В пресс-службе Минцифры назвали неактуальным документом обнаруженный прессой план развития отрасли информационных технологий в России. В плане, в частности предлагается заставить иностранные социальные сети платить налоги с доходов российских блоггеров от размещения рекламы.

Иностранные юридические лица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т. д. , в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему РФ «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге», говорится в документе.

Ведомство также разослало сегодня пресс-релиз о том, что «сбор биометрических данных не повлияет на доступ к госуслугам». Ранее «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщал, что власти хотят активизировать сбор биометрических данных россиян.

В Минцифры планируют ввести «административные меры», в том числе закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в отсутствие биометрии. Такая мера обсуждалась на совещании, посвященном Единой биометрической системе Ростелекома.

В свою очередь, Центробанк подготовил проект документа, который обяжет все банки с универсальной лицензией организовать сбор биометрии в 80% подразделений в населенных пунктах с численностью более 1 тыс. жителей.

Сейчас данные в ЕБС поставляют только банки, они же их из неё запрашивают. За один запрос они платят 200 рублей, половину забирает Ростелеком, половину -- банк, собравший биометрию.

С 10 марта на кассах самообслуживания магазинов «Перекрёсток» для клиентов Сбербанка возможна оплата с помощью биометрии -- идентификации по лицу. В ближайшем будущем ожидается появление такой услуги в «Пятёрочках». Она доступна только для клиентов Сбербанка, которые сдали биометрические данные в банк (а не в ЕБС Ростелекома). Ростелеком тем временем разрабатывает мобильное приложение для самостоятельной сдачи биометрии.