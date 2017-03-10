Онлайн-сервис маникюра Shelly привлек $1,2 миллиона инвестиций от фонда Игоря Рябенького AltaIR и группы инвесторов и сейчас отделяется от онлайн-сервиса уборки Qlean. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора Shelly и сооснователя Qlean Никиту Репешко. Среди инвесторов были топ-менеджеры игровой студии Pixonic Филипп Гладков и Игорь Клюкин, Дмитрий Коробов, бизнес-ангел Сергей Агафонов и руководитель клуба инвесторов «Сколково» Виталий Полехин.

«Ъ» приводит слова инвесторов, которые предупреждают, что отсутствие офлайн-составляющей может ограничить развитие бизнеса. Репешко рассказал, что Shelly отделится от сервиса после привлечения средств, чтобы ускорить процесс развития.

«Растить один стартап внутри другого оказалось довольно сложно. Основная причина — борьба приоритетов, фокуса команды, ресурсов разработки и денег. Акционеры понимали, что у Shelly большие перспективы и эффективнее будет разделить сервисы. Это позволит принимать решения быстрее, располагать собственным бюджетом, быстрее растить показатели и выручку», — прокомментировал гендиректор.

Shelly был основан в 2015 году и сейчас обслуживает 1500 заказов в месяц при обороте 2,5 миллиона рублей. К середине этого года сервис планирует дойти до оборота в 10 миллионов рублей в месяц и к декабрю начать получать около 10 тысяч заказов каждый месяц. Для этого планируется его выход на рынок Санкт-Петербурга, запуск новых услуг, появление веб-версии заказа и приложения для Android.