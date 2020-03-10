Twitter урегулировал спор с инвесторами, которые предлагали уволить главу компании Джека Дорси. Хедж-фонд Elliott Management, ранее купивший акции Twitter на сумму более $1 млрд, выступил за отставку Дорси. Фонд указал, что Дорси не уделяет должного внимания компании, так как одновременно управляет Twitter и стартапом Square и значительное время живет вне США. По новому соглашению, Elliott Management получит одно место в совете директоров Twitter. Еще одно место в совете получит инвестфонд Silver Lake, который намерен инвестировать в Twitter $1 млрд. Также компания намерена нанять еще одного директора, от кого он будет номинирован пока неизвестно. Twitter пообещал представить план, по которому компания до конца 2020 года должна нарастить число пользователей минимум на 29%. Также при совете директоров будет создан специальный временный комитет, который будет контролировать действия менеджмента.
Лайв Тайпинг
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А что там с прибыльностью Твиттера?
Прикольно, что в статье про это
https://www.reuters.com/article/us-twitter-elliott/twitter-elliott-in-deal-for-dorsey-to-stay-ceo-and-add-directors-idUSKBN20W1SS
нет слов revenues, margin, income.
Видимо, оставили Дорси после звонка из No Such Agency.
«…Сервис микроблогов Twitter опубликовал финансовую отчетность. Из документа следует, что компания завершила с прибылью шестой квартал подряд. До этого Twitter долгое время оставался убыточным несмотря на большую популярность сервиса. За первый квартал 2019 года чистая прибыль составила $191 млн.
Выручка достигла $787 млн, что на 18% больше доходов за предыдущий квартал и выше прогнозов компании. На 18% увеличился доход Twitter от рекламы.
По сравнению с заключительным кварталом 2018 года количество ежедневных пользователей выросло на 6% — со 126 млн до 134 млн. Но если сравнивать не с предыдущим кварталом, а с аналогичным показателем прошлого года, то общее число пользователей Twitter все-таки упало на 6 млн.
Зато вырос более важный показатель с точки зрения доходов компании — «монетизируемые ежедневные активные пользователи». Количество таких людей увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом.
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/5cbef4fb9a7947b9fd2a06c4