Музыкальный стриминг Spotify станет доступным в России во 2 квартале 2020 года, рассказали Forbes собственные источники. Как минимум с декабря 2019 года компания размещается в коворкинге WeWork недалеко от станции метро Белорусская в Москве (вместе с российскими сотрудниками eBay). Там у Spotify работают «не больше 10 человек». Закреплённое за сотрудником рабочее место стоит там 40 тысяч рублей в месяц.
Spotify уже не раз грозился запуститься в России. Местное юрлицо у компании появилось в 2014 году, но выйти в этом году на рынок не получилось -- не договорились об условиях с мобильными операторами. Кроме того, при средней цене подписки среднему россиянину она бы обошлась в 500 рублей в месяц.
В 2015 компанию напугал закон о хранении персональных данных россиян в стране. «Причин несколько: экономический кризис, политическая ситуация, новые законы, регулирующие интернет», объяснил партнерам Александр Кубанеишвили, который должен был возглавить российский офис.
Осенью 2019 года поползли слухи о пришествии Spotify: на Винзаводе расклеили рекламу сервиса, а приложение перевели на русский язык. Называлась стоимость подписки -- 150 рублей в месяц.
Если сервис действительно запустится к середине 2020 года, подписка будет стоить, как у Яндекс.Музыки, 169 рублей.
Накал нетерпения российской аудитории, с которой ожидается выход Spotify, иллюстрируют три тысячи подписчиков паблика во ВКонтакте, который каждый день сообщает, вышел ли уже «Спотифай».
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Spotify — слишком сложное название для подавляющего большинства русских.
В Росии такие сложные имена брэндов приживаются тяжело.
Не, конечно базу клиентов наберут в России, но что-то подсказывает, что не так много.
Нейминг Spotify — слишком чужеродный для большинства русских.
Хоть и офигенно знаменит на зарубежном рынке.
А тут еще Yandex.Music и др. игроки, которые так просто это не оставят.
Мне показалось, что об экономии речь не идёт. Скорее об изображении сильно «правильной деятельности» и подстилании менеджментом соломки на случай очередного, с 2013 года, провала. Лишь бы собственники не разъярились…
В среднеумных книжках иногда упоминается одна из работ экономиста Дэвида Ромера. В частности он подсчитал, на основании статистики квадрилиарда футбольных матчей, насколько часто тренеры просят игроков «или-или»? Попытаться немедленно забить или ринуться дальше, вперёд — в сторону ворот противника. Выделялись несколько ключевых моментов. В частности существовала такая точка на удалении от ворот противника, в которой надо было строго лупить по воротам. Существовали и места с которых выгоднее (по статистике набранных очков после атак или их провалов) пытаться бежать дальше вперёд… а не лупить. Параллельно нашлось несколько загадочных расстояний. В них, по всем цифрам, было выгодно бежать (или лупить), но «все тренера» ставили для подобных точек ровно обратную установку. Выгодно бежать — их игроки лупят. Надо лупить — стесняются и просто бегут… Общественное мнение этой ерунды не замечало. И тренеров не ругали за неверную постанову игры. Типа: «сыграли плохо, но тренер давал нормальную игровую идейку, классическую проверенную (на самом деле только после сбора статы) стратегию как у всех, к нему претензий нет».
Возвращаемся к Spotify, их собственникам и российскому менеджменту. В стране, в смысле музыки, всех порвал ВКонтакте, в спину ему пытается дышать Яндекс.Музыка, нормально чувствует себя YouTube, МТС подключает свою музыку (на API Яндекса) быстрее, чем это получается у Яндекса. С другой стороны… Билайн (вместе с Deezer) воспользовался западным опытом создания продукта с музыкой и сокрушительно у нас провалился, списав 100 мультов (по миру) долларе.
Действия Spotify напоминают решения тренеров, которые боятся мнения «любителей классики». Вместо того, чтобы взять людей из ВК, Одноклассников (сети порвали в РФ Facebook и в музыкальном и в простом аудиторном смысле), в крайнем случае из Яндекса и чёт замутить начинается найм выходцев из проигравшего Facebook и аренда офисов в сомнительной, но западной фирмёшке.
Так и вижу разбор полётов. Spotify опять провалился, но менеджмент показал собственникам и директорам свои ачивки: «мы наняли людей с Facebook», офисы центровые — WeWork, добазаривались и добазарились перед запуском с Warner Блаватника (его Deezer не жгёт в РФ), а не с Союзом и прочим Юниверсалом, где издаются поп-помои, так востребованные массовым слушателем… С Усмановым (один из собственников Мегафона, Spotify, ВК, Ok), наверное [?] тоже не базарили.
В результате американский собственник, лох ушастый с биржи, видит картинку: «Spotify зашёл в Россию с проверенными известными на западе брендами: Facebook, WeWork, Warner, сел в Москве, но…» Провалился. При этом ушастому и в голову может не придти, что в России всем плевать, во всех смыслах, на Facebook, на WeWork, но без ВК/Ok, без договорённостей о ярких премьерах с издателями музыкальных помоев и Мегафона (условно) — в стране никому ничего не светит.
У них ещё логотип какой-то стремный, не нравился мне никогда.
Думаю, правильная стратегия для них — просто запуститься в России тихо и без трат, и посмотреть, сколько людей наберётся «органически». А жечь много бабла инвесторов не нужно.