IT-специалист Максим Дунин в Facebook привёл пример, как проверить замедление работы доменов, содержащих в названии символы «t.co» (совпадающие с доменом Twitter для внешнего контента).

В частности, если загрузить морду сайтa rt.com при помощи утилиты curl через российского провайдера, средняя скорость загрузки у Максима достигала минимальных значений, по сравнению с вариантами когда запрос отрабатывался через VPN или с указанием имени хоста, с которым должно быть установлено соединение.

Скорость передачи данных отличалась больше чем на порядок.

Данное затормаживание происходит одновременно с объявлением о том, что в РФ будет замедлена скорость доступа к сайту социальной сети Twitter