В пресс-службе Минцифры назвали неактуальным документом обнаруженный прессой план развития отрасли информационных технологий в России. В плане, в частности предлагается заставить иностранные социальные сети платить налоги с доходов российских блоггеров от размещения рекламы.
Иностранные юридические лица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok
и т. д., в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему РФ «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге», говорится в документе.
Ведомство также разослало сегодня пресс-релиз о том, что «сбор биометрических данных не повлияет на доступ к госуслугам». Ранее «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщал, что власти хотят активизировать сбор биометрических данных россиян.
В Минцифры планируют ввести «административные меры», в том числе закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в отсутствие биометрии. Такая мера обсуждалась на совещании, посвященном Единой биометрической системе Ростелекома.
В свою очередь, Центробанк подготовил проект документа, который обяжет все банки с универсальной лицензией организовать сбор биометрии в 80% подразделений в населенных пунктах с численностью более 1 тыс. жителей.
Сейчас данные в ЕБС поставляют только банки, они же их из неё запрашивают. За один запрос они платят 200 рублей, половину забирает Ростелеком, половину -- банк, собравший биометрию.
С 10 марта на кассах самообслуживания магазинов «Перекрёсток» для клиентов Сбербанка возможна оплата с помощью биометрии -- идентификации по лицу. В ближайшем будущем ожидается появление такой услуги в «Пятёрочках». Она доступна только для клиентов Сбербанка, которые сдали биометрические данные в банк (а не в ЕБС Ростелекома). Ростелеком тем временем разрабатывает мобильное приложение для самостоятельной сдачи биометрии.
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Читаю Ведомости а там одна за другой странные новости, сначала про налогообложение офшорных программистов, потом про блогеров.
Считаю, что заставлять платить налоги надо в первую очередь физических лиц. Человек который живет без официальных доходов, в случае покупки автомобиля, недвижимости должен быть готов к проверке в налоговой инспекции. Банки могут передавать в налоговые органы отчеты о регулярных платежах.
С другой стороны, российские налоговые органы долгие годы отвращали от себя честных налогоплательщиков из вебмастеров. Тех кто как частное лицо хотел подать декларацию и заплатить 13% НДФЛ, просили встать на учет как ИП. А у ИП совсем другой объем документооборота. Мотивация была такова, вы получаете доход на регулярной основе, значит ведете предпринимательскую деятельность. И это даже тогда, когда платежи были нерегулярными. На форумах вебмастеров есть множество тем на эту тему.
Известные блогеры давно поняли, что на рекламе от площадок много не заработаешь, и основные деньги зарабатывают прямой рекламой, хвалят продукты, демонстрируют товары, хвалят спонсора не переставая, вешают на заднем плане огромный логотип спонсора. И тут большая часть блогеров давно имеют ИП, ООО, а меньшая живет в мире черного нала, причем российского, а не заграничного. И бороться здесь надо внутри российских границ, здесь нет «враждебной заграницы».