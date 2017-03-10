Банк Tinkoff запустил сервис по покупке смартфонов в рассрочку под собственным брендом Tinkoff Strore, клиентам магазина предлагается купить телефон в рассрочку взяв кредит в банке, сообщило издание futurebanking.ru. Партнерами по доставке товара являются интернет-ритейлеры «Юлмарт» и 1click.ru.

В магазине Tinkoff Strore представлено несколько смартфонов высокого ценового сегмента производства Apple, Samsung и Huawei. В зависимости от выбранной модели смартфона Tinkoff предлагает взять один из стандартных потребительских кредитов, доступных клиентам банка.