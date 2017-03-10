Viber добавил к уже запущенному компанией секретному чату функцию уведомлений о сделанных скришотах, чтобы не позволить пользователям тайно сохранять переписку. Секретный чат с исчезающими сообщениями был запущен компанией в начале 2017 года.

Новую версию секретного чата для iOS и Android компания запустит в ближайшие несколько дней. В ней будут добавлены несколько опций, обеспечивающих дополнительную безопасность, в том числе защита отдельных веток переписки при помощи пароля, а также невозможность переслать переписку другому пользователю.

Что касается запрета на скриншоты, эта функция реализована только для пользователей Android, в iOS этого нельзя сделать из-за особенностей платформы, поэтому для пользователей продукции Apple добавлена только возможность получать уведомления если другой пользователь сделал скриншот.

Исчезающие чаты являются изобретением компании Snap, владеющей сервисом Snapchat. В 2013 году схожую функцию добавил Instagram, но это нововведение не приобрело большой популярности.