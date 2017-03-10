Банк Tinkoff запустил сервис по покупке смартфонов в рассрочку под собственным брендом Tinkoff Strore, клиентам магазина предлагается купить телефон в рассрочку взяв кредит в банке, сообщило издание futurebanking.ru. Партнерами по доставке товара являются интернет-ритейлеры «Юлмарт» и 1click.ru.
В магазине Tinkoff Strore представлено несколько смартфонов высокого ценового сегмента производства Apple, Samsung и Huawei. В зависимости от выбранной модели смартфона Tinkoff предлагает взять один из стандартных потребительских кредитов, доступных клиентам банка.
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Интересно я один вижу на их сайте на`бку с ценами на Samsung или у них реально скидка на них > 40% ?
Apple iPhone SE 36 990.- рассрочка на 10 мес. 3 699 р./мес
…
Samsung Galaxy S7 42 990.- рассрочка на 10 мес. 2 520 р./мес
Samsung Galaxy S7 Edge 49 990.- рассрочка на 10 мес. 2 930 р./мес
У кого проблема с математикой ?