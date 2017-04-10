В комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) уверены, что проект Минкомсвязи по реализации «закона Яровой» увеличит потенциальные общие расходы участников рынка в два раза — до 10 триллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Также по оценкам РСПП, с 1 января 2019 года крупные операторы должны будут хранить примерно по 20 эксабайт информации, что потребует примерно 1 триллиона и может привести к подорожанию услуг связи. Из-за того, что требования могут быть выполнены при увеличении цен на услуги, в России может повыситься уровень инфляции. Во время принятия закона общие затраты на реализацию закона оценивались в 5,2 триллионов рублей. Общий объем хранимой информации — в 157,5 эксабайт. Дочерняя компания Ростелекома в мае 2016 года пришла к таким же оценкам по объёму хранения информации.

Проект Минкомсвязи был опубликован 17 марта. Он уточняет порядок, сроки и объемы хранения текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, видео, звуков и другой информации. В РСПП заявили, что предложенные объемы хранилищ остаются неподъемными для рынка, обладают избыточной мощностью и будут загружены не более чем на 60−70%.

Само министерство оценивает затраты на реализацию «закона Яровой» в 4,5 триллионов рублей. В комиссии РСПП заключили, что затраты операторов превысят их годовой доход в 4 раза.