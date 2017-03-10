Помните вегетатику? Всё-таки нашелся и красивый американский #стартапдня с фондами и раундами, который использует очень похожую механику. Встречайте Verato — B2B платформу по улучшению профилей пользователей.

Клоном их, конечно, не назвать (тем более, они и старше), но с высоты птичьего полета идея та же самая, что и у наших. Бизнесы передают стартапу введенные в их системы данные, а Verato с помощью накопленных от других проектов знаний и Хитрых Big Data Алгоритмов рассказывает о пользователе больше, чем хотел сообщить он сам.

Любимый сценарий — нахождение дубликатов. В одном профиле кто-то зарегистрировался по домашнему e-mail'у, в другом по рабочему, в первом указал SSN, во втором — номер мобильника. С точки зрения проекта у двух учетных записей нет ничего общего, но Verato знает, что SSN и мобильник принадлежат одному человеку и выносит свой приговор — дубликат.

Или, например, человек в одной цифре SSN при регистрации ошибся — но в двух других случаях-то он не ошибался, можно его и сейчас подправить, зачем неверные данные хранить. Или, скажем, введен телефон одного калифорнийца, имя другого техасца, а SSN третьего жителя Детройта — тут явно одной цифрой не ограничиться, тут весь профиль надо пометить бракованным. И наконец, фича самая близкая к вегетатике: предположим от пользователя только телефон есть, а имя и пол не указаны — ну и не надо, Verato-то всё и по телефону восстановит.

Продаются эти сервисы в основном оффлайн-бизнесам — больницам для работы с их пациентами, ритейлерам для исправления данных в картах лояльности, но можно и из онлайна прийти, конечно.

Проект модный; Gartner, например, назвал Verato в списке «Cool Vendors» 2016-ого года, денег при этом потратили относительно немного, всего 12 с половиной миллионов долларов и столько же ещё недавно получили на продолжение маркетинга. В отличие от вегетатики пользователи напрямую с эффектами почти не сталкиваются, ругани и ужасов нет и быть почти не может.