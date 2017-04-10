«Яндекс» рассказал, что для владельцев «карточек» в Яндекс.Справочнике из России, Украины, Белоруссии и Казахстана, изменились принципы тарификации приоритетного размещения, а в личном кабинете появилась статистика с элементами конкурентного анализа. «Яндекс» показывает карточки организаций на «Картах», в «Навигаторе» или «Поиске». При помощи тепловой карты владельцы бизнеса теперь могут изучить конкурентов поблизости и отчасти сравнить себя с лидером в той или иной сфере деятельности. С 1 апреля на цену размещения в «Справочнике» влияет география. Так размещения для организаций из престижных арбатских переулков разойдутся по стоимости размещения карточек с заведениями работающими далеко за МКАДом. «Яндекс» не обещает последнего напрямую. Цены приоритетного размещения формируются «динамически». Однако главная специализация, известного нам ранее онлайнового «Яндекса» и около 95% его бизнеса — это реклама на принципах аукциона; теперь офлайн сможет легко унаследовать у онлайна успешную аукционную механику.

Примечание: в пресс-службе «Яндекса» заявили, что сейчас приоритетное размещение карточек не устроено на принципах аукциона. «Дифференциации по улицам внутри города нет. Для всех организаций одной категории, например, в Москве будет одинаковая стоимость для одного филиала за один и тот же период. Стоимость для такой же категории, например, в Екатеринбурге может отличаться, но даже там не будет влиять, находится ли организация в центре или на окраине».



Разница в числе показов и кликов — это возможность оценить потенциал роста бизнеса и повод поработать над рекламной кампанией, напомнил «Яндекс»

В июне 2016 года поисковик запустил сервис Яндекс.Аудитории. Он позволяет загружать , исследовать , разбивать аудиторию существующего офлайн бизнеса на целевые группы для показа им сфокусированной онлайн рекламы ( или намеренного не показа рекламы « плохим клиентам»). В декабре 2016 года « Яндекс» объявил о разработке ещё одного сервиса , обратного по логике Аудиториям. «Аудитории» — это интернет-реклама в рекламной сети Яндекса , а новый сервис — это прямая коммуникация с клиентом ( телефонный звонок , sms , письмо) силами заказчика. «Аудитории» — это сегментация на стороне клиента , но таргетинг в рекламных продуктах Яндекса. Новый сервис — это наоборот , сегментация внутри Яндекса , а таргетинг на стороне заказчика при звонках и рассылках. Два проекта , первый и новый , базируются на технологиях выделения разных аудиторий « Крипта».

На цену приоритетного размещения в Яндекс.Справочнике с 1 апреля влияет, кроме расположения офиса — рубрика, период, на который организация заказывает размещение, а также количество филиалов (чем больше филиалов — тем дешевле). Точную стоимость размещения организации или сети система поможет рассчитать автоматически. Расчёт производится при оформлении заказа. Минимальный срок размещения — 90 дней.