Основатель компании Retail Rocket Николай Хлебинский сообщил в своем Facebook, что его компания получила запрос на предоставление прогнозов о развитии российского и мирового рынка e-commerce на период до 2025 года.

Судя по списку рассылки, такой же запрос отправлен в Data Insight, «Яндекс», Morgan Stanley, Nielsen и еще десятку других уважаемых компаний. Очень приятно быть в их числе, только вот что с этим делать теперь? Данных у нас очень много, система видит плюс-минус всех интернет-покупателей Рунета, но мы их не под каким предлогом никому не отдаём — со всеми клиентами подписаны NDA, — уточнил Хлебинский.

Комментарий «Роем!»: В середине марта Минпромторг решил доработать проект «Стратегии развития электронной торговли в РФ на 2017−2018 годы и на период до 2025 года». В стратегии были заложены цифры АКИТ, представляющие интересы части ритейлеров, имеющих онлайн-продажи — но не как основной канал продаж, говорит главный аналитик Price.ru Алексей Петровский. На прошлом заседании были высказаны сомнения в полноте оценок — при том, что оценки по ключевым показателями основных исследователей отличаются.

Минпромторг вполне обоснованно решил включить в стратегию весь спектр аналитических и исследовательских корпусов и методик — так как строить долгосрочные прогнозы на искаженных или неполных данных методологически неверно. Надо понимать, что построение трендов и прогнозов на их основе требуются исторические данные на кратно больших интервалах по сравнению с планами. Если вы строите план на два года — у вас должны быть данные минимум за четыре года, лучше за 6. Рунету может быть и есть столько, но как рынок (с аналитикой и исследованиями, близкими к полноценным) электронной коммерции в России начал себя ощущать таковым лишь с 2012—2013 года, таким образом, у нас три года в анамнезе — и горизонты планирования год-два. Другой способ — опираться на данные и динамику более зрелых зарубежных рынков, похожих по структуре на наш, — говорит Петровский.

Президент Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли Александр Иванов говорит, что подход ведомства его удивил: