В первой половине дня 10 марта оказались недоступны сайты президента, правительства, Госдумы, Совета федерации, Роскомнадзора, Минэкономики и других ведомств. Пользователи сообщали о проблемах в работе сервисов Qiwi, Ростелекома, Яндекса, Google. Некоторые услуги из-за падения Ростелекома стали недоступны в отделениях Почты России.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сказал прессе, что проблемы у сайтов госорганов возникли из-за сбоя в работе оборудования у Ростелекома. «Проблема локализуется. В ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена», заявили в ведомстве.

Ранее в этот день Роскомнадзор анонсировал замедление работы Твиттера из-за отказа удалять противоправный контент. Ограничение трафика прописано в российском законодательстве в качестве наказания за другие нарушения, связанные с ограничением доступа россиян к информации («цензура» материалов российских СМИ и блоггеров). Нарушения, в которых РКН обвиняет «Твиттер», должны по закону караться штрафами.

В связи с авариями в Рунете пресса также вспомнила про недавние планы американских властей провести кибератаки на российские государственные ресурсы в ответ на предполагаемое масштабное нападение российских хакеров на американские инфраструктурные сети

Депутат Горелкин назвал следующим кандидатом на замедление Facebook, хотя эта соцсеть по его словам, «хотя бы иногда пытается что-то объяснять в случае выдвижения претензий от Роскомнадзора».

«Twitter не удаляет вообще ничего, и здесь речь не только о каких-то политических историях, но в первую очередь об аккаунтах, связанных с наркомафией, с суицидом, но переговоров с представителями этого ресурса никаких нет и непонятно, чем в этих вопросах руководствуется Twitter».

«Мизерные штрафы, которые им выписывают, они игнорируют демонстративно».

«Наши власти объективные и очень терпеливые. С точки зрения правового механизма такие меры отрегулированы».

«Twitter, я уверен, потеряет большие деньги. Наш российский сегмент рекламы конкурентный».

Для ограничения трафика РКН использует технические средства противодействия угрозам, установленные операторами связи в рамках «суверенного Рунета». Они есть у крупных операторов мобильной связи и интернет-провайдеров. У мелких провайдеров их может не быть, но ТСПУ есть у «большой четверки» мобильных операторов -- именно этим может объясняться то, что ограничения анонсированы для всех телефонов и половины «стационарных устройств».

На форуме АнтиЗапрета попытались разобраться, как деградация организована технически.

Итак, ограничение скорости осуществляется по именам доменов, через DPI. Причем не только доменов twitter непосредственно, но и CNAME-имен Akamai.

В частности, замедление видеоконтента наблюдается на video.twimg.com 2, eip-ntt.video.twimg.com.akahost.net 1, video.twimg.com.eip.akadns.net, но не на более технических доменах, таких как cs531.wpc.edgecastcdn.net 5. При обращении к IP-адресу напрямую, без SNI, скорость высокая.

Под ограничения также попал поддомен «Гитхаба» (github-releases.githubusercontent.com)

Субботин пояснил, что решено было блокировать медиаконтент Твиттера: фото и видео. Твиты и текстовые сообщения работают без ограничений.

(Хабр: как работают шейперы и полисеры трафика)