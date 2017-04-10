Несмотря на то, что ИТ-компании вкладывают миллиарды долларов в новые разработки ежегодно, в некоторых секторах мировые лидеры продолжают использовать решения, созданные еще в 70-е и 90-е годы. Язык программирования Common Business-Oriented Language (COBOL) был создан 58 лет назад и постепенно был вытеснен с рынка боле современными Java, C и Python. Несмотря на это, в финансовом секторе, к примеру, значительный объем критически важных для бизнеса решений по-прежнему работает на COBOL. Такие системы ежедневно совершают операции более чем на $3 млрд.

75-летний Билл Хиншо начал заниматься программированием в 60-е, когда первые ЭВМ были размером с многоэтажный дом. В 2013 году он основал компанию COBOL Cowboys, занимающуюся обслуживанием систем, работающих на COBOL. Хиншо нанимал в компанию в основном таких же как он специалистов, вышедших на пенсию, либо близких к этому возрасту. Для компании он выбрал слоган «Это наше не первое родео!».

Сотрудники COBOL Cowboys работают в основном как приглашенные специалисты с почасовой оплатой, которых вызывают в случае каких-то сбоев в системе. Такого рода специалисты получают от $100 в час. За прошедшие четыре года Хиншо несколько раз собирался закрыть этот бизнес, но в итоге не сделал этого, так как заказы продолжали поступать.

Язык стариков

Сейчас крупные американские банки и рады были бы перейти на более современные системы, но сделать это крайне сложно. Многие банковские структуры создавались в результате слияний и поглощений и унаследованные ИТ-системы в итоге объединялись, создавая очень сложные с точки зрения кода решения, говорит бывший топ-менеджер Barclays Энтони Дженкинс.

Менеджер по технологиям Accenture Эндрю Старс говорит, что сейчас индустрия фактически полагается на поколение специалистов, которое через какое-то время уйдет из профессии по естественным причинам. Чтобы решить эту проблему, компания IBM запустила курсы для молодых специалистов, которые хотят изучить COBOL. На сегодняшний день по этой программе обучилось уже 180 тысяч специалистов.

Крупные банки обычно связываются со своими бывшими сотрудниками с просьбой поделиться контактами специалистов, умеющих работать с устаревшими языками программирования, говорит Оливер Басман, менеджер банка UBS. Эндрю Старс рассказал, что в Accenture ведут специальное досье с контактами программистов, в том числе людей, уволенных в период кризиса 2008 года, чтобы в случае необходимости было кого позвать решать возникшие проблемы.

Многие игроки финансового сектора решаются на полную «перезагрузку» ИТ- стемы чтобы избавиться от унаследованных решений. К примеру Bank of Australia в 2012 году при поддержке SAP провел апгрейд всех своих ИТ-систем примерно за $750 млн. Банковская группы Nordea наняла Accenture чтобы повести глобальный апгрейд системы в 2020 году, во сколько это обойдется пока неизвестно.