К осени в Москве планируется запустить онлайн-маркетплейс под брендом Tsvetnoy, а в 2022 году площадка должна начать работать в Санкт-Петербурге и других крупнейших городах страны, рассказали прессе в Bonum Capital. Эта инвестиционная группа стала единственным владельцем универмага, выкупив долю у Rose Group 5, структуры ВЭБ.РФ. Детали сделки и объем планируемых инвестиций не раскрываются.

Отсутствие интернет-платформы привело к более чем двухмесячному простою в работе универмага «Цветной» весной, признает его управляющий директор Ирина Рябко: «Из-за этого год к году товарооборот снизился на 19%".

В минувшем году интернет-торговля в fashion-сегменте выросла на 11%, до 245,2 млрд руб., по итогам этого года рост прогнозируется на уровне 37%, до 335,2 млрд руб. В 2025 году этот показатель может превысить 1 трлн руб., уверены аналитики. У «Спортмастера» доля интернет-продаж год к году выросла в 10 раз. У «Стокманна» онлайн-продажи в структуре выручки выросли до 15%.

В США за 2020 год онлайн-продажи одежды и обуви выросли на 27,2% до $121.5 млрд по данным Coresight Research. В целом, с учётом онлайна, рынок одежды и обуви упал на 12,1%.