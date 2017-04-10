«Яндекс» рассказал, что для владельцев «карточек» в Яндекс.Справочнике из России, Украины, Белоруссии и Казахстана, изменились принципы тарификации приоритетного размещения, а в личном кабинете появилась статистика с элементами конкурентного анализа. «Яндекс» показывает карточки организаций на «Картах», в «Навигаторе» или «Поиске». При помощи тепловой карты владельцы бизнеса теперь могут изучить конкурентов поблизости и отчасти сравнить себя с лидером в той или иной сфере деятельности. С 1 апреля на цену размещения в «Справочнике» влияет география. Так размещения для организаций из престижных арбатских переулков разойдутся по стоимости размещения карточек с заведениями работающими далеко за МКАДом. «Яндекс» не обещает последнего напрямую. Цены приоритетного размещения формируются «динамически». Однако главная специализация, известного нам ранее онлайнового «Яндекса» и около 95% его бизнеса — это реклама на принципах аукциона; теперь офлайн сможет легко унаследовать у онлайна успешную аукционную механику.
Примечание: в пресс-службе «Яндекса» заявили, что сейчас приоритетное размещение карточек не устроено на принципах аукциона. «Дифференциации по улицам внутри города нет. Для всех организаций одной категории, например, в Москве будет одинаковая стоимость для одного филиала за один и тот же период. Стоимость для такой же категории, например, в Екатеринбурге может отличаться, но даже там не будет влиять, находится ли организация в центре или на окраине».
Разница в числе показов и кликов — это возможность оценить потенциал роста бизнеса и повод поработать над рекламной кампанией, напомнил «Яндекс»
В июне 2016 года поисковик запустил сервис Яндекс.Аудитории. Он позволяет загружать, исследовать, разбивать аудиторию существующего офлайн бизнеса на целевые группы для показа им сфокусированной онлайн рекламы (или намеренного не показа рекламы «плохим клиентам»). В декабре 2016 года «Яндекс» объявил о разработке ещё одного сервиса, обратного по логике Аудиториям. «Аудитории» — это интернет-реклама в рекламной сети Яндекса, а новый сервис — это прямая коммуникация с клиентом (телефонный звонок, sms, письмо) силами заказчика. «Аудитории» — это сегментация на стороне клиента, но таргетинг в рекламных продуктах Яндекса. Новый сервис — это наоборот, сегментация внутри Яндекса, а таргетинг на стороне заказчика при звонках и рассылках. Два проекта, первый и новый, базируются на технологиях выделения разных аудиторий «Крипта».
На цену приоритетного размещения в Яндекс.Справочнике с 1 апреля влияет, кроме расположения офиса — рубрика, период, на который организация заказывает размещение, а также количество филиалов (чем больше филиалов — тем дешевле). Точную стоимость размещения организации или сети система поможет рассчитать автоматически. Расчёт производится при оформлении заказа. Минимальный срок размещения — 90 дней.
Добавить Нет комментариев