7 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, который упростит получение нулевой ставки НДС интернет-магазинам — экспортерам, использующим почту для транспортировки своего товара. Об этом сообщил РБК.

В проекте содержатся уточнения по перечню необходимых документов для предоставления нулевой ставки. Для этого нужны документы, которые подтверждают фактическую оплату покупателем реализованных товаров, и копия таможенной декларации CN 23, сопровождающая международные отправления по почте. По словам заместителя министра финансов Ильи Трунина, в министерстве не ожидают больших потерь бюджета из-за нулевой ставки.

«Возможность применения нулевой ставки позволит получить дополнительные ценовые конкурентные преимущества для наших компаний малого и среднего бизнеса, что будет способствовать развитию экспорта наших товаров и услуг за рубеж», — прокомментировал депутат фракции «Единая Россия» Александр Авдеев.