свет и тушим воду, а просто «заморозили». И озвучили причину: законодательной базы нет. И даже перечислили виноватых в этом

    Сделаю смелое предположение: весь этот шум вокруг «не события» это SMS от «Сбера» правительству, в котором сообщается, что если вы продолжите динамить приём законов нужных для беспилотного движения, мы вас, козлы, выставим крайними в отношении исполнения поручения Путина.

    Всё.

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Вообще, задача сделать беспилотники российскому бизнесу поставлена Путиным, в Сбере в это направление изрядно вложились: я общался осенью с их пиаром, относительно много рассказали про их команду с Василевским.

    А тут, действительно внезапно, Когнитив, озвучивает, что «Сберу» это стало неинтересно. Причём не в том смысле, что всё, сливаем свет и тушим воду, а просто «заморозили». И озвучили причину: законодательной базы нет. И даже перечислили виноватых в этом

    Сделаю смелое предположение: весь этот шум вокруг «не события» это SMS от «Сбера» правительству, в котором сообщается, что если вы продолжите динамить приём законов нужных для беспилотного движения, мы вас, козлы, выставим крайними в отношении исполнения поручения Путина.

    Всё.

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    ZayunyaTyan

    Наверное, в Сбере знают или чуют что-то более важное, чем жалкие автопилотные технологии для диких макак, насосавших на дрочевозки. Очень сильно не факт, что с климатом не всё уже.

    И так это Ялосось чтоле монополистом становится? *****ц. Являясь ноу-хау ай-ти мультиконтинентной огого компанией, они не состоянии не своих водил-макак научить не парковаться на газонах и детских площадках, т. е. даже не состоянии прочесть российские законы о стоянках. И эти люди будут делать автопилот? Люди, которые отмораживаются от Ягого такси: «это не мы! у нас даже нет телефона водителя, передать жалобу не можем» и несут другое враньё, будут делать автопилот? Что же там за логика такая будет в этих машинах? Как в Мэд Максе? Как в Гоголодных играх?

    Что характерно, вот Сбер хотя бы не был замечен в парковке своих зеленых терминалов под окнами, на газоне и т. п., да ещё заправленных взрывопасными материалами. Да и законы там, в Сбере, не сомневаюсь, читать умеют и соблюдают (хотя бы частично, а может даже и полностью). В противовес всяким Я-программистам, набранным по объявлениям. Или, прости Господи, вообще выращенных из курьеров, и хорошо, если еды.

    «smikera
    Пока обычным водителям не запретят появляться на дорогах, у беспилотников ничего не выйдет.

    Действительно, зачем обычные трудяги на дорогах, хлебовозы, мусоровозы, когда надо срочно уступить дороги офисным планктонообразным макакам на Теслах. Законы, кстати, не работают против автоуродов, становись, где хочешь и езди.

    «Алексей Ровдо Independent Software Developers Forum
    А в чем проблема? Ну выделят дороги для беспилотников и на них водителям и запретят появляться. Делов то …»

    Наверное, проблема в том, что автомакаки и рублём не скинутся на строительство новых дорог, а будут ныть: «я и так плачу за бензин, и нологи, стройте мне дороги! я этого достойно!». В итоге, богатые макаки как получали свои огромные доходы, позволяющие содержать автошрот (и гадить во дворах без штрафов), так и будут их получать. А от нищих и так слоёв, будет продолжаться отсос денег и из социальных сфер. Только бы метрополь-макаки более быстро догнали до дома или в свой офис, ворошить бумажки.

    Развитие сельхозсферы и то потактичнее выглядит (не считая уродливых уродцев из недавних новостей, сливающих химикаты в реку (и реки)). Но не особо тактично, потому что всё равно доля ручного труда должна быть максимальной, чтобы избежать наплыв макак в города и полное атрофирование сельхоз. навыков.

    Всё это вонючий бред про автопилоты. Возить и добывать уран и плутоний в автоматическом режиме нужно, но всё остальное не нуждается в таких тратах. Развели сотни миллионов машин, вот и донашивайте эти коньки повозки. Что должно быть в башке у людей, чтобы видеть, насколько изрыта и уничтожена планета, города, экология и всё равно ныть, что давайте, быстрее выкапывайте мне руду, литий и городите автопилоты и новые машинки. И госубсидии скорее дайте, быст

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    ZayunyaTyan

    … рее!!!11

    Лучшее, что сейчас можно было бы сделать в стране, это начать соблюдать законы хотя бы для богатых, для тех же городских автоуродцев. А то дешево выглядит и эта квазизабота о рисках автопилота, когда каждый день размазывают давят людей во дворах уроды, которые туда вообще не должны были заезжать для паркинга.

    И всякие унылые новости про доработку КоАП, совсем невозможности его принять в новой редакции и т. п. бред, хотя законы против автоудоров во дворах УЖЕ существуют с прошлого ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ и эти законы до сих пор действующие, включая законы о повреждении зеленых насаждений, не говоря о гигантских (относительно) штрафах за парковку и самозахват участков под стоянку, даже одиночную и тем более на детстких площадках.

    Вот всякие бы Ягогогого технологические компании выделили бы штат дружин, которые бы ходили по дворам, сличали номера с базой Ягого таксистов: и 1) удаляли навсегда из системы; 2) слали бы заявление куда надо на наложение штрафа за самозахват участка под парковку дрочевозки. И всё это ежедневно.

    Так что пока этого нет, чего вообще они парятся законами, придумают и выкрутятся как-нибудь? Ну, собственно, наверное, они такой логикой и пользуются. Да ещё и юрисдикция голландская как бы, так что вообще проблемы макак третьих стран мало волнуют.

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