Twitter урегулировал спор с инвесторами, которые предлагали уволить главу компании Джека Дорси. Хедж-фонд Elliott Management, ранее купивший акции Twitter на сумму более $1 млрд, выступил за отставку Дорси. Фонд указал, что Дорси не уделяет должного внимания компании, так как одновременно управляет Twitter и стартапом Square и значительное время живет вне США. По новому соглашению, Elliott Management получит одно место в совете директоров Twitter. Еще одно место в совете получит инвестфонд Silver Lake, который намерен инвестировать в Twitter $1 млрд. Также компания намерена нанять еще одного директора, от кого он будет номинирован пока неизвестно. Twitter пообещал представить план, по которому компания до конца 2020 года должна нарастить число пользователей минимум на 29%. Также при совете директоров будет создан специальный временный комитет, который будет контролировать действия менеджмента.