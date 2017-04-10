7 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, который упростит получение нулевой ставки НДС интернет-магазинам — экспортерам, использующим почту для транспортировки своего товара. Об этом сообщил РБК.
В проекте содержатся уточнения по перечню необходимых документов для предоставления нулевой ставки. Для этого нужны документы, которые подтверждают фактическую оплату покупателем реализованных товаров, и копия таможенной декларации CN 23, сопровождающая международные отправления по почте. По словам заместителя министра финансов Ильи Трунина, в министерстве не ожидают больших потерь бюджета из-за нулевой ставки.
«Возможность применения нулевой ставки позволит получить дополнительные ценовые конкурентные преимущества для наших компаний малого и среднего бизнеса, что будет способствовать развитию экспорта наших товаров и услуг за рубеж», — прокомментировал депутат фракции «Единая Россия» Александр Авдеев.
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Наконец то, а тарифы от Почты России будут сравнимые хотя бы с теми что они китайцам дают?
Смотрю тарифы почты на отправку скажем в шанхай китай:
https://www.pochta.ru/parcels
отправка туда 2 кг стоит 1040 руб., срок 19−31 день, а китайцы по моим данным платят 50−100 руб. за аналогичный посылку.
Вот есть к 0 ставке НДС будет и нормальный тариф то лед тронется, а так посылочный экспорт будет болтаться в районе стат. погрешности, украшения хенд мейд и ножи, все.