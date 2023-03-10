В ходе звонка о финансовых результатах Сбера Герман Греф рассказал о нехватке разработчиков уровня senior и middle. Часть уехавших за рубеж сотрудников «релоцируется обратно», но это в основном джуниоры, по специализации - дата-сайентисты, Java-разработчики и мобильные разработчики. Очевидно, чем выше квалификация и опыт, тем проще разработчику закрпиться на другом рынке, а возвращаются не самые ценные специалисты.

«Есть проблема того, что мы какое-то время будем восстанавливать нашу квалификационную составляющую, потому что отток был так называемых мидлов или сеньоров, то есть людей, которые имеют более высокую квалификацию. Такого уровня специалистов не так много на рынке». «Квалификационный гэп какое-то время присутствовать будет».

Чистая прибыль банка в 2022 году оказалась в 4,5 раза ниже, чем в 2021: компания заработала 270,5 млрд рублей.