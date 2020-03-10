Музыкальный стриминг Spotify станет доступным в России во 2 квартале 2020 года, рассказали Forbes собственные источники. Как минимум с декабря 2019 года компания размещается в коворкинге WeWork недалеко от станции метро Белорусская в Москве (вместе с российскими сотрудниками eBay). Там у Spotify работают «не больше 10 человек». Закреплённое за сотрудником рабочее место стоит там 40 тысяч рублей в месяц.

Spotify уже не раз грозился запуститься в России. Местное юрлицо у компании появилось в 2014 году, но выйти в этом году на рынок не получилось -- не договорились об условиях с мобильными операторами. Кроме того, при средней цене подписки среднему россиянину она бы обошлась в 500 рублей в месяц.

В 2015 компанию напугал закон о хранении персональных данных россиян в стране. «Причин несколько: экономический кризис, политическая ситуация, новые законы, регулирующие интернет», объяснил партнерам Александр Кубанеишвили, который должен был возглавить российский офис.

Осенью 2019 года поползли слухи о пришествии Spotify: на Винзаводе расклеили рекламу сервиса, а приложение перевели на русский язык. Называлась стоимость подписки -- 150 рублей в месяц.

Если сервис действительно запустится к середине 2020 года, подписка будет стоить, как у Яндекс.Музыки, 169 рублей.

Накал нетерпения российской аудитории, с которой ожидается выход Spotify, иллюстрируют три тысячи подписчиков паблика во ВКонтакте, который каждый день сообщает, вышел ли уже «Спотифай».