Применение технологии искусственного интеллекта становится все более важной составляющей конкуренции между США, ЕС и Китаем, говорится в докладе комиссии по ИИ Торговой палаты США. Ожидается, что в течение 10–20 лет применять ИИ будет практически каждый бизнес и госучреждение, внедрение технологии, по оценкам McKinsey, на которые ссылаются авторы доклада, может привести к ускорению экономического роста на 1,2% в год и увеличению глобального ВВП к 2030 году на $13 трлн. Китай уже объявил о намерении стать «супердержавой в области ИИ» и направляет существенные объемы господдержки на исследования и поддержку стартапов. «Конкуренция является настолько жесткой, что неясно, какая страна окажется лидером в этой области, что значительно повышает риски национальной безопасности для США и их союзников», — констатируют авторы доклада.

Усиление конкуренции США и Китая в области технологий уже привело к ограничению взаимной торговли (главным образом в части поставок определенных товаров в КНР, в том числе высокотехнологичных чипов и оборудования для их производства), а также возможностей для инвестиций китайских компаний на американском рынке. В США при этом намерены наращивать объемы господдержки национальных производителей — в августе прошлого года для этого был принят закон о выделении дополнительного финансирования на разработку и производство чипов, а также развитие других высоких технологий. Тогда же был утвержден еще один закон, усиливающий защиту американских производителей (Акт по борьбе с инфляцией), который предусматривает выделение финансирования в размере $369 млрд для обновления энергетической инфраструктуры и стимулирования разработки и внутреннего производства ключевых зеленых технологий.