Открытка: Минпромторг просит «Яндекс», Data Insight и Morgan Stanley поделиться прогнозами развития e-commerce


Основатель компании Retail Rocket Николай Хлебинский сообщил в своем Facebook, что его компания получила запрос на предоставление прогнозов о развитии российского и мирового рынка e-commerce на период до 2025 года.

Судя по списку рассылки, такой же запрос отправлен в Data Insight, «Яндекс», Morgan Stanley, Nielsen и еще десятку других уважаемых компаний. Очень приятно быть в их числе, только вот что с этим делать теперь? Данных у нас очень много, система видит плюс-минус всех интернет-покупателей Рунета, но мы их не под каким предлогом никому не отдаём — со всеми клиентами подписаны NDA, — уточнил Хлебинский.

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Комментарий «Роем!»: В середине марта Минпромторг решил доработать проект «Стратегии развития электронной торговли в РФ на 2017−2018 годы и на период до 2025 года». В стратегии были заложены цифры АКИТ, представляющие интересы части ритейлеров, имеющих онлайн-продажи — но не как основной канал продаж, говорит главный аналитик Price.ru Алексей Петровский. На прошлом заседании были высказаны сомнения в полноте оценок — при том, что оценки по ключевым показателями основных исследователей отличаются.

Минпромторг вполне обоснованно решил включить в стратегию весь спектр аналитических и исследовательских корпусов и методик — так как строить долгосрочные прогнозы на искаженных или неполных данных методологически неверно. Надо понимать, что построение трендов и прогнозов на их основе требуются исторические данные на кратно больших интервалах по сравнению с планами. Если вы строите план на два года — у вас должны быть данные минимум за четыре года, лучше за 6. Рунету может быть и есть столько, но как рынок (с аналитикой и исследованиями, близкими к полноценным) электронной коммерции в России начал себя ощущать таковым лишь с 2012—2013 года, таким образом, у нас три года в анамнезе — и горизонты планирования год-два. Другой способ — опираться на данные и динамику более зрелых зарубежных рынков, похожих по структуре на наш, — говорит Петровский.

Президент Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли Александр Иванов говорит, что подход ведомства его удивил:

С одной стороны, если ты не понимаешь, кто занимается рынком и не знаешь, что и кто там внутри, то это вполне себе нормальный способ понять, кто дает экспертизу. С другой — не могу сказать, что Мипромторг не в курсе, кто и что из себя на этом рынке представляет. Удивили, конечно. Будем надеяться, что фантазии насчет рынка от «с дубу рухнувших», возомнивших себя «искпертами», не повлияют на понимание ведомством ситуации в отрасли.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    > опираться на данные и динамику более зрелых зарубежных рынков
    Может обопремся на опыт Австралии?
    Там с точки зрения Петровского все хорошо, местного екомерса не осталось совсем.

    >Будем надеяться, что фантазии насчет рынка от «с дубу рухнувших», возомнивших себя «искпертами"
    Иванов как бы намекает что он эксперт? Точно не лоббист же доставщиков китайских посылок, настоящий полковник ыксперт.

    Петровский и Иванов как всегда в своем амплуа, главное чтоб их любимых иностранцев не трогали и вообще не лезли в этот екомерц, там же так все хорошо, проклятых местных барыг побеждают просветленные иностранцы, которые наконец то к нам приходят и порядок у нас наводят, логистику там развевают, культуру екомерса налаживают.
    Главное такие глупые мысли как заставить их налоги платить, гнать ссаными тряпками, чтоб иностранцы не дай бог не передумали у нас тут все налаживать.

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