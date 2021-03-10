Центробанк потребовал от брокеров заблокировать более 60 счетов физических лиц, выявив в «Телеграме» организованную группу для нерыночных операций. Российские последователи акционеров GameStop разогнали стоимость бумаги компании «Россети Юг» почти до 5 копеек. В несколькоих Telegram-каналах призывали скупать и держать бумаги, чтобы повысить к ним интерес и продать по выросшей цене. Странную динамику заметили автоматические системы мониторинга торгов. ЦБ принял решение заблокировать счета тех пользователей, кого счёл организаторами и координаторами процесса.

Организация пампов в соцсетях и мессенджерах не является новой практикой в России и особенно популярна на рынке криптовалют, но ЦБ впервые выявил такую группу в Telegram и применил санкции.

Акции компании «Россети Юг» начали расти в пятницу как в стоимости, так и в объеме торгов и к 16.00 мск взлетели максимально на 6,73% относительно уровня предыдущих торгов — до 4,995 копейки. Объем торгов акциями компании с 16.00 мск за час превысил 10,37 миллиона рублей, тогда как в среднем часовой объем бумагами редко превышает 200 тысяч рублей.

Блокировка счетов стала предварительной мерой: в ЦБ будут разбираться, имело ли место манипулирование рынком и использование инсайдерской информации.

Эта ситуация отличается от активности, которой прославился сабреддит WallStreetBets. Инвесторы с Reddit пытались воспользоваться тем, что у крупных хедж-фондов были открыты короткие позиции на акции компаний с плохими перспективами. Инвесторы из Telegram рассчитывали на интерес биржевых новичков к растущему активу. «Потенциально речь может идти о двойном манипулировании, так как люди, которые организовали подобные схемы, могли закупиться акциями до того, как они дали сигнал к покупке ценных бумаг», пояснил РБК директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Американская FINRA (Служба регулирования отрасли финансовых услуг) в марте этого года отозвала брокерскую лицензию у Кита Гилла, известного как Roaring Kitty. Его видео о потенциале акций GameStop считается одним из катализаторов «войны» инвесторов с Reddit с фондами-шортистами.