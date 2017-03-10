В начале 2017 года CMS Magazine, Workspace и Рейтинг Рунета провели совместное исследование источников доходов веб-студий и общих показателей рынка.

Общая картина рынка

Всего в опросе приняло участие представители 402 веб-студии (компании, для которых заказная разработка является одним из ключевых направлений деятельности). Среднестатистический оборот этих студий составил 19 млн рублей за 2016 год. Общий объем рынка заказной разработки сайтов по оценке CMS Magazine в 2016 году — 16,4 млрд рублей. Тот же показатель в 2012 году — 17,73 млрд рублей.

Для сравнения: среднегодовой курс доллара в 2016 году составил — 66,8 рубля, в 2012 году — 31 рубль. При этом, согласно официальных данных, годовая инфляция в 2016 году составила 5,4%, в 2015 — 12,9%, в 2014% - 11,36%, в 2013 году — 6,45%.

Налицо — сжатие рынка. Среди основных причин можно особо выделить следующие:

общая экономическая ситуация; расширение возможностей коробочных CMS и , как следствие , уменьшение объема программирования в типовых проектах; снижение спроса на заказную разработку небольших сайтов в пользу SaaS и расширенного функционала соцсетей; увеличение количества компаний , предпочитающую внутреннюю разработку и т. д.

Средняя стоимость разработки промо-сайтов и посадочных страниц в 2016 году составила 76 051 рублей, корпоративных сайтов — 148 422 рубля, интернет-магазинов — 175 097 рублей, порталов и сервисов — 543 611 рублей.

52,2% из числа всех запущенных студиями в 2016 году представляли собой корпоративные сайты, 25,6% - интернет-магазины, 14,5% - промо-сайты, 7,7% - порталы/сервисы. Данное распределение по сравнению с позапрошлым годом значительно не изменилось и нет значимых предпосылок, чтобы оно ощутимо изменилось в течение 2017 года.

Обороты различных веб-студий

Наиболее яркий показатель, иллюстрирующий отрасль — оборот веб-студий. Среднестатистический оборот всех зафиксированных в базе CMS Magazine студий составил 19 875 539 рублей. При этом, по Москве данный показатель составил 38 766 500 рублей, по регионам России — 14 590 162 рубля, в странах СНГ — 9 316 145 рублей.

Спектры предоставляемых веб-студиями услуг

Какая именно деятельность приносит основную прибыль веб-студиям? 79,1% - выбрали вариант «Разработка новых сайтов», 50,9% - отметили техподдержку и развитие существующих сайтов, 35,5% - SEO, 8,7% - собственные интернет-проекты, 8,4% - агентские продажи медийной и контекстной рекламы, 7,7% - консалтинг, 7% - разработку мобильных приложений, 7% - SMM. Напомним, опрашивались компании, специализирующиеся на веб-разработке, но многие из них стремятся к оказанию полного спектра услуг.

22% компаний, специализирующихся на веб-разработке, также предоставляют услуги по поисковому продвижению, 4,3% - по мобильной разработке, 4% - по размещению контекстной рекламы. На диаграмме ниже отчетливо видна динамика по наращиванию студиями дополнительных услуг по сравнению с 2015 годом. Особенно при этом выросло SEO-направление.

На следующей диаграмме видно, что постепенно снижается количество студий, занимающихся исключительно разработкой сайтов. Все чаще компании стремятся охватить сразу два, три или даже четыре направления деятельности.

Подобная диверсификация связана как с общеэкономической ситуацией, так и с сжатием рынка. Студии банально пытаются выжить и поэтому обзаводятся «подушками безопасности».

Если говорить о студиях, которые специализируются на SaaS-разработке — то они, как правило, решают много недорогих и простых задач по верстке, доработке шаблонов, базовой настройке.

Стоит отметить, что даже с учетом внешних обстоятельств веб-студии в целом демонстрирует оптимизм. Так, несмотря на то, что большинство игроков рынка чувствуют ограниченность в клиентских бюджетах, 63% опрошенных студий планирует повысить свой ценник в 2017 году, а 19,2% планируют открытие дополнительных офисов.

Основные акценты и выводы

Поводя итоги, можно особо отметить следующие моменты: