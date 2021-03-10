Роскомнадзор заявил, что защитил граждан от противоправного контента путем ограничения скорости трафика Twitter на всех мобильных телефонах россиян и для половины пользователей компьютеров. С начала 2017 года РКН отправил в Твиттер 28 тысяч требований об удалении «противоправных ссылок и публикаций», к настоящему моменту не удалены 3168 постов.

Первого марта, сообщая о неудалении 2862 твитов, РКН угрожал Twitter штрафом «от 800 тыс. до 8 млн рублей», а за повторное нарушение -- штрафом «до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании».

Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года (напомним, что в этот день, по сообщениям правоохранительных органов, было предотвращено несколько попыток совершения суицида несовершеннолетними). С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования Закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки).

Это первый случай использования подобной меры в России.

Как пояснил РБК источник в одном из крупных интернет-провайдеров, Роскомнадзор может самостоятельно ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого закона «о суверенном Рунете».

Седьмого марта ведомство пообещало штраф Facebook за цензуру российских СМИ: соцсеть пометила как фейковые материалы «Взгляда», РБК и ТАСС, написанные по официальному пресс-релизу ФСБ, и ограничила к ней доступ. За невосстановление доступа тоже предусмотрено ограничение трафика и последующая блокировка, но эти меры применяются только после штрафов при повторных нарушениях. Инициаторы закона о защите российских СМИ от цензуры в соцсетях назвали блокировку крайней мерой, а закон -- ядерным оружием, созданным с расчётом на то, что оно не будет применяться.

Когда мне задают вопрос о том, как технически дальше будет выглядеть блокировка YouTube, это все равно, что обсуждать, как будет нанесен ракетно-ядерный удар по Вашингтону и какие последствия там возникнут.

Кроме того, Роскомнадзор находится в процессе судов против популярных в Рунете социальных сервисов: протоколы об административном правонарушении за неудаление призывов к протестам составлены в отношении «Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, „ВКонтакте“, „Одноклассники“, мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube».

Mail.ru Group уже получила штраф в 4 млн рублей за неудаление призывов к митингам в «Одноклассниках» и заявила, что будет обжаловать решение суда.

4 марта Владимир Путин заявил, что интернет должен подчиняться не только юридическим нормам, но и «моральным законам общества».